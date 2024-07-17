Императрица Мария Федоровна на службе России Трагическая жизнь последней русской императрицы Марии Фёдоровны началась со сказки и стала легендой На чтение: 14 минут

«Цветы тихо шепчут о главном в моей жизни

что я ношу в своём сердце радость и боль любви»

Цесаревна Мария Фёдоровна

Трагическая жизнь последней русской императрицы Марии Фёдоровны началась со сказки и стала легендой. Датская принцесса Дагмар в детстве слушала сказки из уст знаменитого сказочника -- Ганса-Христиана-Андерсена. А её смерть в 1928 году вдали от России поставила последнюю точку в многовековой истории русской монархии. Легенда приобрела законченность.

Какими мерками измерять эту сказочно-легендарную жизнь? По фактам, в хронологическом порядке? Мария Фёдоровна прожила 81 год. 52 года - в России. 11 лет была императрицей. 34 года - вдовой. На 10 лет пережила своего венценосного сына, императора Николая II. Всё - правда.

И череда потерь в этой долгой жизни - правда, трагизм которой очевиден даже в простом их перечислении. Дагмар не было и 18-ти лет, когда она стала невестой-вдовой: великий князь Николай Александрович, наследник престола, умер в Ницце 12 апреля 1865 года. Через 5 лет, 20 апреля 1870-го, цесаревна потеряла своего второго сына, 11-месячного Александра. 1 марта 1881 года пережила убийство свёкра, императора Александра II, и стала императрицей в трагический для России час. 20 октября 1894 года Мария Фёдоровна стала вдовой - закончилось её земное счастье с императором Александром III. Через 5 лет - смерть 28-летнего сына Георгия. А дальше - русское лихолетье: войны, революции... И самое страшное: свержение сына, императора Николая II, 2 марта 1917 года. Гибель его семьи. Убийство младшего сына Марии Фёдоровны, Михаила.

Это неоспоримые факты биографии. Но они ровным счётом ничего не объясняют в судьбе, предначертанность которой очевидна. В начале 1866 года, ещё не вступив на русскую землю, но уже приняв самое важное в своей жизни решение - стать женой цесаревича Александра - датская принцесса Дагмар рассуждала: «Часто я спрашиваю себя, почему это должно было случиться? Значит, Бог так хотел, и Его воля исполнилась. Он всегда желает нам блага. Я признательна ему за Его Божественную волю, направленную на меня, потому что я снова счастлива». Это слова 17-летней девушки, сумевшей пережить неизбывное горе - смерть жениха - и со смирением вступавшей в новую жизнь. Накануне своего 40-летия Дагмар, ставшая в православии Марией Фёдоровной, словно откликнется на эти слова и чувства, просто и мудро: «Это всё Божия милость, что будущее сокрыто от нас и мы не знаем заранее о будущих ужасных несчастьях и испытаниях; тогда мы не смогли бы наслаждаться настоящим и жизнь была бы длительной пыткой». Для императрицы Марии Фёдоровны эти слова, написанные точно в середине отмерянного ей земного пути -- провидческие.

Невеста. Мать. Жена.

Принцесса Мария-София-Фредерика-Дагмар родилась 14 ноября 1847 года в Копенгагене в семье датского короля Христиана IX и королевы Луизы, урождённой принцессы Гессен-Кассельской. Королевские дети, три сына и три дочери, росли в скромной обстановке: их отец занял трон волею обстоятельств - и только в 1863 году. Братья и сёстры были очень дружны, особенно старшие девочки - Александра и Дагмар: жили в одной комнате, сами убирали свои постели и игрушки. Простой, «нецарской», работы датская принцесса, ставшая русской императрицей, не чуралась и позже. Сохранилась фотография, на которой Мария Фёдоровна чистит рыбу, которую поймал её муж, российский самодержец Александр III.

Королевские дети воспитывались как будущие женихи и невесты для правящих Домов Европы. Королевскую чету называли «европейскими тестем и тёщей»: старший сын Фредерик, ставший в 1906 году королём Дании, был женат на шведской принцессе Луизе. Средний сын Вильгельм заключил брак с великой княгиней Ольгой Константиновной, двоюродной сестрой Александра III, и занял греческий престол под именем Георга I. Младший сын Вольдемар женился на французской принцессе Марии Орлеанской. Старшая дочь Александра вышла замуж за принца Уэльского, будущего короля Великобритании ЭдуардаYII, стала королевой Англии и спасла жизнь сестры, русской императрицы Марии Фёдоровны, в трагическом 1919 году. Младшая Тюра была замужем за герцогом Кумберлендским Эрнстом Августом.

...Летом 1864 года наследник российского престола Николай Александрович приехал в Данию. Цель его поездки была очевидна - познакомиться с принцессой Дагмар, «приглядеться» к ней как к возможной невесте. Цесаревич был очарован. Помолвка становилась событием ближайшего будущего.

Россия и Дания были заинтересованы в этом брачном союзе. Дания потеряла в войне с Пруссией (1864 год) герцогства Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург и надеялась на покровительство великой державы. Россия же на протяжении многих лет была заинтересована в беспрепятственном выходе в Балтийское море, а также в том, чтобы проливы Эресунд и Большой и Малый Бельт находись под контролем Дании. Да и русское общество «устало» от немецких принцесс из маленьких княжеств, становившихся великими княгинями и императрицами в России. Династический брак между цесаревичем Николаем и принцессой Дагмар приветствовался в обеих странах... Родственные связи соединят Россию и Данию. Только место прекрасного юноши Николая по воле судьбы займёт его младший брат Александр. Сценарий земных судеб писали небеса.

