Этническое наследие. Национальная политика Российской империи Российская империя была очень этнически разнообразным государством, даже в большей степени, чем нынешняя Россия. На чтение: 8 минут

Российская империя была очень этнически разнообразным государством, даже в большей степени, чем нынешняя Россия. В отличие от многих других империй той эпохи, реализация национальной политики царской властью позволяла стране, несмотря на включение новых территорий, культурно доселе совсем не связанных с ней, стабильно развиваться и интегрировать их. Опыт царской администрации в вопросе организации жизни народов, ставших подданными Российской империи, является объектом интереса многих современных исследователей, в том числе и западных, где проблема интеграции представителей других народностей в общество является очень болезненной. На протяжении десятилетий в отношении Российской империи в пропагандистской литературе господствовало определение «тюрьма народов». Однако, если посмотреть беспристрастно, так ли это было на самом деле?

Между центром и окраинами.

Взаимоотношения между Петербургом и национальными окраинами империи являются достаточно интересным вопросом. Несмотря на периоды натянутости отношений, а то и вооружённых столкновений, Россия неизменно старалась найти ту необходимую середину, ту позицию равновесия, в которой сильная централизованная власть сочеталась с широкой местной автономией. С одной стороны, на протяжении XIX века основные управленческие полномочия оставались за губерниями, руководители которых подчинялись непосредственно монарху. Что касаемо местного самоуправления, то, в силу очень большой разницы между народами, населявшими национальные окраины, применить какую-либо одну модель местного самоуправления было решительно невозможно. Это заставляло власти искать самые разные пути построения в окраинных губерниях различных вариантом организации местного самоуправления. И здесь приходилось прибегать к испытанным местным институтам, которые перекладывали на отечественную почву, но не уничтожали их окончательно.

Совершенно понятно и логично, что в основе национальной политики Российской империи лежали интересы сохранения её единства и процветания. Для этого требовался индивидуальный подход по отношению к каждому народу, присоединившемуся к числу российских подданных. Эти факторы определялись многими обстоятельствами: международной обстановкой, особенностями ареала проживания, уровнем социального и экономического развития. Присягнувшие на верность российскому царю представители народов получали права, позволявшие им встраиваться в социальную структуру общества. Россия не только не ограничивала законодательно права инородцев – периодически в Свод законов включались даже унаследованные от прежних времён законы, а иногда права жителей национальных окраин были даже больше, чем у коренного населения метрополии.

В странах, которые продолжительное время побывали в составе Российской империи, новые власти последовательно выстраивают неприятие того периода, заявляя об ассимиляции и русификации народов. Конечно, в определённой степени это имело место быть, но носило не насильственный характер, а определялось скорее объективными обстоятельствами – тот, кто хотел достичь определённого общественного статуса, был вынужден учить русский язык, знакомиться с русской культурой и признавать принимать её, хотя бы в силу численного доминирования русского населения в стране. Конечным итогом должна была стать полиэтничность государства при минимизации внутренней этнической разнородности. И, надо сказать, немалые успехи были в этом достигнуты.

Большое внимание уделялось институтам наместничества. Наместниками император назначал, как правило, хорошо знакомых и лично преданных ему людей, способных прямо проводить его волю. Но наместничество несло в себе ещё и другой, глубинный смысл – народы видели, что глава государства лично озабочен ситуацией на их территории, и положение дел становится известно ему напрямую, тогда как в обычных губерниях все доклады и жалобы потонули бы в болоте извечной русской бюрократии. Доходило даже до того, что, когда наместничество упразднялось, люди начинали высказывать недовольство – так, на Кавказе после ряда выступлений императору пришлось восстановить наместничество, отменённое было после замирения этого региона. Хотя в данном случае это скорее объясняется менталитетом многих местных народов, которые именно в наместничестве видели достойный институт власти с которым они были готовы сотрудничать и подчиняться.

