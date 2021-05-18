Греческие бастионы и русский адмирал Ушаков, ставший святым праведным воином Федором Памятник освободителю Российское военно-историческое общество неоднократно обращалось к памяти нашего соотечественника, блестящего флотоводца, командующего Черноморским флотом Федора Федоровича Ушакова. Сегодня мы хотим рассказать о вкладе адмирала в историю греческого государства. Именно русская эскадра под руководством Ушакова освободила в 1799 году остров Корфу, или Керкиру, как его еще называют, от французской оккупации. Федор Федорович восстановил на острове православный епископат, который пятьсот лет отсутствовал на острове. Именно при нем на Ионических островах было создано первое греческое государство после Византийской империи. Памятник адмиралу Ушакову на о.Корфу Источник: pinterest.ru В 2002 году возле Новой крепости на Корфу был открыт памятник русскому адмиралу. На камне... На чтение: 2 минуты

Памятник освободителю

Российское военно-историческое общество неоднократно обращалось к памяти нашего соотечественника, блестящего флотоводца, командующего Черноморским флотом Федора Федоровича Ушакова . Сегодня мы хотим рассказать о вкладе адмирала в историю греческого государства. Именно русская эскадра под руководством Ушакова освободила в 1799 году остров Корфу, или Керкиру, как его еще называют, от французской оккупации. Федор Федорович восстановил на острове православный епископат, который пятьсот лет отсутствовал на острове. Именно при нем на Ионических островах было создано первое греческое государство после Византийской империи.

Памятник адмиралу Ушакову на о.Корфу

Источник: pinterest.ru

В 2002 году возле Новой крепости на Корфу был открыт памятник русскому адмиралу. На камне – портрет флотоводца и благодарность от греческого народа. Автором мемориала стал скульптор Виктор Айдинов, который постарался показать всю мощь Ушакова. Буквально за год до открытия памятника православная церковь причислила адмирала к лику святых. В православии его называют святым праведным воином Федором. На открытии памятника был отслужен торжественный молебен. Традицией стало то, что ежегодно к берегам Корфу подходит российский военный корабль, чтобы возложить к монументу памятные венки.

За свободу Греции

Добрые отношения с греками у адмирала Ушакова сложились во время Средиземноморского похода 1798-1800 годов. Он искренне радовался вместе с местным населением победам над неприятелем и был огорчен, когда острова вновь передали Франции в 1807 году.

Русские суда у острова

Источник: pinterest.ru

Но всё по порядку. Конец XVIII века был ознаменован активной завоевательной политикой Франции. В 1797 году французами были захвачены Ионические острова, что напрямую создавало опасность распространения влияния французов не только на Балканы, но и на Египет, Малую Азию и черноморские владения России. Это не могло не обеспокоить Турцию, Россию и Англию, и они нашли общий интерес в борьбе с Францией. В 1798 году был подписан договор, и объединённая русско-турецкая эскадра двинулась на освобождение Ионических островов. Эскадру по обоюдному согласию возглавил вице-адмирал Ушаков. Всего в эскадре было десять линейных кораблей, тринадцать фрегатов и пара десятков вспомогательных кораблей.

Экспедиция была удачной, и к октябрю 1798 года французы были выбиты с Ионических островов. Оставался только один, самый большой и хорошо укрепленный остров архипелага – Корфу. Действительно, он представлял собой почти неприступную крепость, гарнизон которой насчитывал 3000 солдат и 650 орудий. А еще Корфу прикрывали близлежащие островки, на которых было 800 солдат и пять батарей.

Штурм Корфу

Источник: pinterest.ru

Цитадель стояла на крутом утесе, а примыкавший к ней город был защищен с моря скалистым берегом и высокими валами. В скалах были размещены казематы, соединенные подземными ходами. Европейские инженеры считали, что взять Корфу с моря невозможно. Автору этих строк довелось побывать на острове и вблизи рассмотреть эту твердыню. Впечатление было такое, что только хорошо подготовленному альпинисту могли покориться эти стены, да и то, если в него не будут стрелять пушки и ружья. Правда, у адмирала Ушакова сложилось другое мнение.

«Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом»

– такими словами приветствовал победу русского флота на Корфу Александр Суворов, но сам путь к этой победе не был простым.

Штурм Корфу

Источник: pinterest.ru

Первоначально к коменданту крепости Корфу отправили парламентеров с предложением сдаться. Уверенные в своих силах французы отказались. И тогда началась осада. Десантники Ушакова высадились на остров, корабли вошли в порт Гуви, который располагался севернее крепости. По всем канонам военной науки русские войска разбили лагерь, установили огневые точки. Воинам помогали и местные жители, они выпросили у Ушакова три пушки, соорудили свою батарею и начали обстрел крепости. Французы упорно сопротивлялись, делали вылазки и наносили значительный урон русской армии.

Три месяца продолжалась осада, русским войскам стало не хватать продовольствия и боеприпасов, положение становилось тяжёлым. В феврале 1799 года улучшилось снабжение, и Ушаков начал готовиться к штурму крепости. Штурм назначили на 18 февраля. Первым этапом штурма стала атака на остров Видо, а чуть позже дошла очередь до Корфу. Уже в 10 часов утра французы начали покидать остров Видо и тем самым открыли путь десанту. В атаку включились и русские корабли, которые подошли ближе и также начали обстрел неприятеля. В атаке на крепость участвовало 1500 русских солдат и турецкие подразделения. Свидетели отмечали, что французы мужественно защищались, сражаясь за каждый камень. Русскими войсками были захвачены передовые укрепления и уцелевшие пушки неприятеля.

На следующий день, 19 февраля, к Ушакову пришли парламентеры. Враг сдавался. Через некоторое время французам было позволено покинуть остров. Трофеями русской армии стали 20 различных кораблей, 630 пушек. 4 тысячи ружей и большое количество продовольствия и боеприпасов.

Кресты и медали

Средиземноморский поход и взятие Корфу показали, что Россия приобрела себе верных союзников в борьбе с врагом, стремившимся к мировому господству. Многих греков, принимавших участие в боевых операциях, Ушаков представил к награждению медалью с императорским вензелем. В Петербург ушло и ходатайство «о пожаловании крестами и медалями» большой группы жителей Корфу. Среди награжденных были представители духовенства, дворяне и простые мещане. Некоторые местные жители получили от царя грамоты и ценные подарки.

Высадка на Корфу

Источник: pinterest.ru

Но особенно запомнилось корфиотам то, что русский адмирал вернул на остров православного архиепископа, изгнанного якобинцами. В первый день Святой Пасхи русские моряки со своим адмиралом обошли весь город Корфу с крестным ходом, пронеся на руках раку со святыми мощами великого чудотворца и небесного покровителя острова – святителя Спиридона Тримифунтского.

Сам Федор Федорович был произведен за эту победу в адмиралы, получил бриллиантовые знаки ордена святого Александра Невского. А население было искренне благодарно русским морякам за обретенную свободу.

Была еще одна награда. Турецкий султан Селим III наградил Ушакова челенком – высшей наградой Турции, которая вручалась за заслуги в боевых действиях. Эту награду крепили к головному убору, челенк был из серебра и украшен драгоценными камнями. История, правда, умалчивает, носил ли ее Федор Федорович на своей фуражке. Такой награды был удостоен и адмирал Горацио Нельсон за победу над французами при Абукире.

В архипелаге под протекторатом России и Турции была создана Республика Семи Островов с демократической конституцией, и, что примечательно, основы для нее подготовил Федор Ушаков. Республику возглавил граф Иоанн Каподистрия, который впоследствии стал министром иностранных дел Российской империи, а еще немного позже – первым президентом независимой Греции.

Обложка: pinterest.ru

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