Бородино. Нереализованный план Кутузова О Бородинском сражении и его исходе до сих пор идут споры. Кто вышел из него победителем? Почему столь велики оказались потери обороняющихся русских? Не изменил ли полководческий талант главнокомандующему Михаилу Кутузову?Уже позади были не только Бородино, но и Малоярославец, Березина. Русская армия триумфально ступила на землю Пруссии. Тогда и произошёл разговор, проливший свет на одно из самых загадочных обстоятельств битвы на берегах Колочи.Как-то, когда пришлось к слову, офицер квартирмейстерской службы капитан Щербинин задал вопрос генерал-квартирмейстеру Карлу Фёдоровичу Толю: отчего вдруг Кутузов в канун Бородинского сражения совершенно неожиданно изменил свой тщательно продуманный замысел? Почему неожиданно перевел из засады за левым флангом... На чтение: 2 минуты

О Бородинском сражении и его исходе до сих пор идут споры. Кто вышел из него победителем? Почему столь велики оказались потери обороняющихся русских? Не изменил ли полководческий талант главнокомандующему Михаилу Кутузову? Уже позади были не только Бородино, но и Малоярославец, Березина. Русская армия триумфально ступила на землю Пруссии. Тогда и произошёл разговор, проливший свет на одно из самых загадочных обстоятельств битвы на берегах Колочи. Как-то, когда пришлось к слову, офицер квартирмейстерской службы капитан Щербинин задал вопрос генерал-квартирмейстеру Карлу Фёдоровичу Толю: отчего вдруг Кутузов в канун Бородинского сражения совершенно неожиданно изменил свой тщательно продуманный замысел? Почему неожиданно перевел из засады за левым флангом восемнадцатитысячную группировку, в которую входили 3-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Н.А. Тучкова и Московское ополчение? Зачем вдруг он потребовал вывести её из Утицкого леса, хотя прежде приказал охранять его со всею тщательностью, окружив его аж четырьмя полками егерей – явно от вражеских лазутчиков. – О чём вы? – удивился Толь. – Никаких планов главнокомандующий не менял.

К.Ф. Толь

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/

И тогда Щербинин рассказал, что в канун сражения, уже во второй половине дня, в составе свиты барона Беннигсена сам выезжал на левый фланг позиций. Барон в его присутствии вызвал генерала Тучкова и приказал ему немедленно выдвинуть группировку вперёд, чтобы поставить за левым флангом 2-й армии князя Багратиона на совершенно открытых и ничём незащищённых скатах высоты, обращённых к неприятелю…

В трофейных документах были обнаружены прямые доказательства того, что ни Наполеон, ни его начальник штаба Бертье ещё накануне с утра не подозревали о существовании столь мощного формирования. Увидев же его, они срочно изменили план предстоящих действий: против тучковского корпуса и ополчения была переброшена тяжелая артиллерия. Впоследствии маршал Бертье, оценив первоначальный замысел Кутузова, признавался: если бы он был осуществлён и в критический момент сражения мощная группировка нанесла удар во фланг и тыл, французская армия на Бородинском поле погибла бы. Михаил Илларионович Кутузов был известен как мастер стратегического окружения противника. Достаточно вспомнить блестящую операцию при Слободзее, где он уничтожил 55-тысячную турецкую армию. Порта после этого пошла на заключение выгоднейшего для России Бухарестского мира – как раз в канун наполеоновского нашествия. Когда Кутузова, отправлявшегося к армии, спрашивали, каким образом он рассчитывает победить Наполеона, он осторожно отвечал: мол, для полной победы необходима сравнимая по численности и вооружению армия, но поскольку таковой он не располагает пока, то попытается французского императора обмануть. Кутузов не случайно поставил армию на позиции таким образом, что правый фланг – 1-я армия Барклая-де-Толли оказалась на удобной для обороны местности, а 2-я, Багратиона, на участке, который пришлось укреплять инженерными средствами. Здесь возвели флеши, получившие название Семёновских, а после сражения переименованные в Багратионовы. В задачу Багратиона входило держаться столько, сколько это возможно, чтобы создать условие для внезапного контрудара свежими силами. Недаром Кутузов не уставал повторять, что пока у командующего есть резерв, он не побеждён.