В Петербурге, хоть и не все, но многие понимали – управлять такими огромными территориями, используя унифицированные подходы, невозможно – для этого банально не хватит никаких средств и кадров. Поэтому Россия не боялась учреждать территории с неодинаковым юридическим статусом. При этом, если не считать еврейской «черты оседлости», национальный вопрос не имел административно-территориального размежевания. Да и в случае с евреями ограничения были связаны в основном не с их национальной принадлежностью, а их вероисповеданием. Проводя свою политику, власть опиралась на местные элиты, в первую очередь, конечно, аристократию и духовенство. Нередко именно от их лояльности короне зависела стабильность межэтнических отношений, поскольку они имели огромное влияние в своих народах, многие из которых как нации ещё только формировались. Для завоевания лояльности после принятия в подданство элиту возводили в русское дворянство, раздавали им гражданские чины и воинские звания, а зачастую и вовсе оставляли принадлежавшие им земли, которыми те продолжали править по своему усмотрению. Определённые ограничения, конечно, были, но в целом вне зависимости от происхождения нацмены вполне могли построить карьеру. Чего уж говорить, если почти половина потомственных дворян согласно первой русской переписи населения – а это 1897 год – своим родным языком считали не русский. Все они – потомки польских шляхтичей, прибалтийских немцев, грузинских князей, всевозможных ханов и беков с Кавказа и Средней Азии.

Российское руководство неизменно проявляло веротерпимость, на его территории были народы, исповедовавшие ислам, буддизм, иудаизм, католицизм и протестантство, встречались даже народности, которые до ХХ века исповедовали пантеистические культы. Ко всем, за исключением зловредных сект, относились лояльно, хотя и уничтожали некоторые духовные институты, которые ранее оказывали влияние на государственные институты в этих землях. Например, после присоединения Средней Азии были ликвидированы раисы, надсмотрщики за нравственностью и пользовавшиеся за свою жестокость всеобщей нелюбовью. Однако, стоит отметить, что главной религией считалось православное христианство и оно пользовалось целом набором льгот и привилегий со стороны государства.

Рассмотрим подробнее основные национальные окраины Российской империи и политику по отношению к ним.

Царство Польское

Это была одна из самых проблемных территорий России. Более века она входила в состав империи, и за это время здесь произошло несколько крупных восстаний, которые пришлось подавлять силой оружия.

Русско-польские отношения традиционно были непростыми, осложнявшимися многочисленными войнами, многолетним польским владычеством над исконными русскими землями. Поэтому, когда Речь Посполитая ослабла, будучи расшатанной вольницей шляхетства, Россия воспользовалась возможностью вернуть свои земли, поучаствовав в разделах Польши. При этом инициатором этих разделов была вовсе не Россия. Екатерину II полностью устраивала ослабленная и подконтрольная Петербургу Речь Посполитая – буфер. Но международная обстановка сложилась так, что Россия приняла решение участвовать в разделах. Помимо неё, куски от Польши отрезали Пруссия и Австрия, но именно русских поляки сочли тогда главными врагами, впрочем в отношении немцев они тоже ничего не забыли и не простили.. Когда в Россию вторгся со своей армией Наполеон, вместе с ним пришёл и польский легион князя Юзефа Понятовского. А когда войны в Европе закончились, по итогам Венского конгресса России достались центральные польские земли, которые по факту находились под её контролем ещё с февраля 1813 года.

Александр I вообще был известен тем, что стремился облагодетельствовать вольницей всех, кроме своего же собственного народа. Именно с него пошли ситуации, когда народ во вроде бы колонии жил свободнее и зажиточнее, чем во вроде бы метрополии. Согласитесь, такая ситуация не типична для классической колониальной державы – обычно метрополия обдирает колониальных аборигенов как липку, собирая с них налоги, используя как дешёвую рабочую силу, вывозя природные богатства, взамен заставляя покупать свои товары. Ничего подобного не было ни в Польше, ни в менее развитых регионах, присоединённых позднее.

