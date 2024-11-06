Доклад председателя Совета регионального отделения РВИО в Тамбовской области Николаева И.А Доклад председателя Совета регионального отделения РВИО в Тамбовской области Николаева И.А На чтение: 4 минуты

По инициативе регионального отделения Российского военно-исторического общества и при его самом деятельном участии Тамбовский областной организационный комитет «Победа» в августе 2018 г. обсудил следующие вопросы:

1. О проведении мероприятий на территории области, посвященных празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Докладчик: председатель Совета регионального отделения РВИО в Тамбовской области Николаев И.А.

2. О планировании и организации работы по возведению на территории области объектов военно-исторического наследия.

Докладчик: председатель регионального отделения РВИО в Тамбовской области Карев В.Н.

В работе комитета приняли участие заместители главы администрации Тамбовской области, председатель Тамбовской областной Думы Матушкин Е.А., начальники управлений Тамбовской области, другие члены оргкомитета, военно-исторический актив регионального отделения РВИО.

Тезисы доклада председателя Совета регионального отделения РВИО в Тамбовской области Николаева И.А.

Вступительное слово докладчика посвящено итогам и значению Курской битвы, а также работе по реализации в регионе требований Указа Президента РФ № 155 от 13.04.2018 г. «О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве» и распоряжения Правительства РФ от 31.05.2018 г. «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве».

Второй раздел доклада посвящен вкладу Тамбовской области в победу на Курской дуге.

Из более 420 тысяч уроженцев Тамбовской области, призванных в годы войны в армию, не менее 50 тыс. тамбовчан летом 1943 г. участвовали в боях на отрезке фронта Орел – Курск - Белгород – Харьков. Кроме того, в армию в период Курской битвы прошел дополнительный призыв девушек в войска ПВО, в медико-санитарные части в количестве 8,5 тыс. человек.

За июль-август 1943 г. погибло около десяти с половиной тысяч военнослужащих – уроженцев Тамбовской области.

Задача: через поисковое движение, другие формы военно-исторической работы восстановить фамилии тамбовчан – участников Курской битвы. В течение августа-сентября 2018 г. у военных Мемориалов Памяти и в других местах, связанных с именами героев, провести поминальные акции, обратив особое внимание на то, чтобы повсюду прозвучали имена героев, сражавшихся на Курской дуге. Мемориалы Памяти должны заговорить именами героев, павших в Курской битве.

В рамках авторского радиопроекта «Помни войну» Николаева И.А. провести цикл передач на областном радио, посвященных подвигу тамбовчан на Курской дуге (109-я, 110-я, 111-я передачи).

Рассмотреть на совете регионального отделения РВИО вопрос создания рабочей группы по составлению списков участников всех сражений, отнесенных к Дням воинской славы.

В девяти тамбовских военных училищах был осуществлен специальный выпуск офицеров, направленных летом 1943 г. в действующую армию на участок боевых действий Орел – Харьков.

Осуществить военно-исторический проект «Военные училища Тамбовщины – действующей армии». У мемориала «Доблестному офицеру Отечества», где на гранитных плитах названы все военные училища, провести цикл встреч с выпускниками этих училищ, их родными и близкими.

В сентябре провести слет выпускников военных училищ Тамбовщины и создать межвузовский совет ветеранов военных училищ.

Оборонные предприятия Тамбовской области в ходе подготовки и проведения Курской битвы резко нарастили выпуск стратегически важной военной продукции, прежде всего, порохов (Котовск, в дни Курской битвы суточное производство порохов выросло в 2 раза до 85 тонн в сутки), снарядов, гранат и мин (заводы Ревтруд, АТД, ТВРЗ, более 100 тыс. штук), шинельного сукна (Рассказово), махорки (Моршанск, каждая вторая пачка махорки была Моршанского производства) (см. таблица).

Оборонное производство Тамбовской области в 1942 – августе 1943 г.

+ изделия местпрома, легпрома, и леспрома: тара, телеги, шахтные стойки, изделия воинского ширпотреба, водка, махорка и т.п.

Рекомендовать на всех перечисленных предприятиях провести митинги, чествование ветеранов, работавших на предприятиях в годы войны, а также на каждом из перечисленных предприятий установить информационные доски, посвященные перечню военной продукции, выпускаемой заводами в годы войны.

До конца года силами актива регионального отделения РВИО и Музейно-выставочного центра Тамбовской области организовать выставки «Помнит и гордится Тамбовщина», посвященные вкладу предприятий военно-промышленного комплекса Тамбовщины.

Летом 1943 г. по трудовым мобилизациям (в т.ч. на восстановление разрушенного хозяйства Орловской, Курской и Харьковской областей) Тамбовской областью было направлено не менее 100 тыс. человек. Районам, освобожденным в ходе Курской битвы, из тамбовского села были переданы несколько десятков тысяч лошадей, продуктивного скота, птицы.

