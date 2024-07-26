Голод в России Массовый голод во время Гражданской войны в России на территориях, контролируемых большевиками. Известен как голод в Поволжье, в связи с тем, что регионы Южного Урала и Поволжья пострадали наиболее длительно и массово. Пик голода пришёлся на осень 1921 — весну 1922 годаю. Число жертв голода составило до 5 млн. человек. На чтение: 5 минут

МЕРЫ ВЛАСТЕЙ

Если район, охваченный неурожаем и голодный, обнимает территорию с 25 миллионами населения, то не следует ли рядом мер самых революционных взять с этого именно района молодежь в армию в количестве около 500 тысяч штыков? (и даже может быть до 1 миллиона?)

Цель: помочь населению до известной степени, ибо прокормим часть голодных, и, может быть, посылками домой хлеба поможем до известной степени голодным. Это первое. А второе: поместить эти 1/2 миллиона на Украине, чтобы они помогли усилению продработы, будучи сугубо заинтересованы в ней, особенно ясно сознавая и чувствуя несправедливость обжорства богатых крестьян на Украине.

Урожай на Украине приблизительно определяют (Раковский) 550—650 миллионов пудов. Вычитая 150 миллионов пудов на обсеменение и 300 (15 x 20 = 300) на прокорм семьи и скота, получим остаток (550—450 = 100; 650—450 = 200) в среднем около 150 миллионов пудов. Если поставить на Украине армию из голодных губерний, этот остаток можно бы собрать (налогом + товарообмен + особыми реквизициями с богатых на помощь голодным) полностью.

В.И. Ленин. Заметки о мерах борьбы с голодом и об усилении хозяйственной работы.

http://leninism.su/index.php?option=com_content&view=article&id=606:o-merah-borbi-s-golodom-44&catid=83:tom-44&Itemid=53

СООБЩЕНИЯ ГПУ

Сбор и систематизация данных осуществлялись органами ГПУ на основе инструкции, утвержденной 7 февраля 1922 года, в которой устанавливался порядок освещения положения деревни. Изученные материалы показали, что они действительно охватывали весь спектр деревенской жизни, делая своего рода фотографические снимки поволжской деревни периода утверждения НЭПа и завершения крестьянской революции. Поволжская деревня вступила в тот год, пораженная страшным голодом. Сводки ГПУ фиксировали многочисленные факты чудовищных страданий, обрушившихся на крестьян региона, уточняли масштабы бедствия и общее количество жертв.

7-10 января. Татреспублика. "На 1 января голодающих насчитывается 1929 556 человек. Процент смертности увеличивается. В пяти кантонах за неделю умерли от голода б535 человек, заболели 34405 человек".

20 января. Самарская губерния. "Голод дошел до ужасных размеров: крестьянство съело все суррогаты, кошек, собак, в данное время употребляют в пищу трупы мертвецов, вырывая их из могил. В Пугачевском и Бузулукском уездах обнаружены неоднократные случаи людоедства. Людоедство, по словам членов волисполкома Любимовки, принимает массовые формы. Людоеды изолируются".

3 февраля. Чувашская область. "Голод усиливается. Настроение населения растерянное, наблюдаются случаи самоубийств целых семейств посредством угара, развивается воровство, главным образом продуктов".

10 февраля. Саратовская губерния. "Количество голодающих в губернии достигает 3 миллионов 500 тысяч человек. В Вольском уезде голодают 95 процентов населения, в Дергачевском - 95, в Покровском - 85 процентов. Во многих местах население питается трупами".

6 марта. Чувашская область. "Число голодающих по всей области около 800 тысяч человек. Случаев голодной смерти по 1 января зарегистрировано 35 тысяч человек. Оказываемая помощь удовлетворяет только около десять процентов нуждаемости. У большинства населения запасы суррогатов вышли. За отчетное время зарегистрирован один случай людоедства. Вследствие голода сильно развивается уголовный бандитизм. Над пойманными ворами крестьяне производят самосуды".

30 марта. Татреспублика. "Голод усиливается. Смертность на почве голода увеличивается. В некоторых деревнях вымерло 50 процентов населения. Скот беспощадно уничтожается. Эпидемия принимает угрожающие размеры. Учащаются случаи людоедства" /3/.

По данным ГПУ, весной 1922 года в Самарской губернии было зафиксировано 3,5 миллиона голодающих, в Саратовской - 2 миллиона, в Симбирской - 1,2 миллиона, в Царицынской - 651,7 тысячи, в Пензенской - 329,7 тысячи, в Татреспублике - 2,1 миллиона, в Чувашии - 800 тысяч, в Немкоммуне - 330 тысяч человек. Эти цифры, а также приведенные в сводках ГПУ данные о жертвах голода, указывают на необходимость пересмотра существующих в литературе оценок масштабов голодного бедствия.