...Они познакомились в Ницце, в апреле 1865 года, у смертного одра цесаревича Николая. В последние свои земные минуты он в полузабытьи соединил руки брата и невесты. Спустя много лет в одном из писем к любимой жене Александр III вспоминал: «Эти ужасные и печальные часы 27 лет тому назад в Ницце! Боже, сколько времени прошло, а воспоминания столь же свежи и грусть всё та же. Что за перемена произошла во всей моей жизни, и какая страшная ответственность разом свалилась на мои плечи, и вместе с тем решилась дальнейшая моя судьба и счастье всей моей жизни».

«В те часы...». Для императора Александра III было очевидно, что всё решилось именно тогда, в Ницце, в мгновение, когда соединились их руки. Потом были искушения у него и душевные терзания у неё, сомнения, переговоры, переписка - всё это носило характер искусной игры, увы, необходимой и в дипломатии, и в обычной жизни. Но как только Дагмар сказала о своём желании стать православной, несмотря на смерть жениха и крушения всех надежд, как только 20-летний Александр увидел в ней ту, кто разделит с ним невыносимое горе, смерть брата, судьба их соединила. Смерть Николая сблизила Александра и Дагмар. Их долгие разговоры были только о дорогом усопшем. Они были на одной волне -- сопереживания, сочувствия, трепетной памяти. Эта волна понимания, однажды возникнув, уже не покинет их. Дагмар станет не только женой, но и Другом своему драгоценному Саше - небывалая редкость в династическом браке.

И в великосветской России, и в Европе много разговоров и пересудов вызовет этот брак. Принцессу упрекали в том, что, похоронив одного жениха, она «бегала» за другим, осаждала царевича и наконец «взяла штурмом русскую крепость». Всю долгую жизнь Дагмар-Минни-Марию Фёдоровну досаждало злословие, но так и не смогло нанести никакого урона её светлому образу.

С блеском и потрясающим душевным сочувствием написал об этой фантастической ситуации выдающийся историк Александр Боханов: «Дагмар дала согласие стать женой Николая Александровича лишь тогда, когда в её душе появилось большое чувство к русскому престолонаследнику и они полюбили друг друга. Когда, спустя два года, она венчалась с младшим братом умершего, она любила и нового суженого. Любила одного, полюбила второго; притворства здесь не было. Вся её жизнь с Александром III наглядно подтвердила искренность её чувств. Было бы наивным полагать, что юную Дагмар не привлекала сладостная перспектива стать российской императрицей, жить и сверкать при самом богатом и блестящем дворе Европы. Конечно, её самолюбивая и чрезвычайно чуткая натура не могла оставить без внимания и эту практическую сторону замужества. Притом, став русской императрицей, она смогла бы помогать своей Дании, которой грозили опасности со всех сторон. Но при всех трезвых и прагматических расчётах в основе брака всё же была чистая и возвышенная любовь к человеку, которому она сказала «Да». А как и почему зарождалось это чувство -- тайна непостижимая, и не надо её разгадывать. Она всегда останется достоянием лишь тех, кому она ниспослана».

Неповторимая, феерическая и трагическая жизнь благородных людей, чистых помыслами, пленительной простотой сердца. «Я спросил её: может ли она любить ещё после моего милого брата? Она отвечала, что никого, кроме его любимого брата... Потом я ей сказал, что милый Никса много помог нам в этом и что теперь, конечно, он горячо молится о нашем счастье...».. Встретив наречённую невесту в Петергофе, жених отвёз её к памятнику Никсу в Царскосельском парке. В первые же дни в Санкт-Петербурге Дагмар и Александр поехали в Петропавловский собор, на его могилу. Имя сыну-первенцу не выбирали, нарекли Николаем. 12 апреля, даже в разлуке, всегда отмечали сердечной скорбью. Покидая Россию в этот день в 1919 году, Мария Фёдоровна записала в своём дневнике, что наступил день памяти Ники. Эта сокровенная память сплотила их семейный союз крепче и неразрывней самых страстных клятв.

Утром 26 (14) 1866 года Дагмар, полная надежд на счастье, прибыла в Россию, которая сразу приняла её с открытой душой: «Её давно ждал, чаял и знал народ, потому что ей предшествовала поэтическая легенда, соединённая с памятью усопшего царевича, и день и въезд были точно поэма, пережитая и воспетая всем народом»,-- писал обер-прокурор Синода К.П.Победоносцев, на многие годы -- безусловный авторитет в семье цесаревича.

Князь В.П.Мещерский , друг юности цесаревича, написал пронзительные строки:

«С тобою смерть нас породнила,

И пред страдальческим одром

Вся Русь тебя усыновила

В благоговении немом...

Ты наша. Будь благословенна!

Тебя Россия поняла. Тебя,

коленопреклоненно,

В молитвой Русской нарекла».

Датская принцесса как-то сразу почувствовала себя русской. 12 апреля состоялось миропомазание - приобщение её, лютеранки, к Православию. Принцесса Дагмар осталась в прошлом. Став православной, она получила новое (русское) имя - Мария Фёдоровна.

