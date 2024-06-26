Бюсты Осипу Бове и Дмитрию Скалону открыты в Москве Российское военно-историческое общество открыло бюсты-памятники на главном фасаде Усадьбы Трубецкой-Бове На чтение: 2 минуты

26 июня у здания Штаб-квартиры Российского военно-исторического общества состоялась церемония открытия памятников-бюстов архитектору Осипу Бове и первому Председателю Совета Императорского Русского военно-исторического общества Дмитрию Скалону.

В церемонии приняли участие: специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Председатель Попечительского Совета РВИО Сергей Иванов; Помощник Президента России, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский; Главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Мероприятие было приурочено к 190-летию со дня памяти выдающегося архитектора Осипа Бове. Архитектор ушел из жизни 16 июня 1834 года в Москве.

- Очень приятно быть здесь и участвовать в церемонии, посвященной двум нашим знаменитым соотечественникам: Дмитрию Скалону, генералу от кавалерии и основателю Русского императорского военно-исторического общества и Осипу Бове – прославленному архитектору. Жили они в разное время. И, казалось бы, что у них общего? А общего вот этот дом и РВИО, где соединены эти две фамилии,

- отметил Сергей Иванов .

Осип Бове внес значительный вклад в восстановление Москвы после пожара 1812 года. В его ведении находились центральные районы города – Городская, Тверская, Арбатская, Пресненская и Новинская части. Первые работы Бове были связаны с реконструкцией Красной площади, которая сильно пострадала во время пожара. Сегодня это любимые места для прогулок у москвичей и гостей города.

- Заслуги Осипа Бове людям широко известны: они могут не знать фамилию архитектора, но его творения видели. У меня нет архитектурного образования, но я знаю такое понятие «старая Москва», которая была создана после печально знаменитого пожара 1812 года, когда центр Москвы сгорел почти полностью. Архитектор Бове воссоздал заново эти исторические места, по которым сегодня любят гулять москвичи и туристы,

- подчеркнул Сергей Иванов.

Владимир Мединский рассказал об уникальном жизненном пути Дмитрия Скалона и Осипа Бове, чьи судьбы соединились под сенью Российского военно-исторического общества.

- Рассказывать о каждом из этих людей можно бесконечно. Обращаю ваше внимание на фамилии. Скалон из французов, французских протестантов, гугенотов. Его предки сбежали из Франции, там было неспокойно. И веками, со времен Петра I, они служили России. Дед Скалона, к слову, тоже был генералом. Он был из тех молодых генералов 1812 года, который даже до Бородино не дожил. Погиб смертью храбрых, преграждая путь французам на Москву. А Бове – итальянец. Тоже жил и работал здесь. И кстати, в войну 1812 года служил корнетом в гусарском полку, защищая свою новую Родину – Россию. Вот такие судьбы. Как говорил Петр I: «Русский тот, кто любит Россию и служит России»,

- сказал Владимир Мединский.

Памятный знак Осипу Бове – первый подобный бюст, установленный в Москве. В Петровском переулке, где сейчас располагается Штаб-квартира РВИО, он жил и трудился почти 18 лет.

Усилиями архитектора возникла соединенная широкими проездами цепочка площадей вдоль стен Кремля и Китай-города: Манежная, Театральная, Воскресенская (совр. – Революции), Лубянская, Старая и Новая площади, Варварские ворота. Бове создал Театральную площадь и Триумфальную арку, был автором проектов Большого и Малого театров, Центрального манежа Москвы, храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» и Троицкого собора Свято-Данилова монастыря, спроектирован комплекс Первой градской больницы (ныне – ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова).

- Осип Бове учился в Санкт-Петербурге, у него российская архитектурная школа и вся основная практика прошла в Москве. В течение двадцати лет он был главным архитектором города. Благодаря Бове из средневекового города, окруженного крепостными валами, Москва превратилась в торжественную и парадную столицу, какой мы её сейчас знаем. Тогда Москва, конечно, столицей не была, но фундамент необходимой для этого городской структуры был заложен именно Осипом Бове,

- подчеркнул Сергей Кузнецов.

В церемонии открытия памятников также приняли участие: Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин; заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова, автор памятников-бюстов Михаил Баскаков; Лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года – скульптор Андрей Коробцов, архитектор Константин Фомин.

Ранее в 2024 году Департаментом культурного наследия города Москвы по просьбе Российского военно-исторического общества были отреставрированы надгробия Осипа Ивановича Бове и Авдотьи Семеновны Трубецкой-Бове на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве.

Также силами РВИО благоустроено место захоронения первого Председателя Совета Императорского Русского военно-исторического общества Дмитрия Антоновича Скалона в Санкт-Петербурге. В 2023 году был открыт памятник Д.А. Скалону на Волковском лютеранском кладбище.

Для справки:

Дом в Петровском переулке (где сейчас располагается Штаб-квартира РВИО) известен как «Усадьба Трубецкой-Бове». Семья Трубецких владела этим участком земли с 1738 года.

В начале XIX века дом достался в наследство гвардии поручику, князю Алексею Ивановичу Трубецкому. Он был женат на Авдотье Семеновне Гурьевой – дочери известного профессора, автора первого в стране учебника по высшей математике. В браке родились двое сыновей. Глава семьи А.Н. Трубецкой был участником войны с Наполеоном и погиб в Битве под Лейпцигом. 27-летняя Авдотья Семеновна стала вдовой. Через три года она сочеталась браком с архитектором Осипом Ивановичем Бове.

Авдотья Семеновна Трубецкая-Бове прожила с Осипом Ивановичем Бове в счастливом браке 18 лет вплоть до его неожиданной кончины. В семье родилось четверо детей (три сына и дочь). Сначала семейство Бове жило в доме № 6, который Осип Иванович перестроил на свой вкус. Именно здесь он создал свои гениальные проекты по застройке послепожарной Москвы. Затем в 1830 году, в связи с расширением семейства он построил по соседству еще один особняк (дом № 8).

После 1840-х дом № 6 неоднократно менял хозяев. После революции 1917 года здесь располагалось общежитие, а с 1930-х – художественные мастерские Большого театра. Постепенно здание приходило в упадок.

В 2019 году Усадьба Трубецкой-Бове была отреставрирована Российским военно-историческим обществом (лауреат конкурса «Московская реставрация», 2019 г.).

Сейчас в здании размещены: Штаб-квартира Российского военно-исторического общества, Библиотека военного-историка, выставка картин «Полководцы Победы» и Шахматная гостиная.

Использованы материалы официального сайта Российского военно-исторического общества.