Степному фронту отправлены сено, теплые вещи солдатам, в соответствии с заявками фронта, на Тамбовщине создана овощная база централизованного хранения овощей для фронтов действующей армии.

Региональному отделению РВИО совместно с институтом истории ТГУ им. Г.Р. Державина, Тамбовским областным краеведческим музеем и ветеранской общественностью разработать систему мер пропаганды вклада Тамбовщины в разгром агрессора. В сентябре в дни празднования очередной годовщины образования Тамбовской области этому вопросу посвятить цикл историко-краеведческих чтений под рубрикой «Тамбовщина – действующей армии».

Госпитали : отправка 15-ти госпиталей (6600 коек) в район Курской битвы, пик донорства и шефства, организация подсобных хозяйств при госпиталях (развернута во Всесоюзный почин).

За июль-август 1943 г. принято 76135 раненых и больных. Смертность в госпиталях МЭП-92 в июле 1943 г. – 0,33%, возвращено в строй 86,7%, смертность в августе 1943 г. – 0,5% (278 чел. за 2 мес.), возвращено в строй 92,1%. Тамбовская область – основная база госпиталей Воронежского фронта (будущий 1-й Украинский фронт).

«…Так, во время боевых операций, как, например, во время Белгородско-Курской операции (июль 1943 г.) наплыв раненых бывал настолько велик, что задерживать их на фронтовой базе не представлялось возможным, а потому необходимо было поступающих раненых срочно хирургически обрабатывать, привести в транспортабельное состояние и эвакуировать в тыл для дальнейшего лечения и для освобождения коечной сети для приема новых контингентов раненых. Каждая заминка при этом вызывает резкое переполнение госпиталей.

Для правильной работы поэтому требуется четкая и глубоко продуманная организация всех звеньев сложного госпитального дела, круглосуточная и в высокой степени напряженная работа всего медицинского персонала. Иллюстрацией напряженности работы служит вышеупомянутая июльская Белгородско-Курская операция, когда за 20 дней июля через госпитальную базу было пропущено 30 тысяч раненых, получивших квалифицированную помощь без резкого переполнения госпиталей. В эти периоды эвакогоспитали по существу превращались в передовые полевые госпитали…»

В августе-сентябре 2018 г. у памятника военным медикам организовать акцию чествования медиков – участников Великой Отечественной войны.

Транспорт – главным железнодорожным узлом, питавшим советские войска в ходе Курской битвы, был узел Мичуринск-Кочетовка – 3-й по значению в стране.

Региональному отделению РВИО совместно с администрацией Тамбовской области организовать цикл выездных мероприятий в Мичуринске и Кочетовке, посвященных чествованию ветеранов-железнодорожников военного лихолетья.

Почины – самое активное участие в Курской битве приняли танки «Тамбовский колхозник», самолеты «Платоновский комсомолец», «Тамбовский комсомолец».

В период с 20 августа по 9 сентября (День танкиста) 2018 г. организовать проведение историко-краеведческих мероприятий, раскрывающих величие патриотического почина тружеников Тамбовщины по сбору средств на строительство танков, самолетов, торпедных катеров.

Село.

«…С мая (1943 г.) начался возврат скота освобожденным районам Воронежской и Курской областей. Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР о возврате эвакуированного скота и отправке птицы освобожденным районам полностью выполнено.

Согласно решению ЦК и СНК область должна была отправить в Воронежскую, Курскую, Орловскую и Смоленскую области: лошадей – 4772 (отправлено на 15/IX всего 7283 голов), кр[упного] рог[атого] ск[ота] – 12759 (отправлено на 15/IX всего 14218 голов), овец – 25325 (отправлено на 15/IX всего 29354 голов).

Птицы из совхозов и птицекомбинатов надо было отправить по указанию Совнаркома 34500 голов, отправлено на 18 сентября 35300 голов.

В настоящее время областные организации развертывают работу по закупке свиней и дополнительного количества птицы для освобожденных районов.

К 12 сентября полностью выполнено задание ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР об отправке в освобожденные районы двух МТС, 300 тракторов, 300 плугов и 100 сеялок. К этому же сроку выполнено указание Совнаркома о срочной отгрузке освобожденным районам Украины 27000 цент. семян озимой ржи…»

«…Откомандировано за период с 1 сентября по 1 октября 1943 г. 196 человек, из них: руководящих земельных работников – 7, агрономов – 72, зоотехников – 41, ветработников – 40, землеустроителей – 2, механизаторских кадров – 31, других специалистов – 3…»

Совместно с Союзом муниципальных образований, областным Советом ветеранов, самым активным участием членов РВИО, проживающих в районах и городах Тамбовщины, провести историко-патриотические мероприятия, направленные на возвеличивание подвига тружеников села и их вклада в победу. Широко к этой работе привлекать электронные и печатные СМИ.