Александр I даровал Польше Конституцию, сократил налоги и даже разрешил восстановить полякам армию, причём поставил командовать ею всю жизнь воевавшего против России генерала Яна Домбровского. В Варшаве был открыт университет, ставший центром научной и общественной мысли. Но полякам вольностей было мало – многие из них всё равно продолжали жить мечтой о независимости. Причём что касаемо Польши, то здесь скрыт гораздо более глубокий смысл, чем просто желание получить полную независимость. Немалые польские земли находились под властью немцев и австрийцев, но там не было такого сопротивления, как русским. Это следствие менталитета многих поляков, искренне считавших русских народом, стоящим на недосягаемо низком по сравнению с ними культурном уровне, тогда как они, поляки, великий европейский народ. Надо сказать, что многие эти качества живы в их сознании и по сей день. Также свою роль сыграло и то, что к 1815 году в составе России были многие земли исторической Польши, и борьба за их освобождение неминуемо означало борьбу против России.

Поэтому, когда Александр понял, что поляки даже после всех его милостей оппозиционны царской власти, он разгневался, и на заседании польского Сейма в 1820 году заявил, что «поляки сами мешают восстановлению своей родины». Тогда же стало известно о существовании революционных организаций, самое известное из которых – «Национально-патриотическое товарищество», которое даже сотрудничало с организациями будущих декабристов. Когда были разгромлены декабристские организации, следом за ними по приказу Николая I ликвидировали и товарищество – правда, в силу более мягкого законодательства в Польше приговоры оказались просто смешными по меркам отечественного правосудия. Это ещё одна черта польской вольницы.

Николай I не был сторонником польской автономии, и после массового восстания 1830-1831 годов начал репрессии в Царстве Польском. Он отменил коронацию русских императоров как польских королей, таким образом объявив Польшу частью России не. на основании личной унии а в общеадминистративном порядке. Была проведена административная реформа, делопроизводство отныне надлежало вести на русском языке, была отменена местная валюта и введена общерусская система мер. При Николае же была построена Александровская цитадель в Варшаве, ставшая символом русской власти в этих местах. Поляки на время решили отказаться от активных действий, перейдя к агитации среди народа. Но периодически выступления проводили, впрочем, быстро подавляемые силой оружия. Пытались поляки воспользоваться и сложной для России ситуации в Крымскую войну – интересно, что в турецкой армии были небольшие польские формирования. Наместник Николая фельдмаршал Иван Паскевич меж тем крепкой рукой держал Польшу, и серьёзных потрясений удалось избежать.

Воцарившийся Александр II поначалу дал некоторые вольности полякам. Были возвращены ссыльные и даже эмигранты, разрешили издавать произведения многих польских писателей, ранее запрещённых. В ответ последовала очередная радикализация настроений, особенно среди польской молодёжи. В 1863 году произошло новое кровавое восстание. Оно было подавлено русской армией, многие зачинщики были казнены.

Однако Александр понимал, что его отец перегнул палку, и учредил комитет по делам Царства Польского под собственным председательством. Петербург разрешил передать часть полномочий гражданской администрации, упразднил работавшие в Польше правительственные комиссии и административный совет, наместничество было преобразовано в генерал-губернаторство. Многие проводимые Александром реформы распространялись и на Польшу, правда, с некоторыми ограничениями. При его сыне, Александре III, была попытка проводить целенаправленную политику русификации Польши, однако вскоре от этого отказались. С воцарением Николая II были прекращены гонения на католическую церковь. Но отношение к русской власти среди поляков лучше не стало, хотя, если посмотреть объективно, все репрессии проводились после того, как ясновельможные паны устраивали кровавые восстания и интриги против Российской империи, и были они намного меньших масштабов, чем могли бы быть.

