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Гельсингфорс–Санкт-Петербург Гельсингфорс–Санкт-Петербург На чтение: 1 минута

Гельсингфорс–Санкт-Петербург . Страницы истории (вторая половина XIX — начало XX века): сборник статей / под. ред. Т. Вихавайнена, С.Г. Кащенко. — СПб.: Нестор-История, 2012. — 200 с.

Предлагаемый читателю коллективный сборник статей является результатом труда историков Хельсинки и Санкт-Петербурга, принимавших участие в совместном исследовательском проекте, поддержанном Академией наук Финляндии и Российской Академией наук.

Гельсингфорс–Санкт-Петербург Страницы истории вторая половина XIX — начало XX века

Предисловие

Эконен К. Славянская библиотека Хельсинки в 1809–1924 гг. История организации

Шкваров А. Церковные источники по истории русских гарнизонов в Великом княжестве Финляндском (1809–1917 гг.)

Кангаспуро Л. Источники по истории тюремного дела в Великом княжестве Финляндском: официальные материалы и периодика на русском языке

Приймак Н.И. Финляндия 40–50-х гг. XIX в. в записках русских путешественников

Смирнова М.А. «Места восхитительные для глаза и поучительные для ума»: русскоязычные путеводители по Финляндии второй половины XIX — начала XX в.

Вихавайнен Т. Санкт-Петербург глазами финских корреспондентов. Вторая половина XIX в.

Бюклинг Л. Современные русские пьесы в Русском театре Гельсингфорса в начале 1900-х гг. Цензура драматических произведений

Рогулин Н.Г. Санкт-Петербург в судьбе финляндцев, состоявших на российской службе в начале XX в.

Мякинин О.В., Рябова Л.К. Позиция правых сил в отношении «финляндского вопроса» на страницах газеты «Окраины России» (1906–1912 гг.)

Кащенко С.Г. Экономические последствия освобождения помещичьих крестьян на территории «исторической» Ингерманландии. К вопросу о трансформации структуры наделов и платежей

Петров Е.В. Последний исполняющий обязанности генерал-губернатора Великого княжества Финляндского и первый русский лектор Джорджтаунского университета — барон С.А. Корф

Обложка: обложка сборника статей «Гельсингфорс–Санкт-Петербург. Страницы истории (вторая половина XIX — начало XX века): под. ред. Т. Вихавайнена, С.Г. Кащенко. — СПб.: Нестор-История, 2012.»

Источник: https://demo.spblib.ru