На следующий день, 13 октября, состоялось обручение. «Итак, первый шаг сделан, дай Бог мне и ей счастье и счастливую жизнь»,- писал цесаревич.

В предсвадебной суете праздничной суете Мария Фёдоровна не забывала о той роли, которую предназначила ей судьба. Она усиленно занималась русским языком, осваивала русскую лексику, русскую грамматику (во всех её многочисленных письмах к мужу обращение - всегда на русском), изучала русскую историю.

Первые ученические тетради за 1864-66 годы приоткрывают нам её юный облик, показывают, на каких нравственных устоях шло формирование её души. Записи сделаны на русском языке: «Где много счастья, часто много несчастья»; «Говори всегда правду»; «Жизнь человека подобна облакам, также переменчива, также проходима; «Искренняя дружба принадлежит к самым редким явлениям в жизни»; «Благороднейшие люди не всегда счастливейшие»; «Самые страшные враги человека суть часто его собственные страсти»; «Самый великий герой должен быть и самый благородный человек»; «Враги не будут опасны нам, если не окажется изменников между нами»; «Сократ говорил, что нет ничего прекрасного, где нет ничего доброго»; «Любовь народа есть истинная слава государя». Словно собственную жизнь конспектировала Мария Фёдоровна.

Сохранились её тетради с аккуратно написанными её рукой отрывками из произведений русских классиков: Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Тютчева, Майкова, Кольцова, Гончарова, Гоголя, Тургенева, Никитина - их произведения она перечитывала по многу раз.

Великолепный штрих: едва ли не в медовый месяц цесаревич, с упоением читающий «Преступление и наказание», пересказывает юной жене содержание каждой главы. Как только Мария Фёдоровна научилась читать по-русски, тут же взяла в руки этот великий роман. Позже цесаревна лично познакомилась с Достоевским и тихо проплакала целый вечер, пока писатель читал отрывки из «Братьев Карамазовы». Осталась в восхищении от общения с писателем.

Сохранились её тетради по русской истории и по истории русской церкви. Изучение велось явно не «для галочки», цесаревна глубоко, подробно и с интересом вникала в эти предметы.

Её основательность поражает. Образ легкомысленной императрицы, больше всего на свете любившей балы и драгоценности - образ, годами насаждавшийся в сердца русских людей, тает на глазах.

Свадьба состоялась 28 октября 1866 года. Этот день навсегда останется для Александра и Марии самым радостным и счастливым. На несколько десятилетий он станет праздником и всей императорской фамилии.

Со следующего дня началась обычная, будничная жизнь цесаревны Марии Фёдоровны в России. Уместней сказать - Служение... У цесаревича больше было официальных обязанностей, а у его жены - династических и фамильных. Она должна была каждый день делать визит к свекрови, отношения с которой поначалу складывались непросто. Императрица Мария Александровна относилась к невестке сдержанно, вопреки разуму молчаливо «упрекала» её за «измену» своему любимцу, Николаю. Часто охлаждала её дружеские порывы: «Держитесь на своём месте. Вы ещё не императрица»,-- приходилось слушать цесаревне. Пройдёт время, и Мария Александровна обретёт в своей невестке духовную поддержку. В скорбные последние земные дни императрица, по сути, всеми оставленная, почти каждый день видела у своей постели жену цесаревича, ухаживающего за ней с дочерней заботой и состраданием. Историю болезни свекрови, состояние её здоровья Мария Фёдоровна знала не хуже лейб-медиков.

Первые дни супружеской жизни они узнавали друг друга, характеры, привычки, порой бывали огорчения, случались размолвки, причина которых тут же таяла без следа. Так, цесаревичу пришлось примириться с безудержной страстью Марии Фёдоровны к балам. В её первый день рождения в России, 14 ноября (по старому стилю), который отмечался как праздник империи, цесаревна вызвала ревность мужа: танцевала «как сумасшедшая», а он совсем не желал погружаться в водоворот веселья, центром которого была его 19-летняя молодая жена. В другой раз Минни (так сразу стали звать её в России) хотела поехать в театр, а цесаревич -- в цирк. После эмоционального диалога, подобного тому, что происходит в каждой семье, Александр Александрович остался дома, в Аничковом дворце, а Мария Фёдоровна целый вечер страдала на спектакле в Мариинском театре.

Они любили друг друга простой и искренней любовью Через месяц после венчания цесаревич писал: «Такую жену, какую я имею, дай Бог каждому иметь, и тогда можно быть спокойным и счастливым».

Мария Фёдоровна занималась музыкой, рисованием - как покажет будущее, в живописи она весьма преуспела.

В Аничковом дворце любили тихие семейные вечера, читали, писали письма, обсуждали всё, что происходит вокруг. Часто устраивали любительские спектакли с обитателями дворца и гостями. Быт был простой, весело пили чай с калачами -- эта жизнь резко отличалась от роскоши и протокола Зимнего дворца.

Будни сменялись событиями, навсегда оставшимися в памяти. Так, в апреле 1867 года император Александр II, цесаревич с женой, великий князь Владимир вместе со свитой отбыли в Москву. Цесаревич любил Москву, малиновый звон её куполов, её русский дух -- и мечтал «одарить» любимую жену древней столицей.