Царство Польское на всём протяжении своего существования играло заметную роль в общероссийском экономическом пространстве. Ещё в 1815-1830 годах, до первого масштабного восстания, здесь произошёл невиданный сельскохозяйственный и промышленный подъём. Второй экономический бум произошёл здесь, как и во всей Российской империи, в конце XIX – начале XX века. К моменту начала Первой мировой войны в Привисленском крае (так называли Польшу тогда в официальных документах) производилось более 12% промышленной продукции всей огромной страны. Громкая слава как о промышленном граде ходила тогда за Лодзью, именуемой «польским Манчестером». По производству добыче угля и выплавке стали Польша занимала второе место после Донбасса. Польские хлопчатобумажные и шерстяные ткани, пряжа, продукция машиностроения пользовались спросом во всей России.

Финляндия и Прибалтика.

Финские земли веками были бедной провинцией Шведского королевства. Первый раз в составе России они побывали во время Северной войны, и на пребывание там русских местным жаловаться точно не приходилось –местные ответили партизанской войной. Пётр I строжайше запрещал своим войскам грабить и оскорблять мирных жителей, однако данное указание не всегда выполнялось . Отдельные эксцессы, конечно, бывали, но в целом приказ исполнялся неукоснительно. При Однако при русской военной (с 1717 года гражданской) администрации здесь процветала несколько оживилась торговля, открылись ярмарки, восстановлена работа трактов и лоцманских служб. Но после Ништадтского мира эти земли пришлось вернуть Швеции, и та ещё больше урезала права финнов. Частично заселённые финнами земли вошли в состав России по Абоскому миру 1743 года, а окончательно – после русско-шведской войны 1808-1809 года.

После победы в городе Порвоо был созван сейм, который провозгласил правителем Финляндии Александра I. К Великому княжеству Финляндскому были присоединены Выборгская и Кексгольмская губерния, а для общего управления был создан специальный комитет. Столица Финляндии в 1812 году была перенесена из города Або (ныне Турку) в Гельсингфорс (Хельсинки), где находится и по сей день. Для подъёма экономики Александр принял ряд мер – финнам предоставили дешёвые займы, льготы во многих отраслях, им сохранили свою валюту – сначала шведский риксталлер, затем собственную марку. Царское правительство, как и в случае с Польшей, сохранило все привилегии местных дворян, которое, кстати, говорило в основном на шведском языке вплоть до обретения страной независимости. На протяжении XIX века были построены морские каналы, железные дороги, открылось множество предприятий – и во многом это заслуга свобод, дарованных Петербургом финнам. У них были даже своё войско и почта. В довершение всего, при Александре II финский сейм получил право принимать ряд законов, не оглядываясь на столицу.

Финский сепаратизм, конечно, был, но долгое время не принимал больших масштабов. Но со второй половины XIX века началось создание тайных политических объединений революционеров. Масла в огонь подлили контрреформы Александра III. Финнов лишили войска и почты, а финнов уравняли в правах с остальными подданными Российской империи. Николай II ещё более усугубил дело, став, не оглядываясь на печальный польский опыт, внедрять делопроизводство в административных органах по всей Финляндии. В итоге финские сепаратисты перешли к открытым действиям – национальным героем стал террорист Эйген Шауман, убивший генерал-губернатора Николая Бобрикова, считавшегося главным гонителем финнов. Наибольшую известность получила так называемая «Партия активного сопротивления» во главе с публицистом Конни Циллиакусом.

Таким образом, с Финляндией практически полностью повторилась польская история. С той лишь разницей, что здесь не было кровопролитных выступлений, но сепаратисты здесь тоже достаточно умело работали с местным населением, в конечном итоге настроив многих финнов против русских. Хотя, как видно из сказанного ранее, за исключением некоторых перегибов они вовсе не плохо жили. В итоге, когда представился момент, Финляндия сумела добиться своей независимости...

