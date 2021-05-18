Евгений Гришковец: Канонизируем Неизвестного солдата! Известный писатель и музыкант Евгений Гришковец рассказал порталу «История.РФ», кем из исторических персонажей он восхищается и когда в мировой истории закончилось время безупречных войн: – Я подумал, все-таки героев много. Но поскольку я служил на флоте, то выбрал адмирала Федора Ушакова. Самое большое впечатление на меня производит его победа в битве за освобождение острова Корфу. Взятие крепости вызывало восхищение и зависть даже у Суворова. Это была блистательная военная победа, замечательное флотское искусство. Но особенно интересно, что Ушаков освобождал Корфу от французов в альянсе с турками, которые до этих событий уже были разбиты тем же Ушаковым. Остров не был отдан туркам... На чтение: 1 минута

Известный писатель и музыкант Евгений Гришковец рассказал порталу «История.РФ», кем из исторических персонажей он восхищается и когда в мировой истории закончилось время безупречных войн:

– Я подумал, все-таки героев много. Но поскольку я служил на флоте, то выбрал адмирала Федора Ушакова.

Самое большое впечатление на меня производит его победа в битве за освобождение острова Корфу. Взятие крепости вызывало восхищение и зависть даже у Суворова . Это была блистательная военная победа, замечательное флотское искусство. Но особенно интересно, что Ушаков освобождал Корфу от французов в альянсе с турками, которые до этих событий уже были разбиты тем же Ушаковым. Остров не был отдан туркам на разграбление, и тем самым он уберег от несчастий людей, находящихся между двумя воюющими сторонами.

Ф.Ф. Ушаков

Жители острова регулярно вспоминают это событие, и до сих пор греки чтут память адмирала и выражают ему свою благодарность. На Корфу есть и улица Ушакова, и памятник. А каждый год в последние дни сентября на Корфу приходит корабль Черноморского флота.

В герое, в защитнике отечества всегда привлекает его безупречность, блеск. Всему этому Ушаков полностью соответствует, более того – в Ушакове же привлекает абсолютно все! Он сделал Россию крупнейшей военно-морской державой своего времени. Он создал новую, совершенно неведомую для страны того времени систему подготовки комендоров (артиллеристов), штурманов и многих других моряков. Помимо прочего, это человек, который не потерпел ни одного поражения! Его личность стала полумифической, прекрасной!

К сожалению, время столь же безупречных военных людей давно прошло. Наметилась своеобразная пауза. Последняя попытка вести джентльменскую войну на море была предпринята в Первую мировую. Но все закончилось с появлением и активным использованием подводных лодок. Появилось и другое, подлое оружие – газовые атаки, бомбы...

Последней совершенно безупречной фигурой в войнах, по моему мнению, является тот самый Неизвестный солдат. Я бы вообще предложил канонизировать русского Неизвестного солдата! Сейчас таких людей нет ни в России, ни в мире…