«Москва вслед за Северной столицей возликовала при виде молодой четы,-- писал в мемуарах граф С.Д.Шереметев. - Все сердца неслись к молодой цесаревне. Она появилась как солнечный луч, а с нею рядом, словно всё ещё в тени своего брата, добродушно, спокойно, но твёрдо выступал тот, о котором принято было говорить со слов умирающего брата, что у него «Хрустальная душа». Тот, кто их соединил, незримо присутствовал и здесь.

В Москве августейшие супруги посетили все святые места: соборы Кремля, Иверскую часовню, Оружейную палату. За десять дней увидели многое: в Большом театре -- оперу «Жизнь за царя» и балет «Конёк-Горбунок», в Малом - «Женитьбу» Гоголя. Побывали в палатах бояр Романовых-- дома, в котором родился первый царь династии, Михаил Фёдорович, предок любимого мужа цесаревны.

Особое впечатление оставило у Марии Фёдоровны посещение Московского воспитательного дома, в котором содержались дети-сироты, незаконнорожденные дети. Визит длился дольше запланированного. Цесаревна испытала щемящее чувство жалости к этим малюткам, лишённым материнской заботы и ласки. До последних дней своего пребывания в России Мария Фёдоровна будет заботиться о таких заведениях по всей стране, оказывая им поддержку, часто из личных средств.

Одно огорчало Минни и Александра: затянувшееся ожидание первенца. Но 6 мая (по старому стилю) «Бог послал нам сына, которого мы нарекли Николаем. Что за радость была -- это нельзя себе представить. Я бросился обнимать душку--жену, которая разом повеселела и была счастлива ужасно. Я плакал, как дитя, и так легко было на душе и приятно». Какие бесхитростные и ликующие слова счастливого отца!

Через год, 26 мая (по старому стилю), в семье родился второй сын, Александр. Радость вскоре обернулась трагедией: не дожив до года, младенец умер. Всю жизнь родители помнили о своём ангеле Александре, не позволяя себе спасительного забытья.

Их брак поразителен. Каждый православный русский может только мечтать о таком. Сохранённая чистота до венчания. Верность, как сама собой разумеющаяся, все 28 лет брака. Не только измены, тени измены не было в этом супружестве. Им удалось примириться со слабостями и своеобразием своих характеров. Сколько раз за совместную жизнь Марии Фёдоровне приходилось исправлять оплошности своего мужа, изо всех своих богатырских сил сопротивлявшегося правилам этикета, зачастую казавшимися ему нелепыми. То музыкантов начнёт потихоньку удалять на затянувшемся балу, то выразится «по-русски» на официальном обеде. Деликатно, с улыбкой цесаревна, а потом и императрица выходила из щекотливых ситуаций. Да и сама Мария Фёдоровна не была чопорной великосветской дамой. Кувырок через голову когда-то удивил и смутил её жениха. Это милое озорство не оставляло Минни и дальше: цесаревич был в восхищении, когда она могла перевернуться через голову, не прерывая беседы. А уже императрицей, в Гатчине, завела озорную привычку: спуститься на верёвке с третьего на второй этаж и, оттолкнувшись от стенки дворца ногами, влететь в кабинет императора! Она любила кататься на коньках, на велосипеде, охотиться с мужем в Беловежье, несколько недель проводить с семьёй среди финских шхер или в Крыму, самозабвенно занимаясь плаванием.

Они воспитали детей в любви. 27 апреля 1871 года родился Георгий; 25 марта 1875 -- Ксения, названная в честь блаженной Ксении Петербургской, молитвы к которой помогли излечиться от тяжёлой болезни цесаревичу; 22 октября 1878 -- Михаил. Младшая, Ольга, единственный порфирородный ребёнок, появилась на свет 1 июня 1882 года.

«Дорогая Мама» была для всех непререкаемым авторитетом. Она не занималась мелкой опекой, но всегда требовала выполнения своих обязанностей и правдивости, в большом и малом. А Папа был склонен детей баловать, смотрел сквозь пальцы на их шалости и забавы. Любил играть и возиться с ними, в гостях у своего тестя в Дании часто ползал на четвереньках в детской, иногда забавы заходили так далеко, что датский король покрикивал: «Дети, хватит лупить русского царя!».

По распоряжению Александра Александровича в семье говорили с детьми только по-русски. Он был неприхотлив в быту и воспитывал детей в спартанском духе: они спали на походных кроватях, по утрам принимали холодную ванну. Учителям великий князь заявлял: «Ни я, ни великая княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны хорошо молиться Богу, учиться, играть, шалить в меру. Учите хорошенько, послаблений не делайте, спрашивайте по все строгости, не поощряйте лень... Повторяю, мне фарфора не нужно, мне нужны нормальные, здоровые, русские дети. Подерутся - пожалуйста, но доносчику - первый кнут. Это самое моё первое требование». Великая княжна Ольга Александровна вспоминала: «Нас держали в строгости, стол был простой, никаких излишеств, часто гречневая или овсяная каша, молоко, чёрный хлеб».

Дети с радостью проводили время с родителями. Вместе пилили дрова, осенью очищали дорожки парка от листьев, убирали снег на катке, катались на коньках. Цесаревич Николай записал в своём дневнике: «Гуляли с Папа и Мама в «Зверинце»; обедали; в Арсенале была маленькая лекция Миклухо-Маклая; он рассказывал о своём 12-летнем пребывании в Новой Гвинее и показывал нам свои рисунки».

