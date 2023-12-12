Что, если бы Павел I выжил при покушении? В 2017 году исполняется 220 лет с момента коронации русского императора Павла I. Сторонник радикальных «антиекатерининских» перемен, он правил чуть менее пяти лет и был убит в результате заговора. Его гибель ознаменовала последний в истории России дворцовый переворот. Но что, если бы Павел I пережил покушение? На чтение: 2 минуты

В 2017 году исполняется 220 лет с момента коронации русского императора Павла I. Сторонник радикальных «антиекатерининских» перемен, он правил чуть менее пяти лет и был убит в результате заговора. Его гибель ознаменовала последний в истории России дворцовый переворот. Но что, если бы Павел I пережил покушение? Итак, дорогой читатель, сегодня мы вновь повернем русло истории…

Царь, которого никто не любил

Павел Петрович родился у Екатерины II в 1754 году, во время правления Елизаветы Петровны . Воспитывался в строгости, но преимущественно бабушкой и старомодно, как тепличное растение. Изучал Закон Божий, историю, танцы, музыку, географию, астрономию, арифметику, различные языки и многое другое. И хотя обучение военному делу было исключено из данного списка, это не помешало юноше увлечься им самостоятельно. Круг общения наследника русского престола ограничивался высокообразованными людьми и выходцами из известных родов. Так, ближайшим другом Павла стал князь Александр Куракин, внучатый племянник наставника Павла, графа Никиты Ивановича Панина .

Когда подошло время жениться, в 1773 году супругой Павла стала Вильгельмина Гессен-Дармштадтская. Дама, мягко говоря, верностью не отличалась и через два года умерла при родах. Последовала вторая свадьба, на этот раз Павел женился на Софии Доротее Вюртембергской (в православном крещении Мария Федоровна), в браке у них родилось десять детей.

Император Павел I вступил на престол 6 ноября 1796 года, когда ему было 42 года. Позднее, весной, состоялась его коронация. И сразу же Павел занялся отменой большинства порядков, заведенных при Екатерине II. Дело в том, что отношения между матерью и сыном были сложными, даже плохими. Екатерина не любила отпрыска, рожденного от нелюбимого мужа, которого сама же и сместила, заняв русский трон. До государственных дел своего единственного законного наследника она не допускала, а между тем Павел скверно относился ко многим екатерининским нововведениям. В результате первое, что сделал уже немолодой император, освободил радикалов-бунтарей Радищева и Костюшко. В день коронации он издал новый закон, по которому женщины не могли наследовать русский престол. Впоследствии были проведены административная, национальная и военная реформы.

Отдельной линией в деятельности Павла I можно выделить борьбу против революционной Франции и государственную цензуру на ввоз иностранной литературы, пресыщенной вольнодумством и идеями просвещения (столь любимыми Екатериной II), лежавшими в основе Французской революции. Когда власть во Франции сосредоточилась в руках Наполеона Бонапарта, отношения между странами стали налаживаться. Тем не менее, постоянно наступая на привилегии дворянства, которые те получили в екатерининскую эпоху, Павел нажил себе множество врагов в самых высоких кругах и даже в собственной семье. Любви народа также заслужить не удалось. Против Павла готовилось несколько покушений, все они были раскрыты, кроме последнего. В ночь на 12 марта 1801 года Павел I был убит в результате заговора высоких сановников в собственной спальне.

Но что, если бы Павел I пережил покушение и сохранил трон?

Особенность любого заговора в том, что его всегда можно раскрыть. Тем более что в заговоре против Павла I участвовали порядка двадцати человек. Не все были осведомлены о деталях, но все они знали о том, что готовится что-то серьезное. Даже наследник Павла, его старший сын Александр, прекрасно знал о наметившемся заговоре, но не остановил его (вероятно, испугался). Представим на минуту, что Александр не струсил или кто-то из заговорщиков, при всей нелюбви к императору, из личных амбиций предпочел предать своих подельников. Все участники заговора, разумеется, тут же отправились бы кто на виселицу, а кто на «курорт» в Сибирь, поскольку Павел, со свойственной ему жесткостью и резкостью, не стал разбираться в нюансах.

Далее Павел продолжил бы реформирование. К уже имевшемуся ограничению барщины тремя днями и запрету на продажу отдельных членов крестьянской семьи вполне мог добавиться указ об отмене крепостного права. Единственным очевидным последствием такого решения, скорее всего, был бы очередной заговор и убийство Павла I. Поскольку отношения между Россией и Францией уже потеплели, то два государства сплотились бы в союз против Великобритании, которая стремительно, благодаря индустриальной революции, шла к господствующему положению в сфере морской торговли. Блокада Великобритании приводит к открытому столкновению, в котором уже не место Отечественной войне 1812 года. В результате – мир получил совершенно иной глобальный конфликт, отличный от наполеоновских войн 1803–1815 годов. И тогда встают новые, столь же глобальные вопросы. Была бы Война за независимость США и была бы она в похожем на реальную историю виде? Получили бы столь масштабное распространение в Европе и колониальных странах идеалы Французской революции? И при таких обстоятельствах Наполеон Бонапарт задержался бы у власти дольше, чем в реальной истории?

Обложка: С.С Щукин «Портрет императора Павла I», 1797 год. @ Государственный Русский музей

Источник: rusmuseumvrm.ru