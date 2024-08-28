ГКО 30 июня 1941 г. – образование Государственного Комитета Обороны (ГКО) – высшего органа чрезвычайного управления СССР в годы войны. На чтение: 1 минута

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР был создан Государственный комитет обороны (ГКО) под председательством И.В. Сталина . В состав ГКО первоначально входили В.М. Молотов. К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков и Л.П. Берия. В 1942 г. в состав ГКО были введены А.И. Вознесенский, Микоян и Л.М. Каганович. В 1944 г. в состав ГКО был введен Н.А. Булганин, а К.Е. Ворошилов освобожден от обязанностей члена ГКО. Персональным совмещением постов во многом обеспечивалось единство в деятельности ГКО, ЦК ВКП (б) и СНК СССР. Основными задачами Государственного комитета обороны были развертывание вооруженных сил, подготовка резервов, обеспечение их вооружением, снаряжением и продовольствием. Кроме того, ГКО руководил мобилизацией советской экономики, организацией военного хозяйства, принимал меры к увеличению производства танков, самолетов, боеприпасов, сырья, топлива, продовольствия и прочего. ГКО непосредственно руководил мероприятиями по обороне Москвы и Ленинграда.

Каждому из членов ГКО были персонально поручены различные отрасли работы. Своего исполнительного аппарата ГКО не имел, а использовал аппараты ЦК ВКП (б), СНК СССР и наркоматов (чаще всего Наркомата обороны). Для изучения и разрешения наиболее сложных вопросов ГКО организовывал специальные комитеты, советы и комиссии, готовившие проекты постановлений и непосредственно разрешавшие конкретные проблемы. В руках Государственного комитета обороны сосредоточивалась вся полнота власти в государстве. Все партийные, советские, военные органы, общественные организации, все граждане обязаны были беспрекословно выполнять решения и распоряжения ГКО. ГКО имел своих уполномоченных во всех союзных и автономных республиках.

За время войны ГКО принял почти 10 тыс. постановлений и распоряжений. Первое: «Об организации производства средних танков Т-34 на заводе «Красное Сормово»» - 1 июля 1941 г.; последнее: «Об оплате остатков нескомплектованных элементов боеприпасов, принятых от промышленности и находящихся на базах НКО СССР и НКВМФ» - 4 сентября 1945 г.