Г Е Н О Ц И Д Лекция М.Ю. Мягкова, научного директора Российского военно-исторического общества, доктора исторических наук (1б+)

Геноцид (от греч.- род, племя и лат. caedo — убиваю) — форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путём:

убийства членов этой группы;

причинения серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;

насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую;

предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года утверждена Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, в которой дано определение геноцида, и признание его (а также покушение на геноцид, публичные призывы к нему, соучастие в геноциде и заговор с целью геноцида) международным преступлением, независимо от того, совершён он в мирное или военное время, частным, должностным лицом или правительством. В отношении выдачи виновных геноцид не рассматривается как политическое преступление, и виновным не должно предоставляться политическое убежище. Лица, обвиняемые в совершении геноцида, должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории которого было совершено это деяние, или междунароым уголовным судом, при условии, что он имеет юрисдикцию в отношении сторон. Международным органом уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию, с 1998 года является Международный уголовный суд в Гааге.

Отрицание геноцида - является неотъемлемой частью самого геноцида. Некоторые учёные определяют отрицание геноцида как заключительную стадию процесса геноцида. По словам исследователя геноцида Грегори Стэнтона, отрицание «является одним из самых верных показателей, что в дальнейшем геноцидальные убийства будут продолжены»

Геноцид в доисторические времена, античности и ранней современности

“Слово новое, концепция древняя”, - писал Лео Купер в своем основополагающем труде "Исследования геноцида" (1981).

Корни геноцида теряются в далеких тысячелетиях и останутся таковыми, если не будет разработана “археология геноцида”.

Трудности заключается в том, что существующие исторические записи неоднозначны и ненадежны.

Достоверно это или нет, но леденящий душу приказ Агамемнона воплощает в себе самые сокровенные фантазии как царей, так и простолюдинов.

Агамемнон — главный антагонист фильма «Троя», снятого по мотивам поэмы «Илиада». Он жестокий и тиранический верховный царь Микен, желавший завоевать всю Грецию и захватить город Трою. Ночью спрятавшиеся солдаты выходят из коня и открывают ворота для остальной части греческой армии. Греки штурмуют город и продолжают его сжигать. Агамемнон получает большое удовольствие от бойни, громко призывая своих людей сжечь город дотла. Он также очень дегенеративный, развратный и садист, получающий большое удовольствие, когда его люди успешно штурмовали Трою и сожгли ее, и кричит на них, чтобы усилить резню; Однако он показал страх и отчаяние, когда столкнулся со своей смертью, когда Брисеида ударила его ножом в шею.

Исторически и антропологически народы всегда имели собственное название. Чтобы противопоставить его обладателей всем остальным народам. Для части народов другие - считались менее качественными. Если различия между этим народом и каким-либо другим были особенно велики - тем больше вероятность того, что члены аутгруппы окажутся (и остаются) за пределами “вселенной обязательств” ( Хелен Фейн). Отсюда появление религиозных традиций презрения, стереотипов и уничижительных метафор, указывающих на то, что жертва является низшей, недочеловеческой (животные, насекомые, микробы, вирусы) или сверхчеловеческой (сатанинская, всемогущая)”. Если определенные классы людей “заранее определены как чуждые... недочеловеки или дегуманизированные, или враги”, то из этого следует, что они должны быть “уничтожены, чтобы мы могли жить (они или мы)”.

Все повторяется: Древний мир – нацистская Германия – украинские неонацисты!

Древний мир

Описания войн древности пронизаны сочетанием массовых убийств по признаку пола (гендерицидальных) и тотального геноцида:

- опустошительные набеги Ассирийской империи в первой половине первого тысячелетия до н.э.

- разрушение Мелоса Афинами во время Пелопоннесской войны (пятый век до н.э.)

- разрушение Карфагена в конце Третьей Пунической войны (149-146 гг. до н. э.) была названа “Первым геноцидом” йельским ученым Бен Кирнаном. Хотя определение “первого” является спорным. Подпитываемый документально подтвержденным идеологическим фанатизмом сенатора Катона, Рим стремился подавить предполагаемую угрозу, исходящую от (разоруженного, меркантильного) Карфагена.

Из всех карфагенян погибло по меньшей мере 150 000 человек”, - пишет Кирнан. Весной 146 года до н. э. римляне штурмом ворвались в город, Когда к Сципиону пришла оттуда просьба о капитуляции, он согласился даровать жизнь всем, кроме римских перебежчиков. Из крепости вышли вместе с женами и детьми 50 тысяч карфагенян , все они были порабощены.

“Карфагенское решение” нашло множество откликов в войнах последующих столетий.

Среди других жертв Рима во время его имперского господства были последователи Иисуса Христа . После его смерти от рук римлян в 33 году н.э. растущие легионы последователей Христа подверглись жестоким преследованиям и массовым убийствам.

Средневековье

- В эпоху средневековья этот период породил такие массовые убийства, как крестовые походы : религиозно освященные кампании против “неверующих”, будь то во Франции ( альбигойский крестовый поход ). (Альбигойский крестовый поход против еретиков-катаров). Или на Святой земле Ближнего Востока. 8 крестовых походов. 200 тыс. погибших крестоносцев. Убитых крестоносцами людей – миллионы.

Только в Константинополе в 1204 г. – из 500 тыс. города – осталось ок. 50 тыс.

- Другие геноцидеры появились на другом конце света. В XIII веке около миллиона монгольских всадников под предводительством Чингисхана вышли из степей Восточной Азии, чтобы опустошить обширные территории, простиравшиеся до ворот Западной Европы; “целые народы были истреблены, не оставив после себя ничего, кроме развалин, невозделанных полей и костей” (резня в Хорезме).

Помимо религиозных и культурных убеждений, причиной этих геноцидов, по-видимому, была жажда богатства, власти и славы .

Раннее новое время

Геноциды раннего Нового времени, начиная примерно с 1492 года:

- Год судьбоносного (и рокового) открытия индейцами Карибского бассейна Христофора Колумба . Встреча экспансионистской европейской цивилизации и коренных народов.

Колонизация Латинской Америки происходила путём выселения из родных земель и истребления коренного населения Америки. 12 октября 1492 г. Колумб со своим экипажем в 90 человек высадился на одном из Багамских островов. В этот же день произошёл первый контакт с местными жителями острова.

Испанцы

Колумб издал закон, который обязывал всех индейцев старше 14 лет раз 3 месяца платить испанцам золотом или 25 фунтами хлопка (в районах, где золота не было). Уплатившим такой «налог» выдавался медный жетон с датой последней выплаты. Жетон, таким образом, продлевал право жить на три месяца.

Индейцам нужно было бросить обрабатывать свои поля, охоту и заниматься только добычей золота. Начался голод. Ослабленные и деморализованные, они превращались в лёгкую добычу для инфекций, занесённых испанцами.

В 1598 г., в ответ на убийство 11 испанских солдат, дон Хуан де Онате совершил карательную экспедицию уничтожил 800 индейцев и приказал отрубить левую ногу каждому мужчине племени старше 25 лет.

В 1539 г. конкистадор Франсиско де Чавес сравнял с землёй Королевство Каруа Кончукос, входившее в состав Империи инков и убил 600 детей младше трёхлетнего возраста.

- После в Испании появилось много «охотников» за золотом, которые организовывали частные экспедиции. Короли наделяли колонистов землями и позволяли им принуждать живущих на них аборигенов сеять поля и сажать огороды для «новых хозяев». Испанцы не только устанавливали законы, по которым карали индейцев смертью, но и зачастую просто спорили, кто сможет разрубить человека одним ударом сабли сверху донизу. За одного убитого испанца убивали сто индейцев. С момента ввоза на континент собак испанцы кормили их убитыми индейцами.

Испанский историк и конкистадор Сьеса де Леон упоминает в своих записках о португальце по имени Рохе Мартин, на крыльце дома которого «…висели части разрубленных индейцев для кормёжки его собак, как будто они были дикими зверьми» .

- Причиной многочисленных жертв среди индейцев племени яномами, проживавших в дельте реки Амазонка, послужила богатая полезными ископаемыми территория, на которой проживало племя. Большое количество индейцев погибло от инфекций, занесённых туда строителями и солдатами. На сегодня численность яномами составляет около 500 человек; для сравнения — в 1974 году их численность составляла приблизительно 2000 человек

Северная Америка

Англичане Вечером 26 мая 1637 года английские колонисты в союзе с могиканами атаковали деревню племени пекотов (на территории современного штата Коннектикут) и сожгли заживо приблизительно 600—700 человек. В 1740 году один французский путешественник писал: «…сотни миль речных берегов без признака человеческой жизни и некогда процветающих деревень, которые были опустошены и пусты».

США

В 1825 г. Верховный суд США - Доктрину открытия , согласно которой право на земли «открытых» земель принадлежит тем, кто их «открыл», а коренное население сохраняет право проживания на них, но не собственности на землю. На основании данной доктрины уже в 1830 году принят Закон о переселении индейцев , жертвами которого становятся Пять цивилизованных племён.

В 1863 г. Конгресс утвердил «Акт о переселении индейцев в резервации». Индейские резервации зачастую создавались в непригодных для сельского хозяйства местах. Большие резервации расположены на плато Колорадо в штате Аризона (племя навахов), в горах на севере штата Юта, на Великих равнинах в штатах Северная Дакота и Южная Дакота... Большое число резерваций находится вдоль границы США и Канады.

