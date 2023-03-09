История цветных революций В 2000-х годах постсоветское пространство накрыла волна народного недовольства, получившая название «цветные революции». На чтение: 3 минуты

В 2000-х годах постсоветское пространство накрыла волна народного недовольства, получившая название «цветные революции».

Под этим термином подразумевается смена политического режима в государстве из-за кризиса под давлением массовых протестов. Обычно страна, где произошла цветная революция, вставала на путь демократизации. Считается, что за оппозиционными силами стояли западные партнёры. При их поддержке и осуществлялась смена власти.

Происходили цветные революции не только в странах постсоветского пространства. Всё началось в 2000 году в Югославии. В 2004-м вспыхнула «революция кедров» в Ливане. Спустя 5 лет сторонники «зелёной революции» попытались сместить правительство в Иране, но им это не удалось. Однако основной революционный удар пришёлся всё же на страны бывшего СССР.

Первая цветная революция

Первой революцией, подходящей под определение цветной, является «бульдозерная». Она произошла в 2000 году в Югославии. В сентябре в стране состоялись досрочные президентские выборы. Главными фаворитами являлись действующий президент страны Слободан Милошевич и представитель «Демократической оппозиции» Воислав Коштуница. Поскольку оба кандидата по заявлению избиркома не набрали минимального количества голосов, объявили второй тур. Однако Коштуница с этим не согласился, заявив о фальсификации.

В стране начались массовые протесты и беспорядки. Тысячи людей, поддерживающих«Демократическую оппозицию», парализовали Белград. Произошли столкновения с силовыми ведомствами, что усугубило конфликт. Митингующие захватили здание парламента, а затем и телецентр. Поскольку ограждение штурмовали при помощи бульдозера, революция получила название бульдозерной.

Милошевич, не сумевший погасить конфликт, подал в отставку 6 октября 2000 года. В декабре в Югославии состоялись парламентские выборы, на которых к власти пришли демократы. А Коштуница стал новым (и последним) президентом Югославии.

«Бульдозерная революция» стала первым эпизодом смены власти под давлением народных протестов. Следующее падение политического режима произошло на постсоветском пространстве.

«Революция роз» в Грузии

В 2003 году революционное пламя вспыхнуло в Грузии. В 1995 году президентом страны стал бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. В 2000 году его переизбрали на второй срок. Но продержаться у власти всё положенное время у Шеварднадзе не получилось.

Осенью 2003 года в Грузии состоялись парламентские выборы. По предварительному подсчёту голосов победу должна была одержать партия «За новую Грузию» во главе с Шеварднадзе. Однако это сильно расходилось с данными экзитпола. Они показывали, что население Грузии поддерживало «Национальное движение» и Михаила Саакашвили. В нём люди видели лидера, способного не только изменить тяжёлое экономическое положение в стране, но и решить вопрос с областями, стремящимися либо к независимости, либо к присоединению к России. Попытки Шеварднадзе урегулировать проблемы с Абхазией, Южной Осетией и Аджарией ни к чему не привели.

После оглашения результатов народ массово хлынул на улицы городов. Оппозиция объявила о фальсификации и потребовала отставки Шеварднадзе. Борьба за власть продолжалась на протяжении нескольких недель. Действующий президент сопротивлялся до последнего, не принимая требования оппозиции. 22 ноября, когда Шеварднадзе выступал перед парламентом, в зал ворвались люди с розами в руках. И он вынужден был уйти. Его место тут же занял Саакашвили. Он объявил себя президентом.

Дошло до того, что Шеварднадзе ввёл в Грузии военное положение, но это его не спасло. Военные встали на сторону Саакашвили. И 23 ноября Шеварднадзе подал в отставку. Уже в январе 2004 года Михаил Саакашвили победил на досрочных президентских выборах.

Таким образом Грузия стала первым государством на постсоветском пространстве, котороепошло по пути демократизации благодаря цветной революции.

«Оранжевая революция» на Украине

В 2004 году пламя вспыхнуло уже на Украине. И поводом для массовых протестов, митингов, забастовок и пикетов тоже стали президентские выборы. За кресло боролись Виктор Янукович и Виктор Ющенко. Первый представлял интересы Восточной Украины, второй — Западной. Первый выступал за более тесный контакт с Россией, второй стремился в Европу. Мощные противоречия не могли не отразиться на стране. Украина также раскололась на 2 лагеря. А когда, по предварительным данным, победу должен был одержать Янукович, страна взорвалась.

Сторонники Ющенко оккупировали Киев, а центром протестов стала Площадь Независимости, которая окрасилась в оранжевый цвет (под этим цветом проходила вся предвыборная кампания Ющенко). На стороне блока партий «Наша Украина» выступили многие известные украинские музыканты, актёры и представители прочей творческой деятельности. При этом стражи порядка не пытались разогнать митингующих и снести многочисленные палаточные городки.

Любопытно, что в восточной части страны сторонники Януковича попытались организовать свою революцию, только не оранжевую, а синюю. Но синие майданы резко вспыхивали и также резко затухали. В плане массовости и вовлечённости они вчистую проиграли противникам.

