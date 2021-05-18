Бухарестский мир с Османской империей
Бухарестский мирный договор – договор между Российской и Османской империями, подписанный 16 (28) мая 1812 г. в Бухаресте, завершивший Русско-турецкую войну 1806–1812 гг.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
В октябре 1806 г. русские войска под командованием генерала И. И. Михельсона заняли Молдавию и Валахию, а в 1807 г. эскадра под командованием контр-адмирала Д.Н. Сенявина нанесла тяжелое поражение османскому флоту в Дарданелльском и Афонском сражениях. В помощь России выступили сербы, которые вели борьбу за свою независимость еще с 1804 г. После долгой осады они овладели Белградом. Но особенных успехов русские войска достигли после назначения над ними в марте 1811 г. главнокомандующим М. И. Кутузова. Он не стал разделять армию для осады отдельных крепостей, как это делали его предшественники, а сосредоточил главные силы у крупной крепости Рущук на правом берегу Дуная. Здесь в июне 1811 г. он нанес османской армии сокрушительное поражение, затем последовательными ударами разгромил по частям главные силы турок на левом берегу Дуная. Остатки их сложили оружие и сдались в плен. В октябре 1811 г. начались мирные переговоры в Бухаресте. По заключенному 16 мая 1812 г. миру (за месяц до вторжения Наполеона в Россию) к России отходила Бессарабия с крепостями Хотин, Бендеры, Аккерман и Измаил. Новая граница устанавливалась по р. Прут. Но в Закавказье Россия возвращала Османской империи захваченные русскими войсками территории с крепостями. Вошедшая в состав России Бессарабия получила административный статус Бессарабской области. Бьиа предоставлена автономия Сербии, расширена автономия Дунайских княжеств – Молдавии и Валахии, хотя они продолжали оставаться под вассалитетом Османской империи. Бухарестский мир обеспечил нейтралитет Османской империи во время войны 1812 г. России с Францией.
История России с древнейших времен до 1861 года Н. Павленко, И. Андреев, В. Кобрин, В. Федоров. 3-е изд.. М., 2004 http://wordweb.ru/andreev/82.htm
ПОДПИСАНИЕ МИРНОГО ДОГОВОРА
Бухарестский мирный договор 1812, завершил русско-турецкую войну 1806–12. Подписан 16 (28) мая в Бухаресте со стороны России главным уполномоченным М. И. Кутузовым, со стороны Османской империи Ахмедом-пашой. Переговоры о мире начались в октябре 1811 в Журжеве, после разгрома главных турецких сил под Рущуком и окружения большей части их у Слободзеи. Несмотря на попытки уполномоченного султана Галиб-эфенди затянуть переговоры, русский главнокомандующий М. И. Кутузов добился завершения их за месяц до нашествия армии Наполеона I на Россию. В этом был главный политический выигрыш России: её южные рубежи оказались в безопасности, а её Дунайская армия могла быть переброшена для усиления войск, прикрывавших западные границы. Турция вышла из союза с Францией.
Бухарестский мирный договор состоял из 16 гласных и 2 секретных статей. Статья 4-я устанавливала новую русско-турецкую границу по реке Прут (вместо Днестра), вследствие чего Бессарабия отходила к России. Статья 6-я обязывала Россию возвратить Турции все пункты на Кавказе, "оружием... завоёванные". Такая редакция статьи явилась основанием для возвращения взятых с бою Анапы, Поти и Ахалкалаки, но одновременно и поводом для удержания Сухума и других пунктов, приобретённых Россией в результате добровольного перехода в русское подданство владетелей Западной Грузии. Тем самым Россия впервые получила морские базы на Кавказском побережье Чёрного моря. Бухарестский мирный договор обеспечивал привилегии Дунайских княжеств и внутреннее самоуправление Сербии, положившее начало её полной независимости, что было шагом вперёд в деле национального освобождения балканских народов. Основные положения Бухарестского мирного договора были подтверждены Аккерманской конвенцией 1826.
Фадеев А. В. Бухарестский мирный договор 1812 // Большая советская энциклопедия.
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%201812/
ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА И СЕРБИЯ
Бухарестский мир в своей основе ставил проблему политического существования Дунайских княжеств и Сербии. Среди многочисленных православных народов, населявших Османскую империю, лишь сербы, молдаване и валахи могли претендовать как на самостоятельное политическое существование, так и на политическую поддержку России, поскольку только они имели сформированные и развитые органы внутреннего управления и представляли собой регионы высокой политической заинтересованности для российских властей. Именно Дунайские княжества являлись стратегически важным регионом, пограничными землями между Россией и Турцией, издавна обладавшими рядом политических привилегий. Именно здесь начинались и велись русско-турецкие войны, и местное население с надеждой обращало свои взоры в сторону России. Принятые положения об автономии этих составных частей Османской империи, наряду с присоединением Бессарабии и открывшимися возможностями торгового судоходства по Дунаю с выходом в Черное море – все было связано с упрочением торгового (а по возможности – и военного) присутствия российского флота в Проливах, а, следовательно, и в Средиземноморье. Таким образом, условия Бухарестского мира, решавшие конкретные задачи внешней политики России, содержали основу последующих договоренностей, построенных на заложенном в 1812 г. фундаменте. В первую очередь это касалось судеб христианских народов Турции.
Поддержка политического статуса Сербии и Дунайских княжеств в качестве автономий в составе Османской империи имела исключительно важное значение для дальнейшего развития самостоятельности будущих балканских государств. В Бухарестском договоре предусматривалось обеспечение прав Сербии «сколь можно согласно с желаниями сербской нации», что было использовано сербской стороной уже в ближайшие годы для создания собственной конституции – Устава, в разработке которого самое деятельное участие принимали российские дипломаты.
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