Американский генерал Филип Шеридан писал: «Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев». Шеридан в конгрессе США предлагал учредить специальную медаль для охотников. Также Шеридан является автором высказывания «Хороший индеец — мёртвый индеец».

В 1852 г. Законодательное собрание Калифорнии одобрило выделение 1,1 миллиона долларов на вооружение и содержание отрядов милиции для «подавления враждебно настроенных индейцев».

В 2009 г. Конгресс США заявление о принесении официальных извинений индейцам США за «множество случаев насилия, плохого обращения и пренебрежения, которым подвергались коренные народы со стороны граждан Соединённых Штатов».

Считается, что население Америки до открытия европейцами составляло от 40 до 100 млн чел. Большинство индейцев умерло в результате варварской эксплуатации и инфекций, занесенных колонизаторами.

Статистика : Бродель Ф. - Население Нового Света к 1500 г. составляло 46 миллионов человек, по данным Броделя в 1650 году население Америки составляло от 8 до 13 млн, к 1750 году численность коренного населения уменьшилась в несколько раз, за 250 лет вымерли большинство языковых семей (целые группы народов) и языков-изолятов. Подавляющее большинство индейцев (до 100 миллионов , по некоторым выкладкам) погибли из-за отсутствия иммунитета к болезням, через одеяла, принадлежавшие больным оспой (смертность от оспы у индейцев – 95 %), занесённым европейскими колонистами.

Спор: Историк Дэвид Станнард считает, что коренное население Америки (включая Гавайские острова) стало жертвой « евроамериканской геноцидной войны» , признавая, что большинство индейцев умерло в результате опустошительных эпидемий от инфекций, занесённых колонизаторами. По его оценкам погибло почти 100 миллионов от того, что он назвал «Американским холокостом» . Взгляды Станнарда разделили другие историки. Раммел писал:

«Даже если эти цифры хотя бы отдалённо отражают реальные, покорение Америки можно считать одним из самых кровавых и продолжительных геноцидов в мировой истории».

Тридцатилетняя война

Сегодня в Европе хорошо знают, что такое «Магдебургское право», как система городского самоуправления. Гораздо меньше вспоминают о «Магдебургской свадьбе» - массовом изнасиловании города, тотальном убийстве протестантов войсками католиков в 1631 г.

Тридцатилетняя война, продолжавшаяся с 1618 по 1648 гг., была самым кровопролитным вооруженным конфликтом в современной Европе. Только в Священной Римской империи погибло или умерло в результате военных действий около пяти миллионов человек, что составляло 20 процентов населения. Массовые зверства совершались армиями обеих сторон конфликта - как католической, так и протестантской. Но символом жестокости Тридцатилетней войны стала судьба, которую имперская армия Габсбургов обрушила на защитников Магдебурга. 20 мая 1631 г. командующий габсбургской армией утверждал, что "более двадцати тысяч душ было потеряно". Судьба, постигшая жителей города, стала символом жестокости Тридцатилетней войны.

Город, расположенный в Саксонии, летом 1630 года перешел на сторону протестантского короля Швеции Густава II Адольфа. Магдебург имел решающее значение для скандинавского монарха, который хотел подчинить себе Балтийский регион. Его потеря отбила бы охоту к сотрудничеству у потенциальных союзников вдоль Эльбы. Император Фердинанд II Габсбург также хорошо понимал стратегическую роль центра. Поэтому графу Готфриду Генриху цу Паппенхайму было приказано блокировать город.

Под его командованием находилось в общей сложности 10 000 солдат. Затем императорская армия была усилена войсками Католической лиги под командованием графа Йохана фон Тилли . В результате атакующие силы выросли до более чем 18 000 человек.

У защитников было 2 500 регулярных войск, поддерживаемых 5 000 вооруженных жителей, из которых только 2 000 были взрослыми. Население города составляло около 25 000 человек, которое уже уменьшилось из-за чумы, вспыхнувшей 5 лет назад, и экономического упадка, продолжавшегося долгое время.

В этой ситуации исход столкновения мог быть только один. В начале мая 1631 года пали первые укрепления, через две недели войска Габсбургов заняли пригород. Общий штурм начался утром 20 мая. Перед этим солдатам давали большое количество рейнского вина, чтобы согреть их для битвы.

Несмотря на яростное сопротивление магдебуржцев, нападавшим потребовался всего час, чтобы проникнуть в город. Улицы были заполнены поистине дантескными сценами. Пьяные солдаты устроили оргию грабежей, изнасилований и убийств. Один из выживших горожан, позже вспоминал, что видел, как имперские солдаты "загоняли маленьких детей в огонь, как овец, кололи их копьями".

Местные монахи стали свидетелями того, как шесть солдат изнасиловали 12-летнюю девочку во дворе их монастыря. Сам генерал Паппенгейм прямо признал, что, по его мнению, "было потеряно более двадцати тысяч душ". «Город потерял не менее 20 тысяч душ, и воистину не было видано большего ужаса и божественного суда со времён разрушения Иерусалима. Все наши солдаты стали богачами. С нами Бог!»

Согласно переписи населения, проведенной два года спустя , в городе проживало всего 449 человек . Даже во втором десятилетии XVIII века большая часть Магдебурга не была отстроена.

В результате репутации Фердинанда II был нанесен серьезный ущерб, поскольку и он был запятнан "черной легендой" о притеснениях и жестокости Габсбургов. Как объяснил один из военачальников Фердинанда, после Магдебурга католическое дело оказалось политически изолированным, запертым в "лабиринте", созданном по его же просьбе.

В ходе Тридцатилетней войны различие свой-чужой превратило Магдебург в груду пепла. Из 30 тысячного города успело убежать меньше 5 тыс. Католики были не прочь вырезать на корню всех протестантов. После этого в обиход наемных солдат вошло понятие «магдебургизация», обозначающее поголовное уничтожение.

Французская революция 1789 г.

В 1789 году французские революционеры, вдохновленные примером своих американских «коллег», свергли деспотический режим короля Людовика XVI и установили новый порядок, основанный на «правах человека». Их действия вызвали сопротивление внутри страны и во вне.

Март 1793 г. - после казни короля Людовика и введения массового призыва в Вандее вспыхнуло восстание.

Население этого изолированного и консервативного региона западной Франции заявило, что выступает против замены своих священников прореволюционными. Священников, отказавшихся от присяги, лишали права проводить службы. Проще говоря, умирать без исповеди и отпевания народ не хотел. Во главе с офицерами-роялистами вандейцы восстали против центральной власти.

Все это переросло в трехлетнюю кровопролитную гражданскую войну, геноцид и потери в 250 тысяч человек. По словам французского писателя Рейнальда Сешера - представляет собой геноцид против народа Вандеи.

Генералы Жан-Батист Каррье и Луи Мари Тюрро запустили акцию по выжженной земле. Тюрро разделил войска на колонны, каждая больше тысячи человек (местные жители прозвали их «адскими»), которые двигались навстречу друг другу, превращая все на своем пути в одно вандейское кладбище.

Обе стороны проявляли крайнюю жестокость. Гош отправился в Париж и попросил правительство наделить его неограниченной властью, и все войска республики поступили в его распоряжение. Спустя три месяца мятеж захлебнулся в крови.

Для населения Бретани применяли «Нантские утопления». Гильотины не справлялись с работой, поэтому пленных вывозили на середину реки в баржах с раздвижным днищем или связывали парами и бросали в волны.

Результатом резни стали все жители Вандеи – даже те, кто поддержал республиканцев (в сегодняшней терминологии эти жертвы рассматривались как «сопутствующий ущерб»).

Чистый геноцид в Вандее:

Без исключений даже по гендерному или возрастному признаку. Убивали женщин , которых обвиняли в разжигании восстания путем защиты консервативной религии и их «подстрекательства… в мученичество». Из рассказа вандийского аббата, подкреплено другими показаниями: «Там были бедные девушки, совершенно обнаженные, свисающие с ветвей деревьев со связанными руками. за их спиной после изнасилования».

Комитет Спасения заявил, что «раса разбойников» в Вандее должна быть «истребленным до последнего». Сюда входили даже дети , которые были «таки же опасны [как взрослые], потому что они есть или могут стать разбойниками».

Беременных женщин растягивали и давили под винными прессами. Грудных младенцев с триумфом несли на наконечниках штыков.

Вероятно, в результате кровавой бойни погибло 150-200 тыс. чел., хотя не все были мирными жителями.

В контексте сравнительных исследований геноцида Вандейское восстание представляет собой яркий пример кампании массовых убийств, концепция которой была лишь недавно формализована, как «геноцид».

