Дед Мороз с пулеметом, или Как встречали Новый год на фронте и в тылу На фронте Новый год был очень долгожданным праздником, но не только потому, что напоминал о радости и уюте мирной жизни. На чтение: 3 минуты

Великая Отечественная война по своей масштабности, жестокости и кровопролитию превзошла все предыдущие войны. Люди гибли и в будни, и праздничные дни, но это не лишило советских солдат желания жить, побеждать, верить в предстоящую победу. На фронте Новый год был очень долгожданным праздником, но не только потому, что напоминал о радости и уюте мирной жизни. Солдаты верили, что именно в наступающем году будет одержана долгожданная победа.

По фашистам в честь Нового года, батарея, залпом – огонь!

Первый фронтовой Новый год пришелся на самое трудное для страны время. Шла битва за Москву, и вся страна находилась в эмоциональном напряжении. В эти тяжелые дни на помощь Красной Армии пришел традиционный русский мороз. Фашистские войска не предполагали, что им придется столкнуться с таким суровым явлением природы, но знали, что у русских есть волшебник, который исполняет новогодние желания, – Дед Мороз. Его и наделили генеральским званием. Генерал Мороз оказался главным виновником в срыве их зимнего наступления на Москву. При этом они напрочь забыли о героизме советского солдата, о том подвиге, который совершила вся страна, остановив врага на подступах к своей столице.

Но даже в этот трудный момент никто не забывал о празднике. С Новым годом поздравляли друг друга и генералы, и рядовые красноармейцы. Например, Военный совет Западного фронта, поздравляя своих командармов, вручил и небольшие подарки. В архиве МО РФ сохранилось письмо командующего 10-й армией Голикова Жукову: «Глубоко благодарю Вас за Вашу товарищескую заботу, выразившуюся в присылке на мое имя новогодней посылки».

28 декабря 1941 года поздравления получили все бойцы и командиры, отстоявшие Москву. Им передали и подарки от москвичей. К новогодним праздникам постаралась служба тыла Красной Армии: в войска были отправлены в большом количестве открытки и конверты, чтобы бойцы поздравили близких и родных с наступлением нового года и дали весточку о себе.

Новый год был любимой темой декабрьских фронтовых газет. Поздравления были по-военному сдержанными, но наполненными пожеланиями новых подвигов, новой славы и полной победы над врагом. Еще одной яркой страницей тех суровых дней были выступления фронтовых концертных бригад. Готовились специальные праздничные номера, на фронт привозили и кино… Порадоваться культурной программе удавалось, конечно, не всем и не всегда, ведь надо было быть готовым к бою. Но боевой дух поднимался и от рассказов очевидцев о том, как прошел концерт или киносеанс. Мой отец все годы провел на передовой и на мой вопрос про концертные бригады всегда отвечал, что он слишком близко был к неприятелю, и артистов туда просто не довозили. Тем не менее эффект от встреч с артистами был очень высоким.

В новогоднюю ночь и на фронте, и в тылу загадывали одно желание: пусть в этом году будет победа. Фронтовики загадывали вернуться живыми домой, а его близкие в тылу просили судьбу о возвращении солдата.

Победа под Москвой подарила советским людям надежду. Но уже к лету 1942 года немецкие силы смогли оправиться от потерь и подошли к Волге и Кавказу. Настоящий перелом произошел только поздней осенью, когда началось наше контрнаступление в ходе операции «Уран». Волжские степи стали кладбищем для фашистских агрессоров, и к новому, 1943 году советские войска пришли с новым настроением.

К новогоднему столу…

Если читать воспоминания командиров и бойцов Красной Армии, связанные с Новым годом, то они все сводятся к обычной боевой работе. Марши, боевые вылазки, обстрелы, проводили без оглядки на праздничные дни в календаре. Расписание диктовала война. Иногда в новогоднюю ночь бойцы едва успевали передать друг другу устное поздравление. Но уж если войска находились на позициях, елка была главным атрибутом праздника. Ее наряжали своей армейской бижутерией: вата, бинты, погоны, стреляные гильзы. На верхушку елки старались прикрепить золотую звезду, а под елку ставили Деда Мороза с ружьем. Теперь такая игрушка у коллекционеров считается бесценной. Все считали, что этот дед из стихотворения Галины Трутневой (1941 год):

У него игрушек нет

В торбе за плечами.

Партизанит старый дед

Зимними ночами.

Деду некогда, поверь,

Мастерить игрушки.

Не пройдет фашистский зверь

По лесной опушке!

Новогодний праздничный стол у всех был разный. Если все складывалось успешно, то солдатам доставались трофейные гостинцы. Во время сталинградских боев танковый корпус Баданова захватил тыловой аэродром под станицей Тацинской. Мало того, что в руки танкистов попало много снаряжения и оружия, к ним попали и рождественские подарки, подготовленные немецким солдатам. Новый, 1943 год отмечали сразу после победы под Сталинградом. Были захвачены эшелоны с вражеской техникой, оружием и продовольствием. В небо стреляли салюты из трофейных пушек, и солдаты ходили опьяненные не шнапсом, а радостью победы.

Сохранилось воспоминание морского пехотинца Виктора Павлюка. Он рассказывает, как командиры организовали для них необычный новогодний ужин. Бойцы получили итальянские консервы, а в них оказались лягушачьи лапки с рисом. Понятно, что морским пехотинцам по вкусу пришелся только рис. Еще был омлет из черепашьих яиц, но и здесь не нашлось любителей.

Дотошный читатель сразу задаст вопрос про дисциплину в праздничную ночь. Так ее в армии никто не отменял. Празднование Нового года в Красной Армии было безалкогольным. «Наркомовские» 100 грамм к этому мероприятию отношения не имели. Красная Армия четыре раза встречала Новый год во время войны, и каждый раз праздник связывали с предстоящей Победой. И каждый раз советское командование готовило «подарки» вермахту, все дальше и дальше гоня его на запад.

В тылу как на фронте

В годы войны люди как никогда нуждались в чуде. Кажется, не было худшей ситуации, чем в блокадном Ленинграде. Но и здесь взрослые делали все, чтобы для маленьких блокадников устроить праздник. Благодаря Дороге жизни большинство из них выжило, но в городе оставались тысячи детей. Дети выросли и оставили свои новогодние воспоминания. И почти каждый из них вспоминает главное новогоднее чудо – банка желе. Юрий Байкалов вспоминал, что 31 декабря 1941 года всех собрали в школьном зале, где прошел утренник. Вместо елки была наряжена сосенка. Все дети получили чечевичный суп, пару котлет с макаронами и желе. А однажды у ленинградских детей были даже мандарины. Их под обстрелом привез по ладожскому льду водитель Максим Твердохлеб. Потом на его машине было обнаружено 49 пробоин.

В годы войны изыскивались любые возможности, чтобы вернуть детям хоть немножко того детства, которое они потеряли. Известно, что в годы войны не останавливалось производство елочных украшений. Менялись материалы, из которых они делались, но производство не останавливалось. Раньше елочные украшения изготавливали из папье-маше, позже их заменили игрушки из ваты, бинтов, марли.

На елках появились фигурки солдат, санитарок, военной техники, а еще появился Дед Мороз с ружьем. Проблемой было достать саму елку. А какой праздник без елки? При необходимости елку даже просто рисовали на стене, а затем вбивали гвоздики и вешали украшения. Да и сами игрушки могли стать замечательным новогодним подарком, особенно ценными были грецкий орех или конфета, завернутые в фольгу.