Отдельно стоит сказать о территориях на противоположном Финляндии берегу Балтийского моря. Там, где располагаются современные Латвия, Литва и Эстония, ещё чуть больше века назад всем заправляло немецкое дворянство, а коренное население оставалось на положении людей второго сорта. Дело в том, что, присоединив эти земли по итогам войны со Швецией, Пётр I сохранил для местного дворянства все имевшиеся у них под властью Стокгольма привилегии. Так же поступила и Екатерина II, присоединившая к России Курляндию. Здесь существовал особый правовой режим, при котором господствовал немецкий язык, имелось своё судопроизводство, система местного самоуправления, в духовной жизни доминировало лютеранство, наконец, даже законы здесь были особыми, именовавшимися «остзейским правом». Немцы традиционно были сильны при русском императорском дворе, и, несмотря на то, что дальновидные государственные администраторы много раз били тревогу по поводу Остзейского края, бароны упорно цеплялись за отжившие своё привилегии и в конце XIX века. При этом о своей исторической родине они никогда не забывали, что в условиях ухудшавшихся отношений с Германией начинало уже представлять опасность. Но даже это не смогло поколебать остзейскую спайку. И, к сожалению, судьба прибалтийских народов официальный Петербург интересовала мало вплоть до второй половины XIX века, хотя отдельные попытки облегчения их участи, конечно, предпринимались. Стремясь остановить онемечивание коренного населения, с подачи России началась поддержка издания газет на национальных языках, выпущены первые учебники. Но, конечно, противодействие немцев было очень сильным, особенно учитывая, что им принадлежала власть в органах местного самоуправления, над предприятиями и банками. Именно поэтому прибалтов, особенно латышей, так много было среди революционеров...

Кавказ

Южные рубежи России на протяжении веков страдали от набегов с Кавказа, не говоря уж о том, что именно здесь проходила линия столкновений с Персией и Турцией, а впоследствии, в глобальных масштабах – и с Великобританией. Присоединение Кавказа было закономерным в развитии Российской империи, которая включила в свой состав часть Закавказья, Грузию, и должна была обезопасить этот свой новый регион.

Горские народы Кавказа не имели той государственности, к которой привыкли мы. Они жили по законам военной демократии, многое наследуя от родоплеменного строя. В ходу были кровавые междоусобицы, кровная месть, работорговля. Приход сюда русской власти позволил отправить эти явления в прошлое, но местные народы далеко не везде согласились сразу покориться. Выбора у России не было – пришлось десятилетиями устанавливать военной силой. Среди кавказских националистов бытует мнение, что русские – корень всех проблем в регионе, которые чуть ли не устраивали геноцид и подавляли национальную культуру. Если посмотреть беспристрастно, то на Кавказе благодаря русским стали появляться новые города, а в старые вдохнули новую жизнь, были построены новые дороги, стали появляться зачатки цивилизации.

Позднее, по итогам войны с Персией, Россия приобрела в своём составе территории современных Армении и Азербайджана. На Кавказе, ввиду непрекращающейся войны с горцами, была создана военная администрация во главе с наместником императора. Более мирные регионы сразу стали губерниями, остальные становились таковыми по мере замирения сопротивления. Подобная ситуация продолжала сохраняться даже много после 1864 года, когда был подавлен последний крупный очаг сопротивления кавказцев.

Ситуация на Кавказе всё равно оставалась неспокойной, но открытых боевых действий больше не было. Вместе с тем, с конца XIX века здесь тоже зародились тенденции к сепаратизму, в первую очередь, в Закавказье. В данном регионе эти проблемы были помножены на взаимную неприязнь некоторых народов (так, во время первой русской революции армяне и азербайджанцы, которых тогда называли «бакинские татары», устроили взаимную резню, и это ещё задолго до проблемы Карабаха). Появились националистические партии – армянский «Дашнкацутюн» и азербайджанский «Мусават», устраивавшие теракты против представителей русской власти. Немало по этой части отличились и грузинские социалисты. Поэтому, когда в стране произошла революция, а затем Гражданская война, именно на Кавказе она стала одной из наиболее жестоких...