Геноцид колониальных империй

Великобритания

Мы уже говорили о Северной Америке. Сейчас – о других случаях в истории Британской колониальной империи :

Британская элита, кстати, осуществила массовые убийства и своего народа. Как можно объяснить уничтожение большей части крестьянства Англии как класс, процесс, называемый - "Огораживанием":

В XV-XVI веках Тюдоры издали ряд законов против бродяг и попрошаек, которые они называли "Кровавым законодательством". Эти законы предусматривают суровые наказания для лиц, обвиняемых в бродяжничестве и бедности. Пойманных бичевали, клеймили, отдавали в рабство - на некоторое время, а в случае попытки побега и на всю жизнь - на третий раз вообще казнили. Основными жертвами этих репрессивных мер стали крестьяне, которые были изгнаны с земли в результате так называемых "процессов ограждения". Началом "Кровавого законодательства" стал статут короля Генриха VII 1495 года. Закон 1576 года предусматривал создание рабочих домов для бедных, где люди превращались в рабов, работающих в нечеловеческих условиях ради чаши равновесия.

Ирландский геноцид

Англичане убили более половины ирландцев за десять лет. Население Ирландии до завоевания британцами порой превосходило население Англии.

Одним из самых известных актов геноцида ирландского народа было вторжение Кромвеля . Он прибыл с армией в 1649 году, города Дроэдо и Вексфорд под Дублином подверглись штурму. В Дроеде Кромвель приказал уничтожить весь гарнизон и католических священников, а в Вексфорде бойня была совершена самой армией. За 9 месяцев армия Кромвеля захватила почти весь остров. Люди в Ирландии в то время стоили меньше волков - английские солдаты платили 5 фунтов за голову "мятежника или священника" и 6 фунтов - за голову волка.

Геноцид ирландцев продолжался в следующие века: в 1691 году Лондон принял ряд законов, лишивших ирландских католиков и неангликанских протестантов свободы религии, права на образование, права голоса и право на государственную службу.

Ирландия стала крупнейшим источником людского скота для английских купцов. Большинство первых рабов, посланных в Новый Свет, были белыми. Только в течение 1650-х годов более 100 000 ирландских детей в возрасте от 10 до 14 лет были отобраны у своих родителей и отправлены в качестве рабов в Вест-Индию, Вирджинию и Новую Англию. Со временем англичане придумали лучший способ использовать ирландских женщин (во многих случаях девочек в возрасте 12 лет и старше) для увеличения своего богатства: поселенцы стали поселять их с африканскими мужчинами для производства рабов особого рода.

Но о "белом рабстве" англо-саксы предпочитают не помнить. У них есть одна версия истории, в которой они веками несли свет цивилизации к "отсталым народам". Почему-то они не снимают фильмы, не пишут статьи и не трубят о многовековом геноциде ирландского народа.

Небольшое количество земли у ирландских крестьян был основной причиной страшного голода, который начался в Ирландии в 1740-х годах и повторялся столетием позже, в 1845-1849 годах, из-за изгнания мелких арендаторов с земли ("забор" Ирландии) и отмены "хлебных законов", болезней картофеля. В результате погибло 1,5 миллиона ирландцев и началась массовая эмиграция через Атлантический океан, главным образом в Соединенные Штаты.

С 1846 по 1851 год страну покинули 1,5 миллиона человек, и миграция стала постоянной чертой исторического развития Ирландии и ее народа. Только в 1841-1851 годах население острова сократилось на 30%. А позже Ирландия быстро потеряла свое население: если в 1841 году население острова составляло 8 миллионов 178 тысяч человек, то в 1901 году - всего 4 миллиона 459 тысяч человек.

Британский геноцид в Китае - Опиумные войны

Англия смогла наладить массовые поставки опия в Китай, получив взамен огромные материальные ценности - золото, серебро и мех. Кроме того, была достигнута военно-стратегическая цель разложения китайской армии, бюрократии и народа, утраты воли к сопротивлению.

В результате в 1839 году китайский император начал масштабную операцию по конфискации и уничтожению запасов опия в Кантоне, чтобы избавиться от разлагающегося влияния опиума и спасти страну. Колониальные корабли с опиумом просто стали тонуть в море. Фактически, это была первая в мире попытка борьбы с наркоторговлей на государственном уровне. Лондон отреагировал войной - разразились опиумные войны , Китай потерпел поражение и был вынужден принять условия порабощения британской государственной наркомафии - невыгодный "Нанкинский договор" для империи Цин. В соответствии с Договором империя Цин выплатила Соединенному Королевству крупный взнос, передала остров Гонконг для вечного пользования и открыла китайские порты для британской торговли. Английская корона получила гигантский источник дохода от продажи опия.

В империи Цин начался длительный период ослабления государства и гражданских беспорядков, что привело к порабощению страны европейскими державами и гигантскому распространению наркомании, деградации и массовому вымиранию населения. Это подходит под определение геноцида!

Ущерб для Китая был страшный – в наркотическом дурмане гибли целые поколения, народ интеллектуально и физически деградировал. Так, в 1842 году население империи составляло около 416 млн . человек, из них 2 млн. наркоманы, в 1881 году – чуть более 369 млн . человек, из них 120 млн. наркоманы .

«Пока Китай остаётся нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта страна превратится в серьёзную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу из китайцев», – так завершил в 1895 году своё выступление на заседании Королевской комиссии по опиуму британский консул в Китае Джефф Херст.

Лишь в 1905 году китайские власти смогли принять и осуществить поэтапную программу запрета на опий. До сих пор в КНР одна из самых жестких наркополитик в мире, и борьба с наркотиками является важнейшей задачей государства.

Англия и буры

Первые концлагеря, в современном смысле этого слова, были созданы британским лордом Китченером в Южной Африке для фермерских семей во время англо-бурской войны 1899-1902 годов. Бурские отряды доставили англичанам массу неприятностей, поэтому было решено создать "концентрационные лагеря". Чтобы лишить партизан буров возможности снабжать и поддерживать местное население, англичане сконцентрировали фермеров в специально отведенных для этого местах, фактически приговорив их к смерти, так как снабжение лагерей было крайне бедным.

Некоторых из них вывезли из страны, отправили в такие лагеря в Индии, Цейлоне и других британских колониях. В общей сложности британцы отвезли в лагеря около 200 000 чел. - это была примерно половина белого населения бурских республик. Из них около 26 000 чел., по самым скромным оценкам, умерли от голода и болезней , большинство из которых были самыми слабыми для тестирования - дети.

Так, почти 70% детей в возрасте до 8 лет умерли в концентрационном лагере в Йоханнес бурге. В течение одного года, с января 1901 года по январь 1902 года, около 17 тысяч человек умерли от голода и болезней в "концентрационных лагерях": 2484 взрослых и 14284 детей.

Великобритания в работорговле – Африка и Тасмания

Англия была мировым лидером в работорговле, на её счету жизнь миллионов убитых и погубленных. В своих колониях (как мы говорили выше) англичане использовали так называемых белых рабов – шотландцев и ирландцев, в том числе женщин и детей.

Кроме того, в английские колонии было привезено около 13 млн. рабов из Африки . Учитывая тот факт, что на каждого привезённого живым раба приходилось по 3-4 погибших во время «охоты на людей» в самой Африке и во время транспортировки, цифры геноцида получаются просто колоссальные. Следует добавить, что основатель теории гражданского общества английский философ Джон Локк помогал составлять конституцию рабовладельческих штатов США и вложил все свои сбережения в работорговлю.

Историк Каролин Элкинс в своей книге об английском режиме в Кении после Второй мировой войны приводит пример того, как в ответ на убийство 32 белых колонистов повстанцами Мао-Мао англичане вырезали около 300 тыс. представителей народности Кикуйя и ещё полтора миллиона человек загнали в лагеря.

Массовые убийства аборигенов в английских колониях являлись таким же обычным делом, как охота . В 1830 году в Тасмании солдаты английского 40-го полка согнали в кучу туземцев, осмелившихся быть «нелюбезными», расстреляли мужчин, а затем забили насмерть женщин и детей.

Британский колониализм в Индии XIX в.

Так, менее чем за 20 лет пребывания британцев в Бенгалии, население региона сократилось почти на 20 млн. человек – более чем наполовину! С начала XIX века, по мере того, как англичане распространяли своё влияние в Индии, массовый голод стал обыденным явлением в стране. Согласно британским официальным данным, в Индии от голода умерло в 1800-1825 годах – 1 млн. человек, в 1825-1850 годах – 400 тыс. человек, в 1850-1875 годах – 5 млн. человек, а в 1875-1900 годах – 26 млн. человек.

В середине XVIII в. ок. 60% мирового промышленного производства обеспечивали ещё Китай и Индия . Самая промышленно развитая западная страна того времени – Англия – не шла с ними ни в какое сравнение (кстати, 4/5 используемого в Англии металла завозилось из Швеции и России.)

Британский колониализм убил 165 млн индийцев .

А за почти 200 ле т колониализма Британская империя украла у Индии не менее 45 триллионов долларов , как подсчитал известный экономист.

В период с 1880 по 1920 год британская колониальная политика в Индии унесла больше жизней, чем все голодоморы в Советском Союзе, маоистском Китае и Северной Корее вместе взятые.

Согласно исследованиям историка экономики Роберта Аллена, крайняя бедность в Индии выросла во время британского правления с 23 процентов в 1810 году до более чем 50 процентов в середине 20-го века.

Эксперты сходятся во мнении, что период с 1880 по 1920 год — пик имперской власти Великобритании — был особенно разрушительным для Индии. Всеобъемлющие переписи населения, проведенные колониальным режимом начиная с 1880-х годов, показывают, что уровень смертности в этот период значительно вырос: с 37,2 смертей на 1000 человек в 1880-х годах до 44,2 в 1910-х годах. Средняя продолжительность жизни сократилась с 27 лет до 22 лет.