В.В. Кондрашин. 1922-й год в советской деревне глазами ГПУ

http://www.polemics.ru/articles/?articleID=413

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ (ПОМГОЛ)

В 1921 г. в результате сильнейшей засухи и кризиса аграрной политики советской власти миллионы людей в России оказались на грани голодной смерти. Советское правительство взывало о помощи. Согласно постановлениям ВЦИК от 17 февраля и 18 июля 1921 г. для борьбы с голодом была создана Центральная комиссия помощи голодающим (ЦК Помгол). Комиссия координировала деятельность всех центральных и местных госучреждений по борьбе с голодом. Постановлением ЦК Помгол от 21 июня 1921 г. были образованы ее филиалы на местах.

Ряд общественных и политических деятелей, в частности бывший министр продовольствия Временного правительства С.Н. Прокопович, публицист и политический деятель Е.Д. Кускова через М. Горького обратились к советскому правительству с предложением о сотрудничестве в борьбе с голодом и его последствиями.

Когда формальная сторона работы Комитета была согласована, М. Горький 29 июня 1921 г. официально внес на рассмотрение Политбюро ЦК РКП(б) предложение о создании Всероссийского комитета помощи голодающим (ВКПГ). 21 июля 1921 г. ВЦИК утвердил статус общественного Всероссийского комитета помощи голодающим (Помгола).

ВКПГ был наделен широкими полномочиями: правами образовывать свои отделения на местах и за рубежом, приобретать в России и за границей продовольствие, фураж, медикаменты, распределять помощь среди голодающих. В результате переговоров с представителями зарубежных комитетов помощи голодающим в России была достигнута договоренность о поездке делегации ВКПГ в Стокгольм. Это обстоятельство не могло не беспокоить власть, т.к. в состав Помгола входили бывшие активные члены оппозиционных партий.

В то же время, советская власть всячески тормозила деятельность ВКПГ… Отношение большевистских лидеров к Помголу было сугубо прагматичным и по сути негативным. Об этом свидетельствует письмо В.И. Ленина наркому здравоохранения Н.А. Семашко от 12 июля:

"Милая моя Семашка! Не капризничай, душечка! Квакеров оставим за Вами, только за Вами. Не ревнуйте к Кусковой. Директива сегодня в Политбюро: строго обезвредить Кускову. Вы в «ячейке коммунистов» и не зевайте, блюдите еже строго. От Кусковой возьмем имя, подпись, пару вагонов от тех, кто ей (и эдаким) сочувствует. Больше ни-че-го. Не трудно, ей-ей, это сделать».

26 августа 1921 г. Ленин направил письмо наркому государственного контроля И.В. Сталину и всем членам Политбюро ЦК РКП(б), в котором предложил распустить Комитет (по выражению Ленина - "Кукиш", саркастическое словообразование от фамилий Кусковой и Кишкина)… Вечером 27 августа 1921 г. члены комитета, собравшиеся по просьбе Л.Б. Каменева, были задержаны и направлены во внутреннюю тюрьму ВЧК на Лубянке и Бутырскую тюрьму (за исключением "ячейки коммунистов", председателя Союза писателей Б.К. Зайцева и народоволки В.Н. Фигнер). В этот же день ВЧК направила циркулярное распоряжение на места о необходимости установить наблюдение за местными комитетами, запретить их собрания, арестовать участников нелегальных собраний. 28 августа 1921 г. газета "Известия" опубликовала постановление ВЦИК о ликвидации Помгола. 8 сентября 1921 г. в "Правде" было опубликовано сообщение ВЧК, в котором говорилось о предполагаемой связи антоновского мятежа с деятельностью Помгола…

В.Г. Макаров, В.С. Христофоров. К истории Всероссийского комитета помощи голодающим.

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/POMGOL.HTM

ЗАПАД НАМ ПОМОЖЕТ?

Положение таково: в Канаде нынче такой хороший урожай, что она могла бы выделить зерна втрое больше, чем необходимо для предотвращения страшного голода в России. В США пшеница гниёт у фермеров, которые не могут найти покупателей для излишков зерна. В Аргентине скопилось такое количество кукурузы, что её некуда девать и ею уже начинают топить паровозы. Во всех портах Европы и Америки простаивают целые флотилии судов. Мы не знаем, чем их загрузить. А между тем рядом с нами на Востоке голодают миллионы людей. Наше мероприятие можно осуществить не иначе, как с поддержкой Лиги. Пусть Лига Наций придёт нам на помощь, и давайте не будем лицемерить… Пища лежит в Америке, но некому её взять. Неужели Европа может сидеть спокойно, ничего не предпринимая для того, чтобы доставить сюда пищу, которая нужна для спасения людей по сю сторону океана? Я не верю этому.

Из речи Ф. Нансена на сессии Лиги 30 сентября 1921 года // Нансен-Хейер Л. Книга об отце. Л., 1973.

ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ И КАМПАНИЯ ПО ИЗЪЯТИЮ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Поводом к антицерковной кампании 1922 г. стал массовый голод в ряде регионов (прежде всего в Среднем и Нижнем Поволжье, а также в Предуралье, на Кавказе, в Крыму, на юге Украины и др.). Причинами бедствия были жестокая засуха и проводимая властями во время гражданской войны продразверстка (насильственное изъятие «излишков» сельхозпродуктов), исчерпавшая хлебные запасы крестьянства. К маю 1921 г. в 34 губерниях от голода страдало более 20 млн чел. (ок. 1 млн скончались). Перед лицом народного бедствия власти вынуждены были разрешить организацию общественной помощи голодающим. По инициативе общественных деятелей (в частности, Максима Горького) власти дали согласие на участие в кампании солидарности с жертвами голода Патриарха Московского и всея России св. Тихона.

23 июля 1921 г. в газ. «Нью-Йорк таймс» с санкции советских властей было опубликовано обращение Патриарха Тихона к епископу Нью-Йоркскому с призывом к американскому народу оказать помощь голодающему населению России.

27 августа 1921 г. Помгол был распущен, его руководители из числа представителей общественности подверглись репрессиям. Была приостановлена и деятельность Церковного комитета помощи голодающим, все собранные им денежные суммы были переданы в ЦК Помгола при ВЦИК. В партийно-гос. руководстве при общей его враждебности Церкви не было единства взглядов по вопросам допустимости взаимодействия государственных и церковных органов хотя бы в деле преодоления последствий жесточайшего бедствия. При ухудшении к кон. 1921 г. ситуации в стране (прогнозировалось возрастание числа голодающих до 50 млн чел.) временно взяла верх позиция сторонников сотрудничества с Церковью.

Несмотря на серьезные ограничения со стороны государства церковной благотворительной инициативы, к февр. 1922 г. Церковь собрала для голодающих ок. 9 млн р., не считая ювелирных изделий, золотых монет и продовольственной помощи.

Санкционировав переговоры с Церковью о сотрудничестве в борьбе с голодом, власти одновременно разрабатывали планы насильственного изъятия церковных ценностей.

16 февр. 1922 г. ВЦИК принял постановление (декрет) «Об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь голодающим». Декретом предписывалось местным советам «ввиду неотложной необходимости спешно мобилизовать все средства страны, могущие послужить средством спасения погибающего от голода населения Поволжья» немедленно изъять из имущества, переданного в пользование группам верующих всех религий, ценные предметы из золота, серебра и драгоценных камней.

Декрет, опубликованный в печати 23 февр., вызвал недоумение в Русской Православной Церкви. 28 февр. Патриарх Тихон обратился к духовенству и верующим с посланием по поводу изъятия ценностей. Патриарх изложил историю взаимоотношений Церкви с властями по вопросу оказания помощи жертвам голода и напомнил, что разрешил жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления. Об этом было сообщено в особом воззвании, разрешенном советским правительством к публикации и распространению среди населения.

Большинство священнослужителей и мирян активно поддержали Патриарха. 6 марта Петроградский митр. сщмч. Вениамин (Казанский) передал в представительство ЦК Помгола заявление, что Церковь соглашается на сотрудничество с властями, только если пожертвования верующих будут добровольными.

Первоначально власти планировали начать изъятие с первых чисел марта и завершить к открытию XI съезда РКП(б), к-рый должен был пройти 27 марта - 2 апр. 1922 г. Однако твердая позиция духовенства и верующих на время задержала начало кампании. 8 марта ГПУ, курировавшее проведение антицерковных акций, приняло секретное постановление: «Момент практического проведения изъятия отдалить до получения решительных результатов нашей политагитации». Изъятию должна была предшествовать масштабная пропагандистская работа, превосходящая всю прежнюю антирелигиозную агитацию. Все партийные силы, по предложению ГПУ, должны были быть мобилизованы на «организацию общественного мнения в нужном направлении». Для этого предполагались ежедневные антицерковные публикации во всех газетах, выпуск специальных листовок, проведение лекций, собраний, митингов с участием представителей из голодающих губерний.

Пропагандистские акции не принесли организаторам антицерковной кампании большого успеха. Нередки были случаи, когда на митингах рабочие принимали решения против изъятия ценностей. или предлагали сначала коммунистам сдать ценности. В это же время состоялись приходские собрания. В большинстве губерний местные власти проявляли нерешительность, и потому удавалось избежать прямых столкновений с верующими. Большое значение имели инициативы со стороны представителей духовенства и прихожан, предлагавших взаимоприемлемые решения, в частности по замене предназначенных для изъятия святынь равным по стоимости количеством золота или серебра, а также собранными деньгами или продовольствием. Из-за сопротивления верующих местные власти вначале приостанавливали изъятия, не решаясь на открытое применение силы, и ждали инструкций из Москвы. В ряде мест противостояние верующих представителям властей приобретало жесткий характер.

Обложка: Очередь детей у вагона-кухни у врачебно-питательного поезда, 1921 год (источник: Самарский областной государственный архив социально-политической истории)

Источник: https://63.ru