Семья Александра Александровича и Марии Фёдоровны производила впечатление патриархальной русской семьи. Признанным главой был отец. Мир и духовные ценности в семье тоже были традиционными: почитание старших, вера в Бога, соблюдение всех церковных обрядов и бытовых норм. Но были свои нюансы.

Муж был бесспорным авторитетом, но никогда не утверждался в этой роди силовыми методами. Он фактически передал Марии Фёдоровне все права по управлению семейной жизнью. Как воспитывать детей, каких учителей к ним приглашать, какие книги читать, где отдыхать -- эа это и за многое другое отвечала мать. Конечно, свои решения она согласовывала с мужем, но он лишь вносил некоторые коррективы. Любовь и доверие -- они всегда царили в семье.

Дети делились на «старших» (Николай, Георгий, Ксения) и «младших» (Михаил, Ольга). Мать больше занималась со старшими, с ними были сопряжены серьёзные проблемы.

Всё, что касалось наследника Николая - первостепенный вопрос. Георгий, «милый Джорджи», нежный и ласковый, отрада матери. Когда он стал взрослеть, обнаружился туберкулёз. Юношу отправили для лечения в высокогорное местечко Абас-Туман, надеясь на целительный кавказский воздух. (Ещё одна загадка в истории России и царской семьи: почему не в Крым, в Ливадию? Но слишком сильна была немецкая партия врачей в окружении царских особ, они и диктовали действия, не всегда объяснимые). Разлука с сыном, нечастые встречи, постоянная тревога за его здоровье... В жизни Марии Фёдоровны было много счастья. Но душевного покоя, по сути, не было никогда. Почти 10 лет шла борьба за жизнь Георгия, только на 5 лет пережившего своего отца...

Любимица матери Ксения так и не стала ей опорой. Дочь очень походила на мать, многое унаследовала от неё. Но не хватало главного: очарования Марии Фёдоровны, душевного магнетизма. Наш современник, выдающийся историк Александр Боханов, автор многих монографий о династии Романовых, к Ксении беспощаден: «В великой княжне было то, что начисто отсутствовало у матери: жёлчность и пренебрежение к людям. Когда она стала женой Александра Михайловича, эти качества... расцвели под покровительством красавца мужа с невероятной пышностью... В Ксении было слишком много амбициозности и фанаберии...». Беспощадность эта оправдана. Не подлежит сомнению роль Ксении Александровны в том прискорбном обстоятельстве, что драгоценности императрицы Марии Фёдоровны, с любовью даримые ей мужем и свёкром, носят теперь представительницы королевской семьи Великобритании. Ради своего безбедного проживания в Англии Ксения лишила младшую сестру Ольгу материнского наследства, обобрала её, по-русски, поступилась честью.

Ольгу мать всю жизнь называла «бэби». Переживала за её первое неудачное замужество, много тревог вызывало и второе. Но именно Ольга и её маленькие сыновья станут для Марии Фёдоровны утешением в изгнании.

...Самую долгую разлуку Александру Александровичу и Марии Фёдоровне пришлось пережить во время Русско-турецкой войны 1877-1878 года, когда цесаревич отправился на передовую. На всю жизнь он заразился отвращением к войне и в своё правление подарил России 13 лет мира. Эти восемь с лишним месяцев на передовой завершили облик будущего русского царя: на войне он отрастил бороду. Едва он переступил порог Аничкова дворца, всё семейство бросилась ему на шею, радуясь встрече и восхищаясь новым обликом отца. Ровно через 9 месяцев родился сын Михаил.

...Радость и горе - всё вместе. В страшный год после смерти императрицы Марии Александровны, когда вековые устои были поколеблены и уже вслух говорили о скорой коронации княгини Юрьевской, ставшей морганатической супругой императора через 40 дней после смерти его венценосной жены, а значит, о возможном провозглашении наследником престола Российской империи старшего сына новобрачной Георгия, они выстояли. Потому что были вместе. Потому что верили в Промысел Господа, соединивший их для служения России. Верили, что Бог не допустит национальной катастрофы. И Бог - не допустил.

Императрица

Александр III, царственный супруг Марии Фёдоровны, оказался на переднем рубеже жестокой борьбы с силами нигилистической ярости и разрушения. Его Манифест 29 апреля 1881 года смёл с политической сцены наиболее крупные фигуры либерализма (одной из первых «жертв» этой борьбы пал дядя императора, великий князь Константин Николаевич, много преуспевший в предыдущее царствование). Курс на 13-летнее царствование был задан.

Символично, что Александр III стал первым поистине всероссийским императором - ему присягнула вся Россия, в том числе и 30 миллионов бывших крепостных крестьян, за которых раньше присягали их помещики. Своё единство с коренной Россией государь подчёркивал с первых дней своего царствования. Он был первым императором, который по допетровскому обычаю отпустил бороду. «Россия для русских»,- эта фраза, приписываемая императору, но документально неподтверждённая, выражает смысл его царствования. Русский стиль возвратился в архитектуру, в живопись, в одежду, в быт. При Александре III Россия обрела национальный, бело-сине-красный, флаг, названный в указе «русским». Эпоха Александра III дала России великолепие храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге, здания Исторического музея и Городской Думы в Москве. В его царствование на авансцену в изобразительном искусстве выступает русский народ. Героями на живописных полотнах становятся представители русской силы: былинные богатыри Васнецова, чудо-богатыри Сурикова, духовные подвижники и святые Нестерова и Поленова. Символично, что Виктор Васнецов своего Илью Муромца «списал» с русского императора. По приказу царя пенсия в 3000 рублей была назначена композитору А.И.Чайковскому и драматургу А.Н.Островскому. Историческая преемственность исполнение заветов предков -- зримы в царствование Александра III.