В период с 1891 по 1920 год под эгидой британского колониализма умерло около 50 миллионов человек .

Индийский политик Шаши Тарур, занимавший пост заместителя генерального секретаря ООН: "У Черчилля столько же крови на руках, сколько и у Гитлера", — подчеркнул Тарур. Он указал на «решения, которые он [Черчилль] лично подписал во время голода в Бенгалии, когда 4,3 миллиона человек погибли из-за решений, которые он принимал или поддерживал».

Бенгальский голод 1943-1944 гг. Не для слабонервных !

Голод в Бенгалии был "искусственным холокостом", вызванным политикой премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

В 1942 году в Бенгалии урожай был обильным. Однако с началом войны британское правительство ввело продраверстку в Бенгалию, вывозя из провинции 159 тысяч тонн риса в год (рис был включен в рацион британских солдат), а за первые семь месяцев 1942 года - 183 тысячи тонн. Кроме того, боясь японского вторжения в Бенгалию, британские власти конфисковали у крестьян и горожан все лодки, в панике сожгли запасы риса и просто выгребли тонны риса в Ганге (чтобы японцы его не получили). Это, кстати, также убило рыболовство.

Тем временем толпы беженцев массово сходили с ума. Свидетели описывают случаи, когда толпа почти скелетов массово бросается со скалы в пропасть. По городам и селам бегали собаки и шакалы, стаи из них, нападали на одиноких людей и ели их прямо на улицах. Общее число погибших в период с ноября 1942 года по ноябрь 1943 года, по оценкам англичан, составляет 2,1 миллиона человек, а индийцев - 3-4 миллиона .

Толпы людей бросились к побережью, где находилась регулярная британская армия. В этой ситуации вице-король Индии попросил государственного секретаря по колониям Лео Эмери прекратить экспорт и начать импорт риса и зерна в Бенгалию. Эмери поехал к Черчиллю, но сэр Уинстон просто сказал: "Пусть умирают, они снова будут размножаться, как кролики". Экспорт зерна из Австралии и Новой Зеландии начался не в Бенгалию, а в метрополию.

Уинстон Черчилль был последним из многих кровавых деспотов, контролировавших судьбу Индии на протяжении более чем 200 лет британского правления. Он сказал: "Я ненавижу индусов. Они свирепые люди с религией животных».

У сэра Уинстона была удивительная история - он попал в ту же когорту, что и Гитлер. Ну вот ведь, предводитель демократического Запада, герой войны, а тут голод.

Ненависть Гитлера к евреям привела к Холокосту. Ненависть Великобритании к индейцам привела к гибели не менее 60 миллионов человек, в том числе около миллионов во время бенгальского голода. Бенгальский голод больше, чем еврейский Холокост.

Согласно официальной истории, Гитлеру понадобилось 12 лет, чтобы убить 6 миллионов евреев, но за 15 месяцев британцы осудили почти 4 миллиона индийцев на голод!

Понятно, почему Гитлер и его соратники были англофилами, они были равны "белым братьям" из Лондона, которые задолго до них покрыли планету сетью концлагерей и тюрем, жестоко подавляя любые признаки сопротивления, создавая собственный "мировой порядок". Если посмотреть на историю английского колониализма, то можно увидеть, что они создали собственные варианты жизненного пространства в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии после геноцида коренного населения.

Франция в Алжире

За весь период колониального правления в Алжире с 1830 по 1962 гг. французскими войсками было убиты миллионы мирных жителей этой страны. Известный французский писатель Виктор Гюго в одной из своих книг писал в свое время, что «с варварами», а именно так он характеризовал мусульман Алжира, « нужно разговаривать на языке силы» .

До колонизации Францией, Алжир был достаточно сильным государством и контролировал большую часть средиземноморского бассейна вплоть до поражения, которое потерпел османский флот в 1827 году.

В 1830 году французами была снаряжена громадная военная экспедиция под командованием генерала Бурмона: «Мы, французы и ваши друзья, сейчас направляемся в столицу страны – город Алжир. Мы клянемся в наших добрых намерениях, и если вы присоединитесь к нам и докажете, что способны обеспечить нам безопасность, то власть будет оставаться в ваших руках, как и раньше и вы сохраните независимость своей страны»

Сразу же после вступления на территорию Алжира, французы начали совершать преступления, которые не идут ни в какое сравнение с тем, что совершали гитлеровцы в восточной Европе.

Например, служащие колониальных французских войск соревновались между собой в том, кто больше насобирает отрезанных ушей или конечностей местного населения, для получения вознаграждения. Все подобные факты документированы.

В рапортах, направленных представителями французских спецслужб в Париж в то время, говорилось:

«Нами полностью разрушены мечети. Ограблено население, которому мы обещали уважительное с ними обращение, путем изъятия безвозмездно их имущества. Всех тех, кто пользовался уважением и поддержкой населения, мы судили, так как своей смелостью они представляли опасность»

Французские офицеры делали все, что в их силах для того, чтобы истребить как можно больше коренного населения, стереть его национальную идентификацию путем беспощадного уничтожения населения. Была организована охота на «аборигенов», как французы называли местное население и нормальному человеку даже трудно вообразить, что вытворяли французы в Алжире.

Майор Монтаньяк, который руководил французскими частями в районе города Скикда в 1843 году, признается в том, что арабам отсекали головы, будучи уверенным в том, что арабы после достижения пятнадцатилетнего возраста должны быть убиты. Другими словами: «Нужно убивать всех, кто не соглашается ползать, как собаки у наших ног».

Выдержка из его письма одному из друзей:

«Ты спрашивал у меня, как мы поступали с женщинами. Некоторых мы оставляли заложницами, других же меняли на скот или продавали на аукционах, как стадо баранов… Это наши методы борьбы с арабами, мой друг. Убивать мужчин, а женщин и детей погружать на корабли и отправлять на Полинезийские острова. Короче говоря, истребление всех тех, кто отказывается ползать у наших ног, как собаки».

Геноцид французов в Алжире в ХХ в. !!!

В доказательство приведем высказывания Симона де Повуара:

«С 1954 года мы французы стали соучастниками геноцида. Под предлогом установления мира, мы убили более миллиона населения Алжира во время вооруженных рейдов. Мы сжигали целые деревни вместе с их жителями, вырезали население, вынимая еще не родившихся детей из утроб матерей, пытали до смерти. Целые племена страдали от холода и голода, умирали от эпидемий в концлагерях. В этих лагерях погибло около полумиллиона алжирцев »

Даже нацисты во время второй мировой войны не применяли тех пыток, что совершали французы в Алжире:

[Их избивали прикладами винтовок, натравливали на них дрессированных собак, скармливали их тело собакам, пропускали электрический ток через самые чувствительные точки тела, заставляли сидеть на стеклянных осколках, силой наполняли их организм водой, пока не распухал живот, а затем прыгали на них, чтобы вода начинала выходить изо рта, ушей, носа, раскаленными щипцами вырывали ногти, сжигали ресницы, снимали скальпы, катали по ковру, состоящему из шипов, разрывали тело, привязывая одну часть к дереву, а другую к машине].

XX век: Европа и Азия

Геноцид армянского населения

Ежегодно 24 апреля в мире отмечается День памяти жертв геноцида армян в память о жертвах первого в XX веке истребления людей по национальному признаку, которое было осуществлено в Османской империи.

24 апреля 1915 года в столице Османской империи Стамбуле прошли аресты представителей армянской интеллигенции, с которых и началось массовое уничтожение армян.

В Османской империи армяне, не являясь мусульманами, совершенно официально относились к людям второго сорта — «зимми». Им запрещалось носить оружие, они облагались более высокими налогами и были лишены права свидетельствовать в суде.

Армяне Османской империи к концу XIX века, устав от бесправного положения, всё громче требовали уравнивания в правах с остальными жителями империи. На эти противоречия накладывался общий упадок Османской империи, проявлявшийся во всех сферах жизни.

Первая волна массовых убийств армян на территории Османской империи прошла в 1894−1896 годах. Открытое сопротивление армян попыткам курдских вождей обложить их данью обернулось массовыми расправами не только над теми, кто участвовал в протестах, но и над теми, кто оставался в стороне. Принято считать, что убийства 1894−1896 годов не были напрямую санкционированы властями Османской империи. Тем не менее их жертвами, по разным оценкам, стали от 50 до 300 тысяч армян.

Со вступлением Османской империи в Первую мировую войну в стране всё громче стали звучать лозунги о необходимости «единения» всех представителе турецкой расы для противостояния «неверным». В ноябре 1914 года был объявлен джихад, что подогрело антихристианский шовинизм среди мусульманского населения.

Плюс - одним из противников Османской империи в войне была Россия, на территории которой проживало большое количество армян. Власти Османской империи стали рассматривать собственных граждан армянской национальности как потенциальных предателей, способных оказать помощь противнику.

