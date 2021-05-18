ОФИЦЕРСКАЯ ПРАВДА КУПРИНА 7 СЕНТЯБРЯ 1870 ГОДА РОДИЛСЯ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН.С давних пор о Куприне ходит байка: будто жена его, заставляя писателя работать более плодотворно, впускала его в дом только с очередной главой новой повести «Поединок». Да и то если считала, что написано достойно. Вкус Марии Карловны оказался отменным. Повесть прославила Александра Ивановича, ею зачитывались не только в России, но и за рубежом. Дело не только в трагической судьбе подпоручика Ромашова. Куприн, по собственному свидетельству, вёл свой поединок с порядками, сложившимися в армии после либеральных реформ Милютина. Он вёл этот поединок и в повести «На переломе (Кадеты)», посвящённой его учёбе во... На чтение: 3 минуты

7 СЕНТЯБРЯ 1870 ГОДА РОДИЛСЯ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН. С давних пор о Куприне ходит байка: будто жена его, заставляя писателя работать более плодотворно, впускала его в дом только с очередной главой новой повести «Поединок». Да и то если считала, что написано достойно. Вкус Марии Карловны оказался отменным. Повесть прославила Александра Ивановича, ею зачитывались не только в России, но и за рубежом.

Дело не только в трагической судьбе подпоручика Ромашова. Куприн, по собственному свидетельству, вёл свой поединок с порядками, сложившимися в армии после либеральных реформ Милютина. Он вёл этот поединок и в повести «На переломе (Кадеты)», посвящённой его учёбе во 2-й Московской военной гимназии, преобразованной во 2-й Московский кадетский корпус, и в романе «Юнкера», где рассказал о годах, проведённых в Александровском юнкерском училище в Москве, и особенно в многочисленных произведениях, посвящённых армейской службе – в повести «Прапорщик армейский», в рассказах «Дознание», «Ночная смена», «В казарме» и других. Нелёгкой была судьба будущего писателя. Ранняя смерть отца, пансион, о котором остались тягостные воспоминания, да и в военной гимназии жизнь и учеба были не сладкими. Если кадетские корпуса славились четкими армейскими порядками и высоким уровнем образования, то гимназии не отличались ни тем, ни другим. Лишь через два года они были вновь преобразованы в кадетские корпуса, но наладить учебный процесс оказалось не так-то просто. Слава богу, при Царе-Миротворце Александре Третьем Россия не участвовала в крупных войнах… Порою история удивительным образом повторяется. Сравнительно недавние реформы снова едва не уничтожили созданные в 1943 году суворовские военные училища, созданные на основе традиций русской армии, с использованием опыта кадетских корпусов. В настоящее время всё встало на место. Мастерство Куприна, прошедшего все этапы обучения и становления офицера, даёт полное представление о порядках в армии, о взаимоотношениях между офицерами и солдатами. Куприн не просто рисовал с натуры, он будто скалывал с себя. И не случайно собственная армейская биография послужила основой для создания лучших военных произведений, а однокашники по кадетскому корпусу, юнкерскому училищу и сослуживцы по пехотному полку стали прототипами героев произведений. Известно, что в детстве и отрочестве закладываются главные черты характера. У Куприна они сформировались в кадетском корпусе, а потому повесть «На переломе (Кадеты)» столь важна для понимания жизни и судьбы писателя. В 1937 году, вернувшись из эмиграции, он поведал, что главного героя Буланина он писал с себя, припоминая унижения и издевательства, которые терпели младшие от старших, о наказании розгами за любой пустячный проступок. И вдобавок – команды на дьяконский распевный манер... Со всем своим мастерством Александр Иванович показал быт корпуса, отношение старших к младшим: могли отнять родительские гостинцы или обязать доставлять то, что те приносили из дома с выходных. Как ни странно, в «либеральной» гимназии превыше всего почиталась физическая сила, от чего избавило воспитанников «авторитарное» юнкерское училище. Известно, что и образ юнкера Александрова Куприн писал с себя. Именно поэтому герой получился яркими, а его жизнь и учеба вполне достоверными, что не раз отмечали критики, современники писателя.

Юнкера Александровского училища.