Тамбовщина внесла большой вклад в формирование армий , корпусов, дивизий, других воинских частей. Так, на территории Тамбовской и Пензенской областей (Моршанск, Сердобск) сформирована 325 стрелковая дивизия. Состав дивизии – военнослужащие запаса Орловской и Курской областей. Участвовала в Московской битве, особо отличилась в Курской битве, в освобождении Витебска, Латвии и Литвы. Преобразована в 90 гвардейскую стрелковую дивизию. Имеет почетное наименование «Витебская».

Силами военно-исторического актива на базе всех учебных заведений, учреждений культуры провести своеобразную фронтовую перекличку частей и соединений, созданных на Тамбовской земле, особо отличившихся в битвах под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и т.д.

Большой вклад в дело обеспечения боевой готовности авиационной эскадрильи «Нормандия-Неман» внес преподавательский состав Тамбовского военного училища связи, обучивший французских летчиков искусству авиационной радиосвязи. Личный состав эскадрильи французских летчиков выполнил боевые задачи в ходе Курской операции. Эскадрилья была преобразована в полк.

Герои-тамбовчане – участники Курской битвы

Из 262 Героев Советского Союза Тамбовщины 68 приняли участие в битве на Курской Дуге, получив здесь боевое крещение. Среди них:

Герои Советского Союза: Поздняков С.П., Хромов И.А., Перекальский С.Н. (ком. 322-й сд,, освободившей Курск 8 февраля 1943 г.), Николаев С.Г., Артамонов С.В., Ефимов А.И., Мосолов А.А., Рывж В.Е., Полоний Ю.С., Киселев М.Д., Лапшин А.С., Полин А.В., Комбаров Е.И., Пароваткин Д.Н., Моторыгин В.С., Соннов Ф.М., Котов Б.А., Каширин А.И., Самородов С.А., Осипов А.А., Коньков П.В., Бударин Н.П., Питерский Г.И., Петров В.В., Богомолов С.И., Яркин И.П., Астафьев В.М., Максимов Н.В., Скатков В.М., Удалов В.А., Сачков М.И., Журавлев П.А., Бербешкин А.А., Суров А.К., Черенков И.М., Кострикин В.М., Шуваев А.И., Фирсов И.И., Клишин Е.З., Самородов Н.Е., Кузнецов И.А., Копаев Г.И., Кандауров П.С., Юрьев А.Н., Потапов Э.Д., Никишов В.В., Гетц Б.Г., Чернышев М.А., Афанасьев В.Н., Полосин А.И., Тарасов П.М., Быкасов Н.В., Клоков П.Я., Васенев И.Т., Коростелев А.А., Мухортов С.Г., Чинин Н.С., Ксынкин А.Н., Шерстов Н.Н., Мясницин В.А., Вяльцев Ф.И., Свистунов А.И., Захаров А.А., Нефедов В.Ф., Рябов В.Т., Левин В.А., Осипов И.И., Дьячков А.А. (68 всего)

Особо отличились:

Перекальский Степан Николаевич - командир 322-й стрелковой дивизии (Воронежский фронт), подполковник. Родился 20 декабря 1898 г. в с. Гаи (ныне с. Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области). Именем Героя названы площадь и улица в Курске.

Летчики Дьячков А.А., Коростелев А.А., разведчик Свистунов А.И., пулеметчик Фирсов И.И., артиллерист Бударин Н.П.

В течение августа-сентября 2018 г. у мемориальных досок в честь этих воинов провести историко-просветительские мероприятия, тщательно спланировать работу по закладке памятника Перекальскому С.Н., создающемуся по инициативе Мединского Р.И., активно использовать другие формы пропаганды подвига героев-тамбовчан на Прохоровском поле и в последующих сражениях за нашу землю.

Центром военно-исторической работы и патриотического воспитания населения области на примерах беззаветного служения Отечеству советских воинов является Музейно-выставочный центр Тамбовской области. В его экспозиции собраны уникальные материалы о Курской битве, в том числе личные вещи Героев, оружие, гвардейское знамя авиаполка, флаг ВВС, переданный на вечное хранение легендарным летчиком Маресьевым А.П., сбившим в курском небе 4 фашистских самолета. Кроме того, в экспозиции личные вещи трижды Героя Советского Союза маршала авиации Кожедуба И.Н., генерал-лейтенанта Заева Д.И., многих других известных героев Курской Дуги.

Военно-историческая работа в Музейно-выставочном центре Тамбовской области по пропаганде подвигов героев легендарной Курской Дуги заключена в долговременном военно-историческом проекте «Не померкнет слава Курской Дуги».

