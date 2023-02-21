«Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» Выдержка из речи Об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произнесенная в Государственной Думе 10 мая 1907 г. На чтение: 2 минуты

"...В общих чертах дело сводилось бы к следующему: государство закупало бы предлагаемые в продажу частные земли, которые вместе с землями удельными и государственными составляли бы государственный земельный фонд. При массе земель, предлагаемых в продажу, цены на них при этом не возросли бы. Из этого фонда получали бы землю на льготных условиях те малоземельные крестьяне, которые в ней нуждаются и действительно прилагают теперь свой труд к земле, и затем те крестьяне, которым необходимо улучшить формы теперешнего землепользования. Но так как в настоящее время крестьянство оскудело, ему не под силу платить тот сравнительно высокий процент, который взыскивается государством, то последнее и приняло бы на себя разницу в проценте, выплачиваемом по выпускаемым им листам, и тем процентом, который был бы посилен крестьянину, который был бы определяем государственными учреждениями. Вот эта разница обременяла бы государственный бюджет; она должна была бы вноситься в ежегодную роспись государственных расходов.

Таким образом вышло бы, что все государство, все классы населения помогают крестьянам приобрести ту землю, в которой они нуждаются. В этом участвовали бы все плательщики государственных повинностей, чиновники, купцы, лица свободных профессий, те же крестьяне и те же помещики. Но тягость была бы разложена равномерно и не давила бы на плечи одного немногочисленного класса 130 000 человек, с уничтожением которого уничтожены были бы, что бы там ни говорили, и очаги культуры. Этим именно путем правительство начало идти, понизив временно проведенным по 87 статье законом проценты платежа Крестьянскому банку. Способ этот более гибкий, менее огульный, чем тот способ повсеместного принятия на себя государством платежа половинной стоимости земли, которую предлагает партия народной свободы. Если бы одновременно был установлен выход из общины и создана таким образом крепкая индивидуальная собственность, было бы упорядочено переселение, было бы облегчено получение ссуд под надельные земли, был бы создан широкий мелиоративный землеустроительный кредит, то хотя круг предполагаемых правительством земельных реформ и не был бы вполне замкнут, но виден был бы просвет, при рассмотрении вопроса в его полноте, может быть, и в более ясном свете представился бы и пресловутый вопрос об обязательном отчуждении.

Пора этот вопрос вдвинуть в его настоящие рамки, пора, господа, не видеть в этом волшебного средства, какой-то панацеи против всех бед. Средство это представляется смелым потому только, что в разоренной России оно создаст еще класс разоренных в конец землевладельцев. Обязательное отчуждение действительно может явиться необходимым, но, господа, в виде исключения, а не общего правила, и обставленным ясными и точными гарантиями закона. Обязательное отчуждение может быть не количественного характера, а только качественного. Оно должно применяться, главным образом, тогда, когда крестьян можно устроить на местах, для улучшения способов пользования ими землей, оно представляется возможным тогда, когда необходимо: при переходе к лучшему способу хозяйства — устроить водопой, устроить прогон к пастбищу, устроить дороги, наконец, избавиться от вредной чересполосицы. Но я, господа, не предлагаю вам, как я сказал ранее, полного аграрного проекта. Я предлагаю вашему вниманию только те вехи, которые поставлены правительством. Более полный проект предлагалось внести со стороны компетентного ведомства в соответствующую комиссию, роли бы в нее были приглашены представители правительства для того, чтобы быть там выслушанными.

Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!«

КОНТЕКСТ. Отмена крепостного права 19 февраля 1861 г. не смогла решить главную внутриполитическую проблему России — аграрный вопрос. Крестьянское малоземелье, сохранение поземельной общины, а также выкупные платежи — вот главные причины «застоя» сельскохозяйственного производства. С начала ХХ в., в связи с обострением внутренней ситуации в стране, он приобрел не только экономическую, но политическую актуальность, став важнейшей предпосылкой революции 1905-1907 гг. Решить эту проблему взялся новый министр внутренних дел П.А. Столыпин, назначенный на этот пост в июне 1906 года — в разгар событий первой русской революции.

9 ноября 1906 года вышел указ Николая II «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающегося крестьянского землевладения и землепользования». Каждый крестьянин получал право выхода из общины и закрепления надельной земли в личную собственность. Он мог также потребовать сведения всех своих земельных участков в одно место с переносом усадьбы (хутор), либо без него (отруб). Закон был утвержден Государcтвенной Думой и обнародован царем 14 июня 1910 г., когда проведение реформы уже шло полным ходом. Составляющими аграрной реформы явились также деятельность крестьянского банка и политика переселения. Однако проведение реформы не было доведено до конца.

Начавшаяся в 1914 г. мировая война привела к прекращению проведения реформы. Именно поэтому она так и не смогла разрешить комплекс противоречий в деревне, а политическая цель Столыпина — создать в деревне крепкий слой крестьянских частных собственников, которые бы стали надежной опорой правительства, так и не была достигнута.

Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия... Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906-1911. М., 1991. http://lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/stolypin.txt

Обложка: П. А. Столыпин. Портрет работы И. Репина (1910) Источник: https://ru.wikipedia.org/