После разгрома в январе 1915 года под Сарыкамышем, один из лидеров младотурков Исмаил Энвер, он же Энвер-паша, заявил в Стамбуле, что поражение стало результатом армянской измены и что настало время депортировать армян из восточных областей, которым грозит русская оккупация. Уже в феврале 1915 года против османских армян стали применяться чрезвычайные меры. 100 000 солдат армянской национальности были разоружены.

Правительство младотурков планировало осуществить массовую депортацию армянского населения в пустыню, где люди были обречены на верную смерть.

24 апреля 1915 года реализация плана началась со Стамбула, где были арестованы около 800 представителей армянской интеллигенции, которые были убиты в течение нескольких дней. 30 мая 1915 года меджлис Османской империи утвердил «Закон о депортации», ставший основанием для массовой расправы над армянами.

Тактика депортации заключалась в первоначальном отделении от общего числа армян в том или ином населённом пункте взрослых мужчин , которые вывозились из города в пустынные места и уничтожались во избежание оказания сопротивления. Молодые девушки из числа армянок передавались в качестве наложниц мусульманам или просто подвергались массовому сексуальному насилию. Стариков, женщин и детей гнали колоннами под конвоем жандармов. Колонны армян, зачастую лишённых еды и питья, гнались в пустынные районы страны. Тех, кто падал без сил, убивали на месте.

Несмотря на то, что причиной депортации была объявлена нелояльность армян на восточном фронте, репрессии в их отношении стали проводится на территории всей страны. Практически сразу депортации превратились в массовые убийства армян в местах их проживания.

Огромную роль в расправах над армянами сыграли военизированные формирования «четтес» — преступников , специально освобождённых властями Османской империи для участиях в массовых расправах.

В одном только городе Хынысе, большинство населения которого составляли армяне, в мае 1915 года были убиты около 19 000 человек. Жертвами расправы в городе Битлисе в июле 1915 года стали 15 000 армян. Методы расправ практиковались самые жестокие — людей резали на части, приколачивали к крестам, сгоняли на баржи и топили, сжигали живьём.

Тех же, кто достиг живым лагерей вокруг пустыни Дер Зор, расправа настигла там. В течение нескольких месяцев 1915 года там были уничтожены около 150 000 армян.

Иностранные дипломаты получали свидетельства о масштабном уничтожении армян практически с самого начала геноцида. В совместной Декларации от 24 мая 1915 года стран Антанты (Великобритания, Франция и Россия) массовые убийства армян впервые в истории были признаны преступлением против человечности.

Хотя пик геноцида пришёлся на 1915 год, фактически расправы над армянским населением Османской империи продолжались вплоть до окончания Первой мировой войны.

Общее число жертв геноцида армян по сей день окончательно не установлено. Наиболее часто звучат данные о том, что в период с 1915 по 1918 годы в Османской империи были уничтожены от 1 до 1,5 миллиона армян . Те, кто смог уцелеть в бойне, в массовом порядке покидали родные земли.

По разным оценкам, в Османской империи к 1915 году проживали от 2 до 4 миллионов армян. В современной Турции проживает от 40 до 70 тысяч армян.

На сегодняшний день более 30 стан мира признали геноцид армян в Османской империи 1915-1920 годов. Турция и Азербайджан признают многочисленные армянские жертвы, однако полностью отрицают факт самого геноцида.

Геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны

Возможно, в какой-то другой войне мы могли бы оценить храбрость немецких солдат. Ведь уважительное отношение к доблести противника — давняя русская военная традиция. Так в 1912 г., к столетию Отечественной войны 1812 г., французам было позволено поставить на Бородинском поле монумент в честь погибших соотечественников. Он был построен на холме у деревни Шевардино, где находился командный пункт Наполеона, причём землю для основания памятника специально привезли из Франции.

Но Великая Отечественная война отличалась от всех других войн, в которых пришлось участвовать России. Враг не просто вторгся в пределы нашего государства, не просто хотел подчинить нас своей воле. Нацистский режим вёл войну на уничтожение и даже создал специальные войска, которые участвовали в пытках и убийствах мирных жителей. Такие «функции» взяли на себя отряды СС. При этом, в карательных акциях наряду с эсэсовцами участвовали и регулярные войска вермахта.

Германия и её союзники установили на оккупированных территориях Европы т.н. «новый порядок», в основе которого лежало: подавление всякого сопротивления; набор в прислужники разного рода предателей-коллаборационистов; использование ресурсов и рабской силы захваченных стран; геноцид в отношении евреев, цыган, народов Советского Союза; создание концлагерей и лагерей смерти.

Мир ещё не видел такой тотальной жестокости, которую германские власти и их пособники из числа местных предателей применяли к жителям захваченных территорий Советского Союза. Геноцид советского народа осуществлялся в оккупированных районах РСФСР, Украинской, Белорусской, Молдавской, Литовской, Латвийской, Эстонской, Карело-Финской союзных республик. После вторжения в СССР командование вермахта требовало от оккупационных войск «подавлять сопротивление гражданского населения не методами юридического наказания, а путём запугивания, чтобы отбить у него всякую охоту продолжать борьбу». Эсэсовские части, специальные карательные команды, солдаты вермахта, украинские, прибалтийские и другие националисты, прислуживавшие врагу, участвовали в массовом убийстве женщин, стариков, детей.

Генеральный план «Ост», который нацисты начали разрабатывать ещё до нападения на СССР, со всей жестокостью начал исполняться с лета 1941 г. На оккупированной советской территории гитлеровцы проводили этнические чистки. Евреев и цыган либо убивали сразу, либо отправляли вначале в гетто, а затем в лагеря смерти. В отношении славянских и других народов Советского Союза, равно, как ко всем сопротивляющимся «новому порядку» осуществлялась политика массовых репрессий и расстрелов. Было сожжено вместе с жителями тысячи деревень в РСФСР, Белоруссии, в Прибалтике, на Украине. Только в одной Брянской области число сожжённых деревень достигло 600, в Белорусской ССР – более 9 тыс.

Из дневника немецкого ефрейтора И. Гердера, лето 1941 года:

«25 августа: Мы бросаем гранаты в жилые дома. Дома очень быстро горят. Красивое зрелище! Люди плачут, а мы смеёмся над слезами. Мы сожгли таким образом уже деревень десять. 29 августа: В одной деревне мы схватили первых попавшихся 12 жителей и отвели на кладбище. Заставили их копать себе просторную и глубокую могилу. Славянам нет и не может быть никакой пощады. Проклятая гуманность нам чужда».

Преступление в деревне Хатынь

Сожжение белорусской деревни Хатынь, что недалеко от Минска совершались немецкими эсэсовцами и 118-м Украинским полицейским батальоном, который был сформирован в Киеве из числа украинских националистов. 22 марта 1943 г. каратели окружили Хатынь. Все население деревни было согнано в сарай, нацистские пособники заперли двери сарая, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай быстро загорелся. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, задыхающиеся люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, нацистские преступники расстреливали из автоматов и пулемётов. В огне сгорели и были добиты пулями 147 жителей деревни, из них 75 детей, младшему из которых было 7 недель.

Составной частью политики геноцида было уничтожение советских военнопленных. В каждой войне бывают пленные. Одни сдаются, когда потеряна возможность сопротивляться, когда брошена последняя граната и выпущена последняя пуля. Другие — ослабев от ранения, часто без сознания. Третьи — в составе разбитых и окружённых воинских частей. Но есть и такие, которые, поддавшись панике, нарушая присягу и потеряв воинскую честь, поднимают руки и сами бредут в плен.

Солдатам противника в советском плену оказывали медицинскую помощь, они жили в лагерях со строгим режимом, но в приемлемых условиях. Никто и никогда не заводил речь об их умышленном уничтожении. Даже много лет спустя бывшие немецкие военнопленные часто с уважением вспоминали русских людей, жалевших их и делившихся с ними своими крохами еды.

Не так было в Германии. Нацистское руководство не считало советских пленных людьми и проводило политику их массового уничтожения. В приказе верховного командования вермахта от 8 сентября 1941 г. говорилось, что применение оружия против пленных является, «как правило, законным». Наши пленные гибли от голода и болезней, умирали от холода, их расстреливали охранники.

Советских военнопленных расстреливали, доводили до гибели голодом, холодом, издевательствами, непосильным трудом. В немецких лагерях было уничтожено более 2,7 млн военнопленных Красной Армии, что составляет около 60 % от их общего числа. В то же время в германском плену погибло всего 4 % военнослужащих западных союзников. Для разминирования местности гитлеровцы заталкивали советских пленных и мирных жителей на минные поля, где они подрывались; душили отравляющими веществами в концлагерях и «газенвагенах» (в отсеках автомобилей, куда поступал угарный газ). Не желая мириться с нацистским адом, советские пленные в массово бежали из лагерей. В октябре 1943 г. произошло успешное восстание заключённых в лагере смерти Собибор, возглавленное советским офицером А.А. Печерским.

14 октября 1943 г. в лагере смерти Собибор вспыхнуло восстание под руководством лейтенанта Александра Аронович Печерского. Убив несколько эсэсовцев и захватив оружие, военнопленные вступили в неравный бой с охраной лагеря. Ничто не могло их остановить: ни колючая проволока, ни окружавшие лагерь минные поля, ни стрельба охраны. Многие погибли, но около трехсот человек сумело вырваться на свободу.