Средняя Азия.

Присоединение Средней Азии, как и Кавказа, было обусловлено необходимостью обезопасить южные рубежи, на этот раз заволжские. Находившиеся ещё чуть ли не в средних веках феодальные государственные образования Средней Азии жили за счёт жестокой эксплуатации собственного населения и, конечно, непременных грабительских набегов на российские поселения. Когда Великобритания, двигаясь на север из Индии, угнездилась в Афганистане, Россия, опасаясь использования среднеазиатских племён в подковёрных играх против неё, окончательно решила оттеснить их на юг.

Территория трёх жузов нынешнего Казахстана попала под влияние России ещё в XVIII - начале XIX века. Это было обусловлено стремлением казахов с помощью России защитится от агрессивных южных соседей. Наконец, в царствование Александра II, были снаряжены экспедиции для похода южнее. В 1865 году на покорённых землях была создана Туркестанская область. Первый её военный губернатор генерал Михаил Черняев летом того же года штурмом взял Ташкент – крупнейший центр края, который отныне становился центром Туркестанской области. Следом потерпели поражение войска Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств. Эти обломки государства Тимура также приняли российское подданство. Интересно, что ещё при тогдашнем Ташкентском губернаторе Константине фон Кауфмане стали закладываться взаимоотношения с местным населением. В традиционный уклад жизни узбекского и таджикского населения никто не вмешивался, подавляющее большинство даже в Ташкенте не знало русского языка, жило по восточному календарю и по законам шариата – последние, например, большевики отменят только в конце 1920-х годов. Восстания, конечно, были, но в целом местное население было более склонно к торговле и ремесленничеству, чем к добыванию себе пропитания грабежом и разбоем. Поэтому и репрессивных мер практически не применялось, более того – русские военные и чиновники охотно ехали в эти края, ведь там в те годы в короткие сроки можно было сколотить состояние и сделать карьеру. Между тем, дело покорения Туркестана завершил знаменитый генерал Михаил Скобелев, занявший мятежный Андижан, а затем и Коканд, что означало конец многовековой истории Кокандского ханства – на его месте образовали Ферганскую область, и первым её военным губернатором стал Скобелев. Большую роль сыграло взятие им туркменской (текинской) крепости Геок-Тепе. Туркмены почитались соседями как самые умелые воины региона и падение их цитадели под натиском Белого Генерала сильно подняло авторитет русской армии и власти.

Присоединив к себе Среднюю Азию, Россия избавила её народы от порабощения китайцами, которые проявили себя как очень жестокие властители и колонизаторы, например, в Восточном Туркестане. Другим вариантом могла бы стать экспансия турок и персов, а, значит, путь бы лежал ко всё большей исламизации и деградации. Регион всё более стал приобретать цивилизованные черты, местная знать была приравнена к русскому дворянству. Но край ещё много лет управлялся военной администрацией, поскольку рядом был неспокойный Афганистан, подталкиваемый Великобританией. На службе в ней состояли многие местные в качестве переводчиков, поскольку, как говорилось, многие местные жители русского языка так и не выучили. Лишь в начале ХХ века, когда окончательно сложился военный союз – Антанта – англичане приостановили свои интриги в этой области. К тому времени из скудных малоземельных российских губерний в здешние места переселялись крестьяне, которые привезли привычные для себя культуры, что дало новый толчок сельскому хозяйству. В свою очередь, местные нашли для себя небывалый рынок сбыта хлопка – основной культуры этих земель, потребности в которой у русской промышленности были огромны. Были построены железные дороги, многочисленные предприятия, началась даже добыча нефти. Вероятно, именно эти земли более всех выиграли от русской власти, что не мешает современным националистам проклинать её, всеми силами стремясь убедить свои народы в том, что от русских они видели только геноцид, подавление, репрессии и вообще одну негативщину...

Обложка: Народы Российской империи. Источник: cdn.culture.ru