Карта Бородинского сражения

Источник: https://ru.wikipedia.org

Контрудары планировались одновременно с двух направлений: правым флангом силами кавалерийского корпуса генерала Уварова и казачьего корпуса генерала Платова, и левым – силами группировки Тучкова с внезапным выходом на правый фланг и в тыл французов. Кутузов словно заманивал противника на свой левый фланг, чтобы он увяз там во флешах. Увы… В час, когда Кутузов отдал приказ, его смогла выполнить только кавалерия. Корпус Тучкова, втянутый в сражение с самого его начала, понес огромные потери от артиллерийского огня противника. Вспомним эпизод из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», поражающий бессмысленностью стояния строем полка Болконского под губительным огнём на открытом склоне без каких-либо защитных сооружений. Похоже, старый интриган Беннигсен продумал всё основательно: он самовольно отдал приказ Тучкову под вечер 25 августа, когда возвести какие-либо фортификационные сооружения было уже невозможно. Тучков пытался возразить, но Беннигсен повторил приказ, заявив, что такова воля главнокомандующего. Генералу пришлось повиноваться. Кутузов не знал причин вступления корпуса в бой без его приказа, а объяснить Тучков ничего уже не смог, поскольку, смертельно раненый в сражении, умер по дороге в Ярославль.

Н.А. Тучков

Источник: https://ru.wikipedia.org

Приказ Беннигсена слышал и младший брат Н.А. Тучкова, командир пехотной бригады генерал-майор А.А. Тучков, но и он погиб смертью героя. Когда был убит знаменосец и один из батальонов бригады замешкался, Александр Тучков подхватил знамя и воскликнул:

– Вы стоите, так я один пойду! Контратака возобновилась, но Тучков был разорван ядром, так что даже останков его нашли.

Источник: https://pinterest.ru

Когда Толь рассказал Кутузову о том, что узнал от Щербинина, генерал-фельдмаршал внимательно его выслушал, а потом долго сидел опустив голову и размышлял. Наконец махнул рукой:

– Что теперь говорить!? А я-то полагал, что это Тучков не выдержал и самовольно вывел группировку, не дождавшись приказа… Старому полководцу недолго оставалось жить, так что призвать Беннигсена к ответу было не суждено. Зато ганноверский барон приложил немалые усилия к тому, чтобы опорочить своего давнего соперника, уже ушедшего в мир иной. Отголоски обвинений и клеветы в адрес великого полководца слышатся и поныне. Много споров и по поводу того, кто же победил в Бородинской битве, Наполеон или Кутузов. На этот счёт существуют документы и свидетельства современников. Шотландский живописец и писатель Роберт Кер-Портер, находившийся в ставке Кутузова, с возмущением заявлял, что Наполеон, отступив после сражения на двенадцать вёрст, не вправе называть себя победителем. В «Известиях из армии» прямо говорится об отступлении французов после окончания сражения и указано, что авангард Платова на следующий день настиг арьергард неприятеля в одиннадцати верстах от Бородино. Доклады командующих армиями Кутузову были вполне однозначны. Генерал Дохтуров, сменивший ранеенного Багратиона, прямо доложил, что считает сражение выигранным. Такого же мнения придерживался и Барклай-де-Толли. Почему же пришлось отступить? Численность французской армии была значительно выше – по данным штаба Кутузова, она составляла 185 тысяч человек при 1 тысяче орудий. Наши войска имели около 120 тысяч при 600 орудиях. Потери противника составили около 60 тысяч, наши – около 40 тысяч – с учетом жертв предательского «маневра» Беннигсена. Очень много было и раненых. Так что в целом, соотношение сил выросло в пользу французов, что и заставило нашу армию двинуться к Москве. И только после этого неприятель занял поле боя, присвоив лавры победителя. Известно, что Кутузов никогда не гнался за славой и почестями. Внешние проявления успеха его тоже не интересовали. Он действовал ради победы. И то, что не удалось ему осуществить в Бородинском сражении, он добился стратегическими средствами, причем – что особо следует отметить – малой кровью. Вслед за остатками Великой армией Наполеона в Европу вступила победоносная Русская. Об авторе см : /read/articles/ofitsierskaia-pravda-kuprina