Многие советские военнопленные, которым удалось бежать, вступали в партизанские отряды, более 900 тыс. бывших военнопленных, бежавших из плена или освобождённых Красной Армией, были вновь призваны в армию и продолжили борьбу с врагом.

В начале 1945 г. пленный советский лётчик М.П. Девятаев и его товарищи захватили немецкий самолёт и перелетели на нем в расположение Красной Армии.

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В лагере военнопленных Девятаева привлекли к работе на аэродроме. Задумав побег, он старался показать себя спокойным работником. Войдя в доверие к охране, лётчик получил возможность участвовать в ремонте и заправке боевых самолётов, тщательно изучил режим работы пилотов и охраны, маршруты движения часовых, подобрал экипаж из таких же смелых и отчаянных военнопленных. И однажды им удалось забраться в самолёт, завести его и... взлететь. Растерянная охрана открыла стрельбу из винтовок и автоматов, но было поздно. Самолёт быстро набрал высоту и скрылся, благополучно пересёк линию фронта и сумел сесть на поле. Машину окружили советские бойцы, готовые взять в плен немецких лётчиков. Но когда люк открылся, в нём показались измождённые, худые солдаты в изношенной, но нашей, красноармейской, форме. Лётчику Девятаеву за этот подвиг было присвоено звание Героя Советского Союза.

Советский военный инженер генерал Дмитрий Михайлович Карбышев раненым был захвачен в плен в августе 1941 г. Немцы много раз предлагали ему перейти на их сторону или дать согласие на «нейтральную» работу. Имя генерала Карбышева, признанного авторитета в области военно-инженерной науки, было известно не только в СССР, но и в Европе. Если бы гитлеровцам удалось склонить его к предательству, это стало бы важным козырем в нацистской пропаганде. Им казалось, что дворянин, бывший царский офицер не может быть патриотом новой, советской России, и должен согласиться помочь им «победить большевизм».

Карбышеву сулили свободу и всяческие блага. Он решительно отказался. В знак протеста генерал пять раз объявлял голодовку, служа примером мужества и стойкости другим узникам. Легендарными стали слова генерала, обращённые к товарищам по борьбе: «Главное — не покоряться, не пасть на колени перед врагом!». В ночь с 17 на 18 февраля 1945 г. вместе с десятками других патриотов Карбышев был замучен гитлеровскими палачами в концлагере Маутхаузен.

Документ эпохи

Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это продолжалось долго. Все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. Потом нам велели надеть только нижнее бельё и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор... Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали замёрзшие или с размозжёнными черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев.

Из воспоминаний бывшего узника Маутхаузена, канадского офицера Седдон Де-Сент-Клер

Легендарными стали слова Д. М. Карбышева, которыми он ободрял других узников: «Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!».

По некоторым данным из немецких лагерей в годы войны совершили попытки побега более 400 тыс. советских пленных

Холокост

В оккупированных и зависимых европейских странах, в захваченных регионах СССР гитлеровцы осуществляли политику Холокоста – целенаправленного уничтожения еврейского населения. Одним из его трагических символов стал Бабий Яр в Киеве, где только 29-30 сентября 1941 г. немцами и украинскими националистами было расстреляно более 33 тыс. евреев.

Мир навсегда запомнил названия концлагерей, превратившихся в зловещие «фабрики смерти»: Освенцим, Собибор, Дахау, Бухенвальд, Майданек, Треблинка, Саласпилс, Маутхаузен... В этих лагерях заключённых морили голодом, подвергали планомерному истреблению в газовых камерах, ставили над людьми бесчеловечные медицинские эксперименты. Число нацистских концлагерей вместе с филиалами достигало 14 тыс. Через них прошло 18 млн. заключённых, было уничтожено не менее 11 млн. чел. На территории Европы гитлеровцы убили 6 млн евреев. В результате политики геноцида в отношении населения СССР погибло около 18 млн мирных советских граждан. Около 5 млн человек из оккупированных районов СССР были угнаны на рабские работы в Германию.

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Захваченные советские земли германское руководство планировало разделить на несколько генерал-губернаторств («рейхскомиссариатов»), где немецких колонистов будут обслуживать оставшиеся в живых местные рабы. Они успели создать рейхскомиссариаты «Остланд» (Прибалтика и Белоруссия) и «Украина», которыми руководил министр по оккупированным восточным территориям А. Розенберг. Кроме геноцида там проводился грабёж всего, что могло быть полезным для германской «арийской нации» - культурных ценностей, оборудования заводов, продовольствия. Местное население обрекалось на голод. В Третий рейх пытались вывозить даже украинский и кубанский чернозём.

Ряд советских территорий Гитлер решил подарить своим союзникам. Так, на землях Молдавии, Николаевской, Одесской, Винницкой областей УССР Румыния создала « губернаторство Транснистрия », которое беззастенчиво эксплуатировалось.

СССР потерял в годы войны 26,6 млн. человек. Миллионы людей остались без крова, страна лишилась трети своего национального достояния. Некогда плодородные поля после оккупации были усеяны минами и снарядами, на которых подрывались мирные жители.

Россия добивалась и будет добиваться, чтобы расследование зверств гитлеровцев и их пособников на советской земле продолжалось как внутри страны, так и на международном уровне. Все виновники геноцида против граждан СССР должны быть определены и по их действиям вынесено судебное обвинение, - пусть даже они давно умерли. Наказание должно быть неотвратимым, - иного пути искоренить на Земле преступления против человечества нет.

Документы различных архивов и Следственного комитета России доказывают прямое убийство (расстрелы, газовые камеры, виселицы) против более, чем 11 млн убитых мирных советских граждан на оккупированных фашистами территориях СССР. Среди них – женщины, старики и дети, расстрелянные у деревни Жестяная Горка Новгородской области; в селе Хацунь Брянской области (где было заживо сожжено 319 человек); в селе Краснуха Псковской области (сожжено 283 человека), в селе Большое Заречье Ленинградской области (убиты 66 человек, из них 19 детей) и во многих других областях России.

В Гатчинском районе Ленинградской области, где во время оккупации были расстреляны и замучены десятки тысяч жителей, было принято решение возвести мемориал «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество при поддержке правительства Ленобласти.

Военные преступления Финляндии в 1941-1944 гг .

Финские военнослужащие совершили в 1941-1944 гг. многочисленные военные преступления против мирных советских граждан и военнопленных.

Сведения о варварстве финнов стали появляться еще в ходе войны. В августе 1944 г. на мысе Пуот-Ниеми (Карельский перешеек) наступающие части Красной Армии обнаружили замурованный подвал, в котором нашли 400 тел погибших советских солдат. Комиссия Ленинградского фронта выяснила: «Советские военнопленные были заключены финнами в помещение живыми и смерть их последовала от удушья».

Во время войны в Финляндии находилось 64 тыс. советских пленных. Из них вернулось на Родину 46 тыс. чел. 19 тыс. пленных умерли в лагерях от истощения, болезней, холода, издевательств, расстрелов. Финские лагеря для пленных напоминали немецкие.

Не лучше финны относились к советским мирным гражданам. Почти все русскоязычные жители Советской Карелии вскоре после оккупации оказались в концлагерях. Финны оборудовали 14 крупных концентрационных лагерей и десятки мелких, в которых погибли как минимум 8 тыс. мирных жителей, среди которых 2 тыс. детей. Шесть лагерей находилось на территории Петрозаводска.

Как считает профессор Петрозаводского университета Сергей Веригин: «оккупационная политика финнов была расистской, ее целью было создание чистого в этническом отношении государства — Великая Финляндия… Она четко делила жителей в зависимости от их национальности. Кто был по крови финно-уграми, оказывались в преимущественном положении в сравнении со славянами, которых и отправляли в концлагеря».

Для финнов русские являлись неполноценными людьми. Финских надзирателей и военных, включая К.-Г. Маннергейма, их смерть не трогала. Что касается советских пленных евреев, то финны предпочитали передавать их немцам для немедленного уничтожения.

В 2021 году Следственный комитет России объединил все дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно - о геноциде против народов СССР. В Российской Федерации существует масштабный федеральный проект «Без срока давности», главная цель которого состоит в сохранении памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта ведется публикация архивных документов о зверствах нацистов, ведутся поисковые работы на местах расстрелов мирных граждан, проходят просветительские акции. Ежегодно 19 апреля по всей стране проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками.

Историки РВИО считают, что как минимум 16,7 млн мирных граждан СССР погибло от геноцида гитлеровцев и их пособников. Кроме того, было уничтожено 3,1 млн советских военнопленных. Следовательно, 19,8 млн людей (гражданских и военных) в СССР стали жертвами геноцида советского народа. Потери гражданских лиц нацистской Германии (под бомбами англо-американской авиации, в нацистских концлагерях и др.) – около 1,5 млн чел. – в 13 раз меньше.

Ежегодно Россия вносит на голосование в ООН резолюцию по «Борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Бывший союзник СССР во Второй мировой войне – Соединенные Штаты Америки – традиционно голосуют против. В 2022 году «против» высказались уже 51 страна, включая США, Великобританию, Францию, ФРГ, Украину и другие государства, чьё существование на карте планеты стало возможным только благодаря Победе Красной Армии над гитлеровской Германией в 1945 году. После войны США и их союзники скрывали на своей территории многих бывших военных преступников и отказывали в их экстрадиции для суда в СССР, а в последствии в России.

