День, когда Победа стала всенародной В 2020 году ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла вручалась юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Точное число награжденных ею пока неизвестно, но наверняка оно не будет слишком большим: немного осталось в живых тех, кто мог бы получить эту награду. Как правило, на груди обладателей этой юбилейной медали можно увидеть и все остальные аналогичные награды начиная с медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Она стала первой среди юбилейных медалей, посвященных Победе: указ о ее учреждении увидел свет 7 мая 1965 года. И появление этой награды стало одним из множества событий, которые вернули Дню Победы статус всенародного праздника, а людям, которые ее приближали и ковали, – уважение со стороны государства. На чтение: 2 минуты

О чем свидетельствовало учреждение медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В 2020 году ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла вручалась юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Точное число награжденных ею пока неизвестно, но наверняка оно не будет слишком большим: немного осталось в живых тех, кто мог бы получить эту награду. Как правило, на груди обладателей этой юбилейной медали можно увидеть и все остальные аналогичные награды начиная с медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Она стала первой среди юбилейных медалей, посвященных Победе: указ о ее учреждении увидел свет 7 мая 1965 года. И появление этой награды стало одним из множества событий, которые вернули Дню Победы статус всенародного праздника, а людям, которые ее приближали и ковали, – уважение со стороны государства.

Праздник без выходного

Праздник Победы, впервые отмечавшийся в СССР 9 мая 1945 года, после этого официально отмечался еще дважды: в 1946-м и 1947-годах. Но 23 декабря 1947 года появился Указ Президиума Верховного Совета СССР, который перенес выходной день с 9 мая на 1 января. С того момента Праздник Победы стал рабочим днем, но укороченным: так, чтобы после его окончания можно было принять участие в разного рода торжественных мероприятиях, которые проводились на местном уровне. Государственных торжеств не было: ни парадов, ни приемов, ни выступлений первых лиц – только праздничный салют.

Такой порядок сохранялся до конца жизни Сталина, и такой же сохранился при Никите Хрущеве. Достоверных свидетельств о том, почему оба этих советских лидера отказывались возвращать Дню Победы статус государственного праздника, нет. Есть лишь множество версий, выбрать из которых более-менее правдоподобную не представляется возможным. Ближе всего к правде, пожалуй, одна, касающаяся Хрущева: дескать, он не хотел праздновать День Победы, поскольку боялся тесной связи этого события с личностью развенчанного им Сталина.

Ситуация кардинально чуть ли не в одночасье изменилась после того, как смещенного со всех постов Никиту Хрущева сменил относительно молодой Леонид Брежнев. Не прошло и двух месяцев с момента его избрания Первым секретарем ЦК КПСС, как новый советский лидер во всеуслышание заявил, что двадцатилетие Победы будет отмечаться очень широко – так широко, как не отмечался праздник до сих пор. Считается, что почву для этого заявления подготовили два знаменитых писателя – Константин Симонов и Сергей Смирнов. Оба были приближены к новому лидеру страны, и оба, как бывшие фронтовики, не могли согласиться с тем, что главный в их жизни праздник – День Победы – не отмечается на государственном уровне.

Усилия бывших фронтовиков дали свои плоды: вся страна начала готовиться к торжествам в честь двадцатилетия Победы. 26 апреля 1965 года появился указ, согласно которому 9 мая вновь стал нерабочим днем и был объявлен всенародным праздником. Еще раньше было принято решение о проведении на Красной площади в День Победы парада – такого же, какой проводился ежегодно 7 ноября. Монетный двор отчеканил памятную монету в честь двадцатилетия Победы. 8 мая было утверждено положение о почетном звании «Город-герой», по которому первым семи городам вручались медали «Золотая Звезда» и орден Ленина. А 7 мая появился Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым учреждалась медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Самая массовая награда

Эта награда стала младшей по отношению к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», учрежденной 9 мая 1945 года. Но их статут очень серьезно различался в части, определяющей, кого можно награждать.

Первая, «сталинская», медаль полагалась только военнослужащим и вольнонаемным лицам, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях или работавших в военных округах, а также тем, кто в годы войны служил в действующей армии, но покинул ее по ранению, болезни или по решению свыше. Список тех, кого полагалось награждать «брежневской» медалью, был существенно шире и ясно демонстрировал изменение отношения государства к понятию «участник войны». Хотя это расширение награждаемых и происходило постепенно. Первоначально статут медали предполагал примерно такой же список, как и у «сталинской» награды, но включал и партизан, а также весь личный состав Вооруженных сил СССР того времени и всех уже награжденных медалью «За победу над Германией». Через год к числу тех, кому полагалась новая медаль, прибавили военнослужащих и вольнонаемных, служивших в годы войны на дальневосточных рубежах СССР. А еще через два года медаль стали вручать и участникам подполья, действовавшего на оккупированной территории.

Такой статут новой награды практически сразу обеспечил ей титул самой массовой медали в истории Советского Союза. Статистика говорит, что число награжденных юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» превышает 16 миллионов. Для сравнения: «сталинской» медалью были награждены чуть меньше 15 млн человек, медалью в честь тридцатилетия Победы – чуть более 14 млн, в честь сорокалетия (это был последний юбилей Победы, праздновавшийся в СССР и прошедший с большим размахом) – чуть больше 11 млн. А, допустим, число награждений самыми распространенными боевыми наградами было в разы меньше: медалью «За отвагу» – 4,5 млн человек за всю ее историю, «За боевые заслуги» – 5,2 млн. Больше награжденных только у ордена Отечественной войны: 9,1 млн человек, причем на военное время приходится почти 1,3 млн, а почти все остальные получили его в честь 40-летия Победы.

Возвращение Победы

Двадцатилетие Победы превратилось в по-настоящему всенародный праздник. Впервые за два десятилетия люди смогли своими глазами увидеть Знамя Победы. Его вынос стал частью торжественного парада на Красной площади, а в знаменную группу в качестве ассистентов знаменосца вошли бойцы, водрузившие его над Рейхстагом: Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Вечером в Кремле состоялся праздничный прием, в котором участвовали многие полководцы Великой Отечественной войны и ее знаменитые герои, например, трижды Герои Советского Союза Иван Кожедуб и Александр Покрышкин.

Но главное, пожалуй, было не в этом, а в том, что вся страна получила возможность вернуть Дню Победы его истинный смысл общего для народа праздника. Еще были живы многие и многие ветераны, еще не забылись события двадцатилетней давности, еще искренней и горячей была благодарность живущих тем, кто отдал за них свою жизнь. Всех их не просто можно было благодарить, обо всем этом не просто можно было вспоминать – все эти действия теперь поддерживались и направлялись на государственном уровне. Можно сказать, что с этого момента в стране начался настоящий народный культ Победы, который сохраняется и по сей день. А медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» стала одним из самых ярких его символов.