Источник: http://russiahistory.ru/aleksandrovskoe-voennoe-uchilishhe/

Фактическим преемником Алексеевского юнкерского училища стали Первые московские пулемётные курсы, некоторое время размещавшиеся в Кремле и несшие охрану советского правительства. Преподавали там и «спецы» из купринского Александровского училища. А из курсов родилось Московское высшее общевойсковое командное училище. К слову, для его курсантов в 1943 году даже погоны ввели с окантовкой – по образцу юнкерских. Так же были на казарменном положении, так же получали увольнительные по выходным, так же отправлялись на каникулы летние и зимние, разве что новогодние, а не рождественские. Удивительно достоверно передал Александр Иванович Куприн мысли выпускника. Юнкер Александров рассуждает: профессия офицера выбирается однажды и на всю жизнь, и уж коли выбрал её, должен соответствовать тем порядкам и правилам, которые диктуют суровые военные законы. Тревоги по поводу того, что вот, ещё немного, и придётся не просто командовать солдатами на плацу или даже в бою, но обучать и воспитывать их, доходить до сердца каждого. Он даже предлагал установить несколько иной порядок зачисления в училище – сначала хотя бы год службы солдатом, а потом уже поступление. В 1890 году подпоручик Александр Иванович Куприн получил назначение в 46-й Днепровский пехотный полк и отправился в малороссийский городок Проскуров. Жизнь и службу в гарнизоне он впоследствии и описал в повести «Поединок». Каково оказаться в таком захолустье молодому офицеру, ещё недавно блестящему юнкеру знаменитого в ту пору Александровского военного училища… Навалилось всё сразу: гарнизонная скука, тяжёлая служба, одиночество. Наступил тот возраст, в котором мало компаний сослуживцев. Рядом должна быть любимая женщина, хотя жениться в ту пору не спешили: нужно было прочно стать на ноги. Жизнь в гарнизоне – особая. Все на виду, всё и про всех известно. Тайные романы, благодаря сплетням, быстро становятся явными со всеми вытекающими, трагическими порою последствиями. В повести «Поединок» мы видим, что Ромашов влюблён, причём влюблён в женщину старше возрастом и… замужнюю женщину. Жену капитана… А что же сам автор? Конечно, и у него были увлечения, была даже попытка жениться ещё во время службы в Проскурове, на обворожительной 17-летней девушке, Верочке, сироте, которая жила у родной сестры. Сестра была замужем за капитаном, считавшимся вполне состоятельным человеком. Узнав о встрече молодого и ещё не вставшего на ноги офицера с сестрой жены, капитан поставил условие. Брак возможен только в том случае, если Куприн окончит Академию Генерального штаба. Служил Куприн, судя по послужному списку, совсем неплохо. 2 марта 1891 года был утвержден командиром взвода. 15 октября того же года – полуротным. 11 августа 1893 года получил назначение на должность батальонного адъютанта. Куприн предпринял неудачную попытку выбраться из глуши – поступить в академию, и успешно сдал экзамены. Но по пути в столицу произошел инцидент, изменивший всю жизнь. Проезжая Киев, он заглянул пообедать в плавучий ресторан, где вступился за девушку-официантку, которую оскорбил пристав. Недолго думая, Куприн, как известно, вспыльчивый, резкий, да к тому же обладавший недюжинной физической силой, сгреб обидчика и выбросил за борт. Дело приняло огласку, и несостоявшегося слушателя академии, отправили обратно в полк. Вместе с надеждой на поступление в академию рухнула и надежда на женитьбу. Верочка осталась прототипом Шурочки Николаевой в «Поединке». К слову, рожденный под пером Куприна подпоручик Ромашов – вовсе на alter ego писателя. Не для него суровая мужская профессия. Чистая, незамутнённая юношеская душа, такому бы заниматься творчеством. Хоть и не прав капитан Слива в своих оскорблениях, но тысячу раз прав, заявляя: – И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны вы мне, как собаке пятая нога. Вам бы сиську сосать, а не... Служба – для людей твёрдой воли, а Ромашов, при всех своих достоинствах, слаб духом. И не только в службе, в общении с командирами и с подчинёнными, но и с представительницами прекрасного пола.

А.И. Куприн. 1890-е годы.

Сам Куприн, судя по его послужному списку, судя по воспоминаниям современников, «военной жилкой» обладал в полной мере. И все же после неудачи с поступлением в академию подал рапорт об отставке. В 1894 году прошение было удовлетворено, и Александр Иванович освободился от тягот армейской службы. Армия потеряла в нём будущего отличного офицера – русская литература обрела замечательного писателя. После захолустного гарнизона, где жизнь полна мелких интриг и сплетен, жизнь, казалось, распахнула ему объятья. И пусть начинать приходилось с нуля, он был готов окунуться в новую гражданскую жизнь. Он расстался с армией, но остался в душе русским офицером, да ведь бывших офицеров и не бывает. Любовь к Родине, готовность встать на её защиту Куприн доказал в годы Первой мировой войны. Он прямо заявил, что считает её христианской в самом глубоком смысле слова, призванной навсегда покончить с враждой между народами.

Александр Куприн. 1914 год.

Источник: https://ru.wikipedia.org

В конце сентября, желая оказаться ближе к фронту, он выезжает в Вильно, а вскоре надевает мундир поручика. Один из номеров петроградской газеты «Новь» открылся большой фотографией, под которой значилось: «А. И. Куприн, призванный в действующую армию». Сообщалось, что в ноябре 1914 года писатель был мобилизован и направлен в ополчение в Финляндию командиром пехотной роты. Правда, по состоянию здоровья в июле 1915 года он вынужден демобилизоваться. Военная карьера Александра Ивановича не сложилась, зато военная тема стала едва ли не главной в его творчестве. Об авторе: Николай Фёдорович Шахмагонов

Член Союза писателей России, автор более чем ста книг, в том числе: «Светлейший князь Потёмкин-Таврический» и «Екатерина Великая», «Сталин летом сорок первого», «Суворовский алый погон», «Русские государи в любви и супружестве. От Дмитрия Донского до Александра II», «Александр I в любви и супружестве. Судьба победителя Наполеона», «Последние дуэли Пушкина и Лермонтова», «1812. Новые факты Наполеоновских войн и разгром Наполеона в России».