Однако сейчас в Европе живёт поколение, которое не знает ужасов той войны, да и не хочет знать. Преступления фашистов для них — далёкая и не всегда понятная история. Подобным равнодушием нередко пользуются политики. Националисты и неонацисты в странах Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике и некоторых других республиках бывшего СССР называют памятники воинам-освободителям «символами советской оккупации» и сносят монументы. Могилы обливают краской, разрушают. Современные вандалы думают, что таким образом выражают своё негативное отношение к современной России. На самом деле осквернение и разрушение памятников означает только то, что они предают своих собственных предков, которые со слезами на глазах встречали советских воинов в 1945 г. как своих спасителей от фашистского варварства.

Оккупационный режим и геноцид агрессоров в странах Европы и Азии

Жестокий порядок гитлеровцы установили в оккупированных странах Европы. Целью нацистов было господствовать и грабить, истребляя «неугодные» элементы. На территории Польши уничтожалась интеллигенция, там же для еврейского населения создавались лагеря смерти. Самым страшным лагерем стал Освенцим, где было расстреляло, повешено, задушено в газовых камерах до 3 млн. чел., собранных со всей Европы. Массовые экзекуции мирных граждан и партизан осуществлялись в Югославии, Греции и других странах. В концлагерях работали настоящие садисты, которые проводили изуверские эксперименты над людьми, в т.ч. женщинами и детьми. Так, доктор Й. Менгеле проводил «опыты» по стерилизации, ампутации без наркоза, замораживанию узников. Его жертвами стали десятки тысяч человек.

В Нидерландах символом Холокоста стала гибель Анны Франк - еврейской девочки, прятавшейся с семьёй в тайном убежище, устроенном в доме. Она вместе с родственниками была схвачена гестаповцами и голландской полицией после доноса предателя, а затем и отправлена на смерть в нацистский концлагерь. В убежище Анна вела дневник, ставший достоянием всего мира после войны.

Из дневника Анны Франк, ноябрь 1942 г.:

«Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось — старики, младенцы, беременные женщины, больные — все тронулись в этот смертельный поход».

Вместе с тем, во Франции, Чехии, Дании, Голландии, Бельгии, Норвегии гитлеровцы широко использовали коллаборационистов. Объявлялся добровольный набор граждан в легионы СС, работали военные предприятия, вербовались предатели, выдававшие властям членов движения Сопротивления.

Япония

Оккупационный режим Японии по своей сути был схож с германским «новым порядком».

Убийства мирного населения и эксплуатация захваченных территорий проводились под лозунгом создания «Великой Восточной Азии» и освобождения «от белого колониализма». На самом деле все ресурсы Китая, Индокитая, Индонезии, Бирмы и других стран должны были быть подчинены только японцам. Только они имели право господствовать и «процветать», а все остальные азиатские народы – обслуживать их интересы. Несогласные с таким режимом стирались с лица земли. Так, в Китае с 1937 по 1945 гг. по оценкам современных историков КНР японцы уничтожили до 35 млн. чел., в основном мирных жителей. Специальный «отряд 731» японской армии испытывал на захваченных китайцах, русских, корейцах бактериологическое оружие, проводил бесчеловечные опыты, убивая людей голодом, холодом, обезвоживанием. Число замученных в этом «отряде» достигает 10 тыс. чел. Такая политика Японии поднимала на борьбу с захватчиками широкие силы Сопротивления в Китае, Индокитае и других странах.

Геноцид сербов хорватами

Ровно 70 лет назад, летом 1947 г., в Загребе закончился процесс над руководителями гитлеровского сателлита, Независимого государства Хорватия (НДХ). Преступления режима хорватских коллаборационистов-усташей – одна из самых жестоких и, при этом, малоизвестных за пределами Балкан страниц Второй мировой войны. Геноцид сербов - уничтожение, преследование и дискриминация сербов в годы Второй мировой войны, в 1941—1945 годах, на территории оккупированного Королевства Югославия. Точное число жертв неизвестно до сих пор. По разным оценкам, именно в результате геноцида погибло от 197 000 человек до 800 000 человек. Основным организатором геноцида был фашистский режим усташей в Независимом государстве Хорватия (А. Павелич) и немецкие оккупационные администрации.

Сразу после создания НГХ усташи начали мощную антисербскую пропаганду. Вслед за агрессивной кампанией в СМИ, которые изображали сербов как главных врагов хорватского народа, были приняты расовые законы, во многом схожие с аналогичными в Третьем рейхе. Была запрещена кириллица, православие стало именоваться «греко-восточной верой». Сербов массово увольняли с работы, для них было введено ограничение на перемещение. Им предписывалось носить повязки с буквой «П», что означало «Православный». 5 мая 1941 г. усташи запретили деятельность Сербской православной церкви. 9 мая был арестован митрополит Загребской епархии СПЦ Доситей (Васич). 2 июня хорватское правительство опубликовало запрет деятельности всех сербских православных народных школ и детских садов.

22 июня 1941 г., в день нападения Третьего рейха на СССР, главный усташский пропагандист и будущий министр образования Миле Будак в своей речи в Госпиче выдвинул знаменитый тезис: «Одну часть сербов мы уничтожим, другую выселим, остальных переведём в католическую веру и превратим в хорватов. Таким образом скоро затеряются их следы, а то, что останется, будет лишь дурным воспоминанием о них. Для сербов, цыган и евреев у нас найдётся три миллиона пуль». Для нехорватского населения НГХ это был смертельный приговор.

Первые массовые убийства сербов усташи совершили в конце апреля 1941 г. Многие тела своих жертв усташи бросали в воды Дрины, Дравы и Савы, чтобы они достигли Сербии. К некоторым из них прикреплялись таблички с надписями вроде «Паспорт для Белграда», «Уважаемый для Сербии», «В Белград королю Петру».

Другим инструментом решения «сербского вопроса» в НГХ стали многочисленные концентрационные лагеря. Их создание началось в конце апреля 1941 г., управляла ими специально созданная для этих целей Усташская служба надзора. Несколько десятков лагерей были разбросаны по территории всего НГХ. Усташи заявляли сами, что уничтожили в лагере Ясеновац «больше людей, чем Оттоманская империя за весь долгий период оккупации европейских стран».

Созданный в мае 1941 г., Ясеновац вскоре разросся в целый комплекс из нескольких отдельных лагерей, где каждый день убивали сербов, евреев, цыган и хорватов, обвиненных в нелояльности Павеличу. В Ясеноваце устраивались и соревнования между палачами, кто больше убьет узников. Например, 29 августа 1942 г. Петар Брзица специальным ножом — «сербосеком» зарезал 1300 человек. Ясеновацкий комплекс лагерей функционировал до конца апреля 1945 г. До сих пор неизвестно точное число его жертв. По разным оценкам, оно составляет от 83 000 до более чем 700 000 человек.

Особую ненависть у усташей вызывала Сербская православная церковь. За время существования НГХ было разрушено около 300 православных церквей. Имущество, отобранное у СПЦ, передавалось католическим структурам. Всего в 1941—1945 гг. в НГХ в католичество были обращены не менее 240 000 сербов, за что хорватские католические структуры удостоились похвалы от Папы Римского Пия XII.

После Второй мировой войны

Геноцид в Камбодже

Истребление режимом Пол Пота и Иенг Сари в 1975—1979 годах в Камбодже до трёх миллионов камбоджийцев (оно часто называется геноцидом, хотя национальность жертв не имела определяющего значения, если не говорить об отдельных национальных меньшинствах).

Геноцид в Камбодже - геноцид, организованный и осуществленный режимом красных кхмеров, находившихся у власти в Камбодже (Демократической Кампучии) в период с 1975 по 1979 год. Всего погибло от 1,7 до 3 млн человек (от четверти до более чем трети населения)

Организаторами геноцида являются руководители Коммунистической партии Кампучии (КПК): Пол Пот, Иенг Сари, Нуон Чеа и др. Их правление характеризуется политическими репрессиями, депортациями и массовым истреблением людей. Мотивом этих преступных действий было намерение осуществить радикальные изменения камбоджийского общества в соответствии с идеологическими установками марксизма[2] и маоизма. Жертвами геноцида оказалась большая часть камбоджийской интеллигенции (Согласно расследованию BBC, люди арестовывались даже за ношение очков и знание иностранных языков)[3], а также национальные меньшинства, представители духовенства. В результате репрессий, развязанных красными кхмерами, по разным оценкам погибли от 1,7 до 3 миллионов человек — примерно треть населения страны.[1]

Арестовывались и впоследствии казнились практически все, подозревавшиеся в связях с предыдущим правительством либо иностранными правительствами, а также профессионалы и интеллектуалы, уничтожавшиеся по классовому признаку. По этническому признаку уничтожались вьетнамцы, чамы, по религиозному — христиане, мусульмане и буддийские монахи.