В конце ноября на заседании Верховной Рады Ющенко объявил себя президентом. А затем вышел на Майдан с оранжевой розой в руках. В декабре состоялись повторные президентские выборы. Ющенко официально стал новым лидером Украины. И после объявления результатов он заявил: «14 лет мы были независимыми, а сегодня стали свободными!».

«Тюльпановая революции» в Киргизии

Осенью 2004 года киргизская оппозиция начала устраивать протесты, поскольку стало известно, что действующий президент страны Аскар Акаев решил в четвёртый раз выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Политических противников Акаева массово поддерживало население Киргизии. В стране то и дело вспыхивали протестные выступления. Народ высказывал недовольство экономическим кризисом и авторитарной властью действующего президента.

Однако по-настоящему революционное пламя вспыхнуло в марте 2005 года. Катализатором кровопролитных событий стали парламентские выборы, на которых победа досталась правительственной партии, а также её союзникам. Это привело к началу «тюльпановой революции».

24 марта между протестующими и внутренними войсками в Бишкеке произошли ожесточённые столкновения. После чего народ пошёл на штурм Дома правительства. Акаев сбежал и перебрался в Россию. Его место занял Курманбек Бакиев, ставший президентом страны.

После «тюльпановой революции» с обращением к киргизскому народу выступили Ющенко и Саакашвили: «Революции в наших странах продемонстрировали, что они происходят только там, где для этого есть объективные предпосылки. В наших трёх государствах выборы были лишь поводом, последней каплей, которая переполнила чашу терпения народа и подтолкнула его к борьбе за свободу и демократию».

«Цветные революции» по второму кругу

В 2010 году в Киргизии вновь вспыхнули массовые протесты, переросшие в апрельскую революцию. За минувшие 5 лет ситуация в стране так и не изменилась в лучшую сторону. Наоборот, при Бакиеве произошло сильное повышение цен на коммунальные услуги, электроэнергию, воду, мобильную связь. К тому же новый президент продолжил политику предыдущего и уверенно вёл государство по авторитарному пути.

В начале апреля случились массовые беспорядки. Сначала они охватили провинцию, но вскоре добрались и до Бишкека. Власть попыталась организовать сопротивление и погасить волну протестов. Но у Бакиева это не получилось. И он сбежал из страны. В июне 2010 года в Киргизии прошёл референдум, по итогам которого страна стала парламентской республикой.

Однако спустя всего 10 лет в Киргизии произошла третья революция. И вновь катализатором стали парламентские выборы. Оппозиция заявила, что не согласна с итогами и потребовала отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

На 10 дней Киргизия погрузилась в пучину митингов и протестов. В итоге 15 октября президент объявил об отставке.

С 2013 по 2014 годы на Украине длилась вторая революция - «революция достоинства». В центре конфликта вновь оказался Виктор Янукович, только к тому моменту он уже являлся президентом страны. В отличие от цветных революций на Украине 2004 года, Грузии и Киргизии, в стране вспыхнул полноценный военный конфликт. А очагом кровопролития стал Донбасс.

Виктор Янукович покинул Украину, а 25 мая 2014 года новым президентом стал Пётр Порошенко. Однако конфликт между западной и восточной частями страны так и не был урегулирован. Атаки на Донбасс продолжались на протяжении последующих 8 лет, что вынудило Россию вмешаться в конфликт 24 февраля 2022 года.

Неудавшиеся цветные революции

В 2006 году в Белоруссии начались массовые протесты, превратившиеся в «васильковую революцию». Кризис произошёл после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

Сторонники оппозиции разбили палаточный лагерь, обвиняли действующую власть в фальсификации и требовали отмены результатов. В ночь на 24 марта силовики атаковали протестующих, задержали более 500 человек. После этого митинги пошли на убыль. Цветнаяреволюция не удалась.

В 2020 году в Белоруссии вновь было неспокойно. На президентских выборах в очередной раз победил Лукашенко, что вызвало массовые протесты оппозиции и её сторонников. Несмотря на политический кризис, действующая власть и во второй раз устояла. Массовые протесты завершились весной 2021 года.

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В 2008 году под ударом оказалась Армения. Причина — поражение оппозиции на президентских выборах. Митинги на ереванской площади Свободы в поддержку Левона Тер-Петросяна начались в конце февраля.

А в начале марта произошло несколько столкновений между силовиками и протестующими. Лидер оппозиции был задержан и посажен под домашний арест. Президент Роберт Кочарян удержал власть в своих руках.

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Попытка цветной революции была и в России. Митинги и демонстрации начались в декабре 2011 года после выборов в Государственную думу VI созыва. В марте следующего года они продолжились. А символом протестных акций стала белая ленточка. Однако в историю массовые политические выступления вошли под названиями «болотная революция». Поскольку самый массовый митинг прошёл на Болотной площади в Москве. По разным оценкам, в нём участвовало от 85 до 150 тысяч человек.

Митинги и протестные акции продолжались вплоть до июля 2013 года. После чего сошли на нет. На этом «болотная революция» и завершилась.