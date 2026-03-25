Геноцидальная стратегия голода Справка руководителя Комиссии Научного совета Российского военно-исторического общества по изучению геноцидов и военных преступлений

Накануне вторжения в Советский Союз нацистская бюрократия разработала геноцидальный «План голода», сознательно нацеленный на массовую смерть десятков миллионов человек. Он подразумевал, что при быстром захвате зернопроизводящих регионов юга страны все продовольственные потоки будут перенаправлены на снабжение немецкой армии и немецких обывателей, чтобы они не чувствовали тягот войны. Таким образом жители нечерноземных территорий европейской части Советского Союза, а также всех крупных городов СССР обрекались на голодную смерть уже зимой 1941/1942 года. Число людей, подлежащих уничтожению за этот срок, оценивалось нацистскими лидерами в 20-30 миллионов человек. Знаменитый современный историк Кристиан Герлах справедливо назвал этот замысел «крупнейшим планом массовых убийств в мировой истории».

Этот план был зафиксирован в меморандуме, составленном по итогам совещания нацистского Экономического штаба «Ост» 2 мая 1941 года:

«1. Продолжать ведение войны можно лишь в том случае, если все вооруженные силы Германии на третьем году войны будут снабжаться продовольствием за счет России.

2. При этом несомненно, что десятки миллионов людей умрут от голода, если мы сумеем изъять из страны все, что нам необходимо.»

23 мая 1941 года, почти за месяц до нападения Третьего рейха на СССР, этот замысел приобрел форму директив Экономического штаба «Ост», в которых была расписана подробная программа разграбления СССР и уморения голодом советских граждан.

«Многие десятки миллионов людей в этом регионе станут излишними и умрут или будут вынуждены переселиться в Сибирь. Все попытки спасти население от голодной смерти посредством переброски излишков из черноземной зоны могут быть осуществлены только за счет снабжения Европы. Они подорвут стойкость Германии в войне, помешают Германии и Европе преодолеть блокаду. На этот счет должна быть абсолютная ясность».

«Последствием этого (то есть реализации мер, изложенных в директивах) неизбежно станет вымирание как промышленности, так и большей части населения в прежних регионах-потребителях. Эту альтернативу необходимо выразить максимально жестко и четко».

В директивах открыто подчеркивалась не только экономическая, но и этническая подоплека уничтожения. Их авторы, в первую очередь статс-секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Герберт Бакке, приближенный к Гитлеру и Герингу, обосновывал необходимость применить столь чудовищный план к советскому населению именно потому, что «великороссы всегда, что при царе, что при большевиках, являются основными врагами не только Германии, но и Европы».

Геноцидальный план Бакке был полностью утвержден верхушкой Третьего Рейха, и в 1941 году его начали реализовывать на оккупированных советских землях. Хотя нацисты и не достигли своих целей в полном объеме, однако жертвами стратегии сознательно организованного голода стало не менее пяти миллионов человек.

Оригинальные тексты цитат — на немецком (с него лучше переводить на английский, а также если будут справку переводить на немецкий)

Совещание 2 мая 1941 года:

„1.) Der Krieg ist nur weiter zu führen, wenn die gesamte Wehrmacht im 3. Kriegsjahr aus Russland ernährt wird. 2.) Hierbei werden zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird.“

Директивы по экономической политике от 23 мая 1941 года:

«Многие десятки миллионов людей в этом регионе станут...“

„Viele 10 Millionen von Menschen werden in diesem Gebiet überflüssig und werden sterben oder nach Sibirien auswandern müssen. Versuche, die Bevölkerung dort vor dem Hungertode dadurch zu retten, dass man aus der Schwarzerdezone Überschüsse heranzieht, können nur auf Kosten der Versorgung Europas gehen. Sie unterbinden die Durchhaltemöglichkeit Deutschlands im Kriege, sie unterbinden die Blockadefestigkeit Deutschlands und Europas. Darüber muss absolute Klarheit herrschen“.

„Последствием этого...“

„Daraus folgt zwangsläufig ein Absterben sowohl der Industrie wie eines großen Teils der Menschen in den bisherigen Zuschussgebieten. Diese Alternative kann nicht hart und scharf genug herausgestellt werden.“

именно потому, что «великороссы всегда, что при царе...“

because „...das Großrussentum, egal ob in zaristischer oder bolschewistischer Prägung, stets ein grundsätzlicher Feind nicht nur Deutschlands, sondern auch Europas ist.“