Мария Фёдоровна целиком доверялась «своему Саше», в котором видела честного и умного правителя, всеми силами старалась облегчить его ношу.

Коронация императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны произошла 15 мая 1883 года, а 26 мая состоялось торжественное освящение храма Христа Спасителя. Близость этих событий - ещё один знак того, что на царство вступал русский православный государь.

Позже в беседе с князем В.П.Мещерским император Александр III найдёт слова, которые просто и мудро передали атмосферу коронационных торжеств: «Это были святые минуты - и к Богу близко, и к народу - близко».

Царь, названный русским народом Миротворцем, за своё короткое 13-летнее царствование показал, что Россия может быть благополучна, счастлива, только когда она обращена на себя, на свою великую историю, когда помазанник Божий и его венценосная жена в каждом мгновении своей жизни видят и чувствуют Промысел Божий.

Очарование Марии Фёдоровны оказывало магическое воздействие на всех, кто её окружал. Императрица была любима и почитаема и поэтами, и простым людом, и высшими сановниками, если они имели сердце.

Расписанная по часам жизнь двора, порой утомительные светские приёмы, дети, требовавшие постоянного внимания и душевных сил... Но в своём жёстком графике императрица всегда находила время и немалые средства для благотворительности. Огромная деятельность Марии Фёдоровны как главы Ведомства учреждений императрицы Марии (оно было основано женой Павла I, императрицей Марией Фёдоровной) и Российского общества Красного Креста, которым она руководила с первых лет пребывания в России - лишь самая заметная сторона этой деятельности.

В ведении учреждений императрицы Марии находились учебные заведения, воспитательные дома, приюты для обездоленных детей, богадельни. Так, в конце 1880 года Ведомство курировало 129 приютов на всей территории России. Царская семья вкладывала большие средства на содержание этих благотворительных учреждений.

Среди учебных заведений Ведомства императрицы Марии Фёдоровны было 32 женских институту с семилетним обучением, 30 гимназий, прогимназий и педагогических курсов, низшие училища, к числу которых относились и Мариинские женские училища, возникшие «при сердечном участии и личному почину Государыни Императрицы и в её честь названные «Мариинскими». В них 4 года обучались малообеспеченные девушки-горожанки и получали специальности учительниц, делопроизводителей, бухгалтеров. В 1878 учреждены Бестужевские курсы в Петербурге -- по сути, они были первым женским университетом в России. Для воспитанников учебных заведений 14 ноября, в день рождения императрицы, ежегодно давались бесплатные утренние спектакли.

Российское Общество Красного Креста, возглавляемое цесаревной, а затем императрицей Марией Фёдоровной, оказывало помощь больным и увечным воинам в мирное время, пострадавшим в стихийных бедствиях; был открыт целый ряд инвалидных домов, в том числе Вдовий дом для семей погибших солдат и офицеров. Особенно заметна и неоценима деятельность Общества Красного Креста была в годы Русско-турецкой войны.

Благотворительность Марии Фёдоровны - отдельная и обширная тема. Сохранились тома прошений и отклики на них, денежные счета, оплачиваемые из её личных средств... Её помощь поспевала повсюду.

Оказывала ли Мария Фёдоровна влияние на решения, которое принимал император Александр III, безмерно её любивший? Вопреки расхожему мнению, повлиять на него было невозможно. Но мелких тайн друг от друга Александр и Минни не имели. Он рассказывал ей всё, что его заботило и волновало. Она слушала с неизменным вниманием, но советы давать не спешила. Политика -- не женское дело. Однако, чтобы находиться в курсе политических событий, императрица просила присылать ей выписки из самых важных дел, обсуждавшихся в Государственном совете. Она считала своим долгом быть в курсе дел и забот своего мужа. Никаких «шагов» и «Демаршей» в вопросах внешней политики России она не предпринимала, но её характер, её взгляды, её поведение волей-неволей налагали отпечаток на атмосферу межгосударственных отношений. Вот яркий тому пример.

«У России есть только два союзника - её армия и флот»,- это выражение императора полнее всего отражает политическую обстановку в его царствование, да и во всей истории России. Вчерашние союзники-друзья, Россией спасённые, легко перебегали в стан врага. Приходилось выбирать меньшее из зол. Признавая, что всю совместную жизнь император и императрица находились на одной волне, обсуждали всё, что волновало того или другого, стоит ли удивляться тому, что Александр III прислушивался к мнению своей жены. Так, общеизвестна ненависть Марии Фёдоровны к Германии, растоптавшей и унизившей её родную Данию. С приходом к власти Вильгельма II её неприязнь к династии Гогенцоллернов только усилилась. Да и императора мало радовало изменение политической ориентации Германии - к Англии, в обход России. Преодолев основательные колебания, Александр III заключил военно-политический союз с Францией, на многие годы определивший расстановку сил в Европе. Это случилось 4 января 1894. Наступил последний год жизни императора...