Коллективом сотрудников МВЦ ТО подготовлено Научно-методическое пособие «Немеркнущая слава Огненной дуги» в помощь организаторам военно-исторической работы по пропаганде бессмертной славы Курской дуги.

Кроме того, Музейно-выставочным центром подготовлен материал в помощь пропагандистскому активу и совместно с областным Советом ветеранов проведен его инструктаж.

В ходе доклада участники заседания были ознакомлены с материалами музейной экспозиции, посвященной Курской дуге.

В ходе изложения вышеперечисленного материала, особое внимание докладчиком было обращено на повышение роли средств массовой информации, четкому планированию историко-патриотической, военно-исторической пропаганды величия подвига на Курской дуге. Особый акцент сделан на привлечение к этой работе всех членов Российского военно-исторического общества. Многие из предложенных мероприятий пополнили план работы администрации Тамбовской области по подготовке и проведению празднования 75-летия победы в Курской битве. Значительный их объем связан с деятельностью Музейно-выставочного центра Тамбовской области.

Так, в августе 2018 г. здесь прошли и будут проведены Военно-исторический лекторий и Киноклуб регионального отделения РВИО, организован выпуск Календаря Великой Отечественной войны. Все они будут посвящены 75-летию Курской битвы. Здесь проведено военно-историческое обозрение «Салют Победы» в честь войск фронтов, освободивших города Орел и Белгород от фашистских захватчиков, проведен цикл мероприятий, посвященных Дню Военно-воздушных сил России и 75-летию Курской битвы. Они позволили в высшей степени раскрыть вклад героических ВВС в разгром фашистской авиации в Курской битве. Сотни жителей и гостей Тамбовщины стали участниками историко-краеведческого проекта «Герои Курской битвы», посвященного Дню воинской славы – Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

В дни подготовки к празднованию 75-летия Курской битвы на территории области экспонировались фотовыставки фронтовых корреспондентов Ландер О. и Устинова А.

Неоценимый вклад в пропаганду победной славы героев Курской битвы внесли события, связанные с открытием Мемориалов Памяти.

Кроме того, нами был предложен целый ряд других мероприятий в рамках подготовки и празднования 75-летия победы на Курской дуге. В том числе, проведение второго Регионального слета молодых историков, юных друзей Российского военно-исторического общества, Военно-исторической Акции Памяти, церемонии прохождения войск Тамбовского гарнизона торжественным маршем по улицам областного центра, экспонирования образцов вооружения и военной техники воинских частей Тамбовского гарнизона, других мероприятий, проведенных по инициативе и при самом деятельном участии председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества Карева В.Н., одного из лучших, наиболее деятельных наших активистов Филатова М.А.

В сентябре мы предложили провести большой городской военно-исторический праздник на улице перед зданием Музейно-выставочного центра Тамбовской области «Знать и гордиться ратной славой страны», приуроченный ко Дню Российской гвардии и ко Дню Советской гвардии. Мы высказали целый ряд предложений по подготовке и проведению Дня военного связиста, Дня танкиста, Дня военного разведчика и других историко-памятных дней нашей славы в связи с 75-летием подвига на Курской дуге. В рамках этого проекта будет подготовлен и проведен День солдатских матерей «Я на подвиг тебя провожала».

Советом регионального отделения РВИО и Музейно-выставочным центром Тамбовской области предложен и получил поддержку наш проект, связанный с большим комплексом выездных мероприятий, посвященных победоносному завершению Курской битвы.

В рамках реализации Военно-технического форума «Армия-18» будет проведен Круглый стол с участием руководящего состава Тамбовского территориального военного округа.

Члены комитета «Победа» поддержали идею о проведении Историко-краеведческой акции «Ратная слава Тамбовщины в памятниках военной истории и культуры», авто- и велопробега по местам историко-боевой славы Тамбовского края.

Нами предложен проект по объединению всех патриотических клубов идеей более углубленного и последовательного изучения истории Великой Отечественной войны.

Особое место в докладе было уделено тому вниманию, помощи и поддержке, которые оказывает Российское военно-историческое общество и лично Ростислав Игнатьевич Мединский и его коллеги Тамбовщине.

В докладе сделан акцент на повышение роли исторической науки, более активного использования научного потенциала в интересах формирования исторического мировоззрения населения области и пропаганды победной славы страны, в том числе, величия подвига советских воинов в Курской битве. Было предложено этот вопрос в октябре-ноябре обсудить на совете регионального отделения РВИО с участием научной общественности ВУЗов Тамбовщины.

Участники комитета «Победа» были едины в том, что в работу по подготовке и проведению юбилейных мероприятий должен быть вовлечен широкий актив, что эта работа должна стать делом чести каждого сотрудника РВИО, каждого чиновника, депутата, всех, кому дорога победная слава страны.