Бубулина – капитанская дочь, ставшая адмиралом русского флота Гречанка верная, не плачь, – он пал героем,Свинец врага в его вонзился грудь. Не плачь – не ты ль ему сама пред первым боем Назначила кровавый чести путь? А.С. Пушкин На чтение: 2 минуты

Гречанка верная, не плачь, – он пал героем, Свинец врага в его вонзился грудь. Не плачь – не ты ль ему сама пред первым боем Назначила кровавый чести путь?

А.С. Пушкин

У некоторых мнительных моряков есть поверье, что женщина на корабле – к беде. Тем не менее история опровергает это убеждение. Мы недавно рассказывали об экипаже женского военного тральщика , действовавшего на Волге в годы Великой Отечественной войны . Их служба была довольно успешной и ни у кого не вызывала кривотолков. А вообще в истории русского флота был прецедент, когда женщина стала адмиралом. Правда, эта дама получила столь высокое звание не за командование русским флотом, а за заслуги в борьбе с Османской империей.

Бубулина на полотне П. фон Гесса

Источник: commons.wikimedia.org

Патриотизм по наследству

Расскажем все по порядку. Адмиралами не рождаются, ими становятся. Так произошло и с Ласкариной Бубулиной, гречанкой по национальности. Родиться можно в любом месте – дома, в поле, в роддоме, а вот наша героиня родилась 11 мая 1771 года в османской тюрьме в Константинополе. Отцом Ласкарины был капитан Ставрионис Пиноцис. Он принимал участие в Морейском восстании 1769-1770 годов против османов и вместе с женой Скево был арестован и заточен в тюрьму. Глава семейства в заключении скончался, а Скево с маленькой дочерью на руках выпустили из тюрьмы и отправили домой на остров Идра. На этом острове находилась диаспора арнаутов – православных албанцев. Мать Ласкарины вскоре вышла замуж за Димитроса Лазару и переехала на остров Спеце. Жители греческих островов, моряки и рыбаки, всегда негативно относились к турецким захватчикам и мечтали о свободе и независимости страны, и Ласкарина выросла в такой атмосфере.

Бубулина Ласкарина

Источник: greekmos.ru

За любимую Грецию

Судьба нашей героини складывалась, как и у большинства жителей островов. В семнадцать лет она вышла замуж, но через несколько лет муж погиб. В тридцать лет Ласкарина вновь вступила в брак с богатым судовладельцем капитаном Димитриосом Бубулисом и взяла его фамилию, став Бубулиной. Новый супруг был врагом Османской империи и участвовал в русско-турецкой войне на стороне России. Он погиб в схватке с алжирскими пиратами, после чего Бубулина решила продолжить дело мужа. Туркам это очень не понравилось, и они решили конфисковать имущество отважной женщины. Помощь русского посла в Константинополе графа Г.А. Строганова оказалась очень своевременной, и Бубулину смогли переправить в Крым. Там она прожила несколько месяцев. Историки считают, что здесь она встречалась с руководством греческой тайной организации «Дружеское общество». Патриоты Греции готовили народное восстание против турецких захватчиков. Есть данные, что Ласкарина оказывала помощь этой организации.

Во главе повстанцев

В 1821 году началось восстание, которое охватило всю Грецию. Во главе восстания на островах стала Бубулина. На свои деньги она построила военный корвет «Агамемнон», который стал играть важную роль в движении за освобождение Греции. Она организовала патриотов греческих островов Идра, Инсара и Спеце. Жители островов составили основной костяк повстанческого флота. Здесь было сосредоточено более 80 кораблей, большая часть которых была снаряжена за деньги Бубулины. Практически все ее состояние ушло на вооружение нового флота. В 1821 году Ласкарине было пятьдесят лет, и она сама участвовала в сражении под крепостью Нафплион. Во главе корабля повстанческой флотилии она участвовала в морской блокаде и захвате Монемвасии и Пилоса.

И.К.Айвазовский. Бубулина на лодке прорывается сквозь турецкую блокаду

Источник: greekmos.ru

Бубулине удалось объединить все корабли островов. Десять лет длилась война с турками. Решающую роль в этой борьбе Греции оказала Россия. 25 марта 1831 года Греция обрела свою долгожданную независимость. К сожалению, Бубулина не дожила до этого волнующего события, в возрасте 54 лет она погибла. Ее корвет продолжал служить Греции и до 1831 года выполнял функции флагманского корабля под новым названием «Спеце».

Ласкарину Бубулину просто обожали в России. Особенно большим уважением она пользовалась у моряков Черноморского флота. По личному распоряжению Александра I ей было присвоено звание адмирала русского флота. Вспомним замечательное произведение Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Там есть описание гостиной Собакевича, украшенной портретами полководцев: «Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные».

Корабль Бубулины «Агамемнон»

Источник: greekmos.ru

Память о храброй гречанке долго сохранялась в России, и она не раз упоминалась в других литературных сочинениях.

Обложка: Памятник Бeбулине в Грециии. Источник: https://greeceinsiders.travel

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