Смерть Александра III, 49-летнего богатыря, до сих пор окутана тайной. Это произошло 20 октября 1894 года в Ливадии. Общепринята версия, что крушение царского поезда в Борках 17 октября 1888 года, роковым образом сказалась на здоровье государя и привела к преждевременной смерти. Эта версия пущена в обиход С.Ю.Витте, чей моральный облик не вызывает доверия. В последние годы она подвергнута сомнению и фактически разоблачена.

В монографии нашего современника, замечательного историка Ивана Дронова «Сильный Державный. Жизнь и царствование Императора Александра III» приведены уникальные документы, доказывающие, что не болезнь почек, якобы надсадившихся в Борках, свела русского императора в могилу. Неправильные диагнозы, недопущение к больному проверенных и преданных врачей - всё это привело к трагическому исходу. Вывод о злом умысле делать пока рано, но «дежурство» у берегов Ливадии иностранного корабля, на который поступали донесения о состоянии больного, его изоляция от преданного лейб-медика Николая Вельяминова наводят на печальные выводы, подтвердить которые могут только где-то глубоко таящиеся документы. Но они непременно когда-то увидят свет. Уже сейчас, по мнению некоторых историков и клиницистов, русский царь был отравлен в январе 1894 года, когда, простудившись, он тяжело заболел. Сильнодействующий яд запустил в ход механизм постепенного умирания. Могучий организм царя несколько месяцев сопротивлялся смерти, это дало возможность не только передать дела и наставления сыну, но и умереть по-христиански, как мученику, простившись со всеми и причастившись Святых тайн.

Поразительные мемуары оставил Николай Вельяминов, из которых следует: вскрытие обнаружило, что Александр III умер не от нефрита («изменения в почках были сравнительно незначительны»), а от «паралича сердца при перерождении мышц гипертрофированного сердца». Вельяминов - единственный из лечивших государя врачей присутствовал при вскрытии: «Найденное поражение сердца было очень давнего происхождения и, если бы оно было распознано своевременно, то... печальный конец мог быть отсрочен». Справедливости ради стоит признать, что император медицину не жаловал. По Вельяминову, «Александр III с удивительной, редкой добросовестностью и честностью выполнял свои обязанности царя-самодержца. Обязанности эти требовали громадной, почти сверхчеловеческой работы.... Он работал, не покладая рук, до самой своей смерти, как никто другой. Это неустанная, непосильная работа...».

Но император и императрица умели находить радость, поддерживать душевные силы в разных областях своей многогранной деятельности. Их называли державными покровителями наук и искусств.

В годы царствования Александра III пробудилась та духовная самобытность, без которой невозможна культурно-историческая жизнь великого народа. И.Е.Репин писал: «Жизнь русская проснулась от долгой нравственной и умственной спячки, прозрела; первое, что она хотела сделать,- умыться, очиститься от негодных отбросов... Сила свежей русской мысли царила везде, весело, бодро шли вперёд и ломали без сожаления всё, что находили устарелым, ненужным...» . Тон задавала императорская чета.

Всё оборвалось 20 октября 1894 года. «Она стояла на коленях у края кресла, обняв голову мужа и закрыв глаза, и крепко-крепко, как только могла, прижимала его к себе. Голова к голове, сердце к сердцу, как всегда, как всю жизнь... И никто никогда их разлучить не сможет. Она чувствовала его тихое дыхание и не слышала и не чувствовала ничего больше. Священник читал отходную молитву, многие рыдали навзрыд. Около трёх часов дня доктор потрогал руку императора и сказал, что «пульса нет». Самодержец скончался. Обливаясь слезами, родные стали подходить прощаться, но Мария Фёдоровна сидела всё в том же положении, и лишь тогда, когда прощание уже заканчивалось, заметили, что императрица без сознания» (А.Н.Боханов).

Через неделю после смерти императора, 27 октября, гроб с телом покойного покинул царскую резиденцию в Ливадии. Его несли на плечах казаки и стрелки конвоя. Несколько вёрст до Ялты Мария Фёдоровна шла пешком за гробом.

На следующий день была годовщина их свадьбы. Мария Фёдоровна получила последний подарок от мужа. Сыну Георгию она писала: «Я всё могу осознать и заставить войти в мою голову эту страшную мысль, что всё кончено, правда, кончено, и что мы должны продолжать жить на этой грустной земле без него!»

Ещё в Ливадии Мария Фёдоровна осознала, что мир вокруг неё изменился. Сын Николай стал императором - и его женитьба на принцессе Алисе Гессенской не терпела отлагательства. По зову сердца, принимая во внимание близость Александра III, успевшего благословить этот брак, мать и сын считали правильным совершить венчание в Крестовоздвиженском храме в Ливадии. Но теперь мнение императрицы-вдовы мало что значило. Ближайшее окружение настояло придать обряду государственный размах. Не исключено, что это было и желание невесты, только несколько дней назад приехавшей в Россию, ещё ничего не поняв ни в ней, ни в императорской семье, но уже советовавшей жениху все решения принимать самому.