Согласно обвинительному заключению народно-революционного трибунала Кампучии по делу «преступной клики полпотовцев»:

«Полпотовцы:

- мотыгами, киркомотыгами, палками, железными прутьями они били своих жертв по голове; ножами и острыми листьями сахарной пальмы они перерезали своим жертвам горло, вспарывали животы, извлекали печень, которую съедали, и желчные пузыри, которые шли на изготовление „лекарств“;

- используя бульдозеры, они давили людей, а также применяли взрывчатку — чтобы убивать как можно больше за раз;

- они закапывали людей заживо и сжигали тех, кого подозревали в оппозиции режиму; они постепенно срезали с них мясо, обрекая людей на медленную смерть;

- они подбрасывали детей в воздух, а потом подхватывали их штыками, они отрывали у них конечности, разбивали им головы о деревья;

- они бросали людей в пруды, где держали крокодилов, они подвешивали людей к деревьям за руки или ноги, чтобы те подольше болтались в воздухе…».

Геноцид в Руанде 1994 г .

Геноцид в Руанде, официально называемый геноцидом против тутси — геноцид руандийских тутси 1994 года, осуществлённый по приказу правительства хуту. В ходе этих событий погибло, по разным оценкам, от 500 000 до 1 100 000 человек. Общее число жертв составило до 20 процентов от всего населения страны. Геноцид был спланирован руандийской политической элитой и непосредственно осуществлялся армией, жандармерией, различными группировками, которые поддерживались властями и гражданскими лицами.

Массовые убийства происходили в контексте гражданской войны, начавшейся в 1990 году между правительством хуту и Руандийским патриотическим фронтом, по большей части состоявшим из беженцев-тутси, вместе с семьями перебравшихся в Уганду после прокатившегося по родине массового насилия над тутси.

Организаторы геноцида призывали и принуждали хуту вооружаться с целью насиловать, избивать и умерщвлять соседей-тутси, уничтожать и присваивать их имущество. Разрыв мирного договора побудил РПФ возобновить наступление: в скором времени он занял северную часть государства и к середине июля захватил Кигали, и массовые убийства прекратились. ООН, США, Великобритания и Бельгия подверглись критике за бездействие, в том числе за неспособность усилить Миссию ООН по оказанию помощи Руанде и расширить её полномочия. Франция обвинялась в поддержке властей Руанды после 6 апреля. 7 апреля установлено ООН как международный день памяти о геноциде в Руанде, в самой Руанде этот день отмечается как День памяти геноцида, 4 июля — День освобождения.

Бандеровцы – вчера и сегодня

Еще до Второй мировой войны лидеры ОУН (Организация украинских националистов – запрещена в России) С. Бандера и Р. Шухевич тесно сотрудничали с немецкой контрразведкой Абвер II. В дальнейшем это позволило украинским националистам (бандеровцам) беспрепятственно перетекать, как по сообщающимся сосудам, из украинской охранной или карательной полиции в ряды Украинской повстанческой армии (УПА) и обратно.

В апреле 1941 г. сторонники С. Бандеры созвали в Кракове Большой сбор. Основные решения:

Во-первых, это устранение большевистского режима на Украине; во-вторых, углубление связей ОУН с государственными противниками коммунизма (Германией, Италией и Японией); в-третьих, координация действий ОУН с немецкой армией в тылах Красной Армии.

В программу бандеровцев также был занесён основной тезис: «Украина для украинцев!».

Было введено и соответствующее приветствие: поднятие руки со словами «Слава Украине!» и ответом: «Героям слава!».

Львовская резня - украинский батальон «Нахтигаль» (подразделение, подчинявшееся СС) под командованием Шухевича расстреляло более 3 тыс. львовян-поляков, в том числе 70 ученых с мировым именем. А в течение недели были зверски забиты еще около 4 тыс. евреев, русских и украинцев.

Евреев вытаскивали из их квартир, ловили на улицах и арестовывали, избивали и унижали. Одного еврея принудили убирать конский навоз с улиц своей шляпой. Других заставляли лизать мостовую, носить ртом мусор, без подручных средств мыть и чистить дороги. Женщин били палками, раздевали догола и гнали по улицам, насиловали. Били также и беременных. Местные жители собрались на улицах, чтобы наблюдать погром своими глазами. Затем часть евреев отправили в тюрьмы эксгумировать трупы расстрелянных заключенных, во время работ их также избивали и унижали.

Один из евреев, Курт Левин, особенно запомнил украинца, одетого в красивую вышиванку. Тот избивал евреев железной палкой, срезая ударами куски кожи, уши и выбивая глаза. Затем он взял дубину и пробил голову одному еврею, мозги жертвы попали на лицо и одежду Левина.

С началом нападения Германии на СССР С. Бандера обратился к своим сторонникам со словами: «Ляхов, жидов, коммунистов уничтожай без милосердия… Украинский крестьянин! Украинский рабочий! Земля, которой владеют местные евреи… является собственностью украинской нации. Евреи − вечный враг украинской нации. С этого дня никто не пойдет работать к еврею. Евреи должны исчезнуть с украинской земли. Кто пойдет к еврею работать, будет строго осужден, тяжело ранен. Прочь жидов»

Украинская полиция принимала участие в расстреле киевских евреев в Бабьем Яре, а также в одном из первых массовых расстрелов еврейских детей в Белой Церкви под Киевом. «О масштабах участия украинской полиции в Холокосте свидетельствует сообщение штаба 444-й охранной дивизии вермахта от 20 октября 1941 г., в котором отмечается, что «еврейский вопрос» на юге Украины «решен окончательно», а «украинская полиция хорошо зарекомендовала себя при исполнении служебных обязанностей».

Волынская резня

Летом 1943 года отряды УПА организовали масштабные этнические чистки в районах проживания польского населения. По данным польских историков, только в июле 1943 г. были уничтожены не менее 40 тысяч человек.

После прихода Красной Армии были обнаружены документы подразделений ОУН—УПА об «акциях» по уничтожению польского мирного населения Волыни и Галичины, которые свидетельствуют о том, что деятельность этих структур следует квалифицировать как народоубийство (геноцид), следствием которого была гибель не менее 120 тыс. человек польского беззащитного населения в 1943–1944 гг.

Когда следственные бригады НКВД во второй половине 1940-х годов расследовали преступления бандеровцев, они составили список из 135 наиболее часто применяющимися боевиками ОУН-УПА к мирному населению пыток и зверских способов убийств (здесь публикуется лишь небольшая часть этих страшных свидетельств):

- Вбивание большого гвоздя в череп головы.

- Сдирание с головы волос с кожей (скальпирование).

- Нанесение удара обухом топора по черепу головы.

- Вырезание на лбу «орла».

- Вбивание штыка в висок головы.

- Выбивание глаз.

- Обрезание носа.

- Обрезание ушей.

- Прокалывание детей колами насквозь.

- Пробивание заострённой толстой проволокой насквозь от уха до уха.

- Обрезание губ.

- Обрезание языка.

- Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка наружу.

- Разрезание живота и вытаскивание наружу кишок у взрослых.

- Разрезание живота женщине с беременностью на большом сроке и вкладывание вместо вынутого плода, например, живого кота и зашивание живота.

- Разрезание живота и вливание вовнутрь кипятка — кипящей воды.

- Разрезание живота и вкладывание вовнутрь его камней, а также бросание в реку.

- Разрезание беременным женщинам живота и высыпание вовнутрь битого стекла.

- Вырывание жил от паха до стоп.

- Вкладывание в пах — вагину раскалённого железа.

- Вставление в вагину сосновых шишек вперёд стороной верхушки.

- Вставление в вагину заострённого кола и пропихивание его до горла, навылет.

- Разрезание женщинам передней части туловища садовым ножом от вагины до шеи и оставление внутренностей снаружи. (…).

По окончании войны ОУН продолжила борьбу против советской власти на территории УССР, которая продолжалась до конца 1950-х годов. Террористическая деятельность ОУН не оправдывала цели и мечтания своих лидеров. При этом местное население (даже те люди, которые ранее носили националистам продукты в их поземные схроны) теперь прекрасно видели, что бандеровцы – это настоящие звери, но они храбры лишь тогда, когда перед ним беззащитные дети, женщины или старики.

Вновь на Украине во весь голос раздаются лозунги – «москоляку на гиляку», «убивай русского», «смерть москалям»! Почему такие люди сейчас у власти в Киеве? Почему они требуют у Запада оружия, чтобы убивать нас и наших детей? Почему бойцы ДНР, ЛНР, российские военнослужащие вновь находят следы массовых преступлений националистических украинских формирований типа «Азова», которые не просто убивают мирных жителей и военнопленных, но обезображивают их трупы, вырезают на теле свастику, отрубают еще живым людям конечности и т.д.?

Техника и оперативные приемы войны изменились, но методы нацистов (на сей раз украинских) остались прежними: прячься на спины гражданских, убивай всех, кто тебе не понравился, жги, насилуй и предавай, если тебе это выгодно… Эти методы равны и для германских нацистов, и для современных оуновцев-бандеровцев. Видимо осиновый кол, который был забит в их поганую могилу, расшатался.

Если они не нацисты, а «патриоты» Украины, то пусть мировые СМИ почаще будут показывать татуировки на теле тех «героев», которые убивают детей Донбасса. На руках пленных укронацистов российские воины находят наколки с портретом Гитлера, который соседствует с портретом Бандеры, а знак дивизии СС «Райх» стал основным символом нацбатальона украинских убийц из «Азова».