Через неделю после похорон, 14 ноября 1894 года, в день рождения Марии Фёдоровны, в большой церкви Зимнего дворца состоялось бракосочетание Николая II и Александры Фёдоровны. «Для меня это был настоящий кошмар и такое страдание. Эта церемония с помпой при такой массе народа! Когда думаешь, что это должно было проходить публично, сердце обливается кровью и совершенно разбито. Это более чем грех. Я всё ещё не понимаю, как я смогла это перенести. Это было жутко, но добрый Бог дал сверхчеловеческие силы, чтобы перенести всё это...»,- писала Мария Фёдоровна сыну Георгию.

Сверхчеловеческие силы потребуются ей и на все последующие годы её земной жизни.

На страже России

Счастье закончилось для Марии Фёдоровны 20 октября 1894 года, в день смерти любимого мужа. Но остался долг - долг перед Россией, которая короновала её в Кремле, в Успенском соборе, 15 мая 1883 года. Русско-японская война, революция 1905 года и принятие Манифеста, который, как чувствовала Мария Фёдоровна, стал первым шагом к гибели монархии, мировая война, свержение царя, её сына, и отречение его от престола, месяцы заточения в Крыму, несладкие годы изгнания...Меньше всего Марии Фёдоровне подходил титут «вдовствующая». Во всех событиях, что обрушились на Россию, она была на передовой: открывала госпитали, своим авторитетом добивалась огромных пожертвований на оказание помощи всем бедствующим... В 1914-м, едва началась война, тут же, с огромным трудом, вернулась в Россию -- разделить её долю... Их встреча с сыном, императором Николаем II, после его отречения, в марте 1918 года в Могилёве -- трагическая страница русской истории... До конца своих дней Мария Фёдоровна не верила в гибель сына и его семьи. Запрещала заказывать панихиды. Были свидетельства очевидцев, были документы. Не верила. В августе 1924 года, после того, как князь Кирилл Владимирович провозгласил себя императором всея Руси, вдовствующая императрица с возмущением отправила ему телеграмму: «Мой единственный ответ, поскольку я уверена, что двое возлюбленных сыновей живы, я не могу считать твой акт fait accompii» (действительным - редакция). Честь прежде всего. Императрица Мария Фёдоровна не отрекалась от клятвы, данной 15 мая 1883 года в Успенском соборе Кремля. И потому в последние годы восстанавливается историческая справедливость: её всё чаще называют последней императрицей Российской империи, которая, по сути, закончилась только в 1928 году, со смертью коронованной императрицы.

...Пережив лихолетье крымского изгнания, вдовствующая императрица спасла от большевиков десятки, если не сотни семей своих подданных, отказавшись без них покинуть берег Ялты.

Предшествующие эмиграции месяцы на Южном берегу Крыма Мария Фёдоровна провела с редким душевным самообладанием, поражая окружающих крепостью духа и несгибаемой волей. По всей России ходили слова вдовствующей императрицы, отказавшейся, перед лицом смертельной опасности, принять помощь Германии: «Помощь от врагов? Никогда».

Императрица рассталась с Россией 11 апреля 1919 года. «Мальборо» покидал ялтинский рейд последним, как она того и желала. Мимо него шли другие корабли, а на палубе огромного броненосца стояла старая маленькая женщина, провожая их печальным взглядом. Её фигуру увидели на других судах, закричали «ура!», и вдруг, совсем неожиданно, над акваторией ялтинского порта грянул величественный русский гимн «Боже, Царя храни!». Его запели почти одновременно сотни русских на разных судах, покидавших родину и приветствовавших свою императрицу. Мария Фёдоровна плакала, слёзы текли, не переставая, но она спустилась в каюту лишь тогда, когда последний корабль с беженцами скрылся из виду. 12 апреля «Мальборо» снялся с якоря и тронулся в путь» (А.Н.Боханов). Наступил день памяти цесаревича Николая...

Заключение

28 сентября 2006 года императрица Мария Фёдоровна обрела вечный покой рядом с гробом венценосного супруга, в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Слово перед панихидой произнёс патриарх всея Руси Алексий II: «Ныне императрица Мария Фёдоровна... возвращается в дом, ставший для неё родным. Убеждён: наилучшей данью её памяти станет возрождающаяся Россия -- Россия, вновь идущая по пути Христову, Россия, стремящаяся жить в мудрости и благочестии, жить по правде и по вечному нравственному закону».

Поразительно, но сразу после возвращения Марии Фёдоровны в Россию стал выходить из тени образ императора Александра III, Царя-Миротворца. 18 ноября 2017 года был открыт памятник в Ливадии, на месте дворца, в котором он умер. 5 июня 2021 года в Гатчину вернулся хозяин, «удерживающий». Вышли многочисленные монографии о нём.

Россия уверенно встала на путь, который в 1881 году избрал Александр III. У неё по-прежнему только два друга, армия и флот. Она, как и в былые времена, убеждена, что Европа и «коллективный Запад» могут подождать, пока Россия занимается своими внутренними делами - даже если просто удит рыбу. И она, по примеру Александра III, «плюёт» на заморские кабаки, в которых её хулят.

Образ Александра III, до сих пор удерживающий Россию на своих богатырских плечах, дающий ей силу, неотделим от образа хрупкой женщины, Дагмар-Марии, которая была поддержкой и опорой своему мужу-богатырю, а значит, поддержкой и опорой России.

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