Битва при Аустерлице Решающее сражение наполеоновской армии против армий Третьей антинаполеоновской коалиции (Австрия, Россия, Великобритания, Швеция, Неаполитанское королевство, Португалия), представленной войсками России и Австрии 20 ноября (2 декабря) 1805 г. под Аустерлицем (совр. Славков-у-Брна, Чехия). Победа армии Наполеона. На чтение: 4 минуты

НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ

Агрессивные действия Наполеона объединили против него европейских монархов. Но объединяясь против Наполеона, они преследовали не только оборонительные, но и цели реставрации монархий, имели свои виды на перекраивание карты Европы. Александр I выступал в роли "защитника" суверенитета германских монархов. Всем этим удачно воспользовалась Англия для создания третьей по счету коалиции против Франции. В апреле 1805 г. была заключена англо-русская военная конвенция, согласно которой Россия обязывалась выставить 180 тыс. солдат, а Англия - выплатить ей субсидию в 2,25 млн. фунтов стерлингов и участвовать в морских акциях против Франции. К этой конвенции присоединились Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Однако против Наполеона были направлены лишь русские и австрийские войска общей численностью в 430 тыс. человек. При известии о движении против него этих войск Наполеон снял свою армию, находившуюся в Булонском лагере, и форсированным маршем двинул ее в Баварию, где стояла австрийская армия под командованием бездарного генерала Макка. В сражении под Ульмом Наполеон наголову разбил армию Макка. Но попытка его настичь и разгромить русскую армию потерпела провал. Командовавший ею М. И. Кутузов , учитывая четырехкратное превосходство французских сил, путем ряда искусных маневров избежал крупного сражения и, совершив тяжелый 400-километровый марш-маневр, соединился с другой русской армией и австрийскими войсками. Вскоре Наполеон занял австрийскую столицу Вену. Кутузов предлагал отвести русско-австрийские войска на восток, чтобы собрать достаточные силы для успешного ведения военных действий, однако находившиеся при соединенной русско-австрийской армии императоры Франц и Александр настояли на генеральном сражении. Оно произошло 20 ноября 1805 г. на весьма неудачно избранной для русско-австрийских войск позиции при Аустерлице и закончилось блестящей победой Наполеона. После этого сражения Австрия капитулировала и заключила унизительный мир. Коалиция фактически распалась. Русские войска были отведены в пределы России, и в Париже начались русско-французские переговоры о мире, закончившиеся подписанием в июле 1806 г. мирного договора, но Александр I отказался его ратифицировать.

История России с древнейших времен до 1861 года Н. Павленко, И. Андреев, В. Кобрин, В. Федоров. 3-е изд.. М., 2004 http://wordweb.ru/andreev/83.htm

СИЛЫ СТОРОН

Накануне Аустерлицкой баталии, состоявшейся 20 ноября (2 декабря) 1805 г., союзная армия, которой командовал российский генерал от инфантерии М. И. Голенищев-Кутузов, насчитывала около 86,5 тыс. человек (70 тыс. русских и 16,5 тыс. австрийцев) при 318-ти артиллерийских орудиях. Перед сражением ее правое крыло, образованное из русского авангарда генерал-лейтенанта князя П. И. Багратиона (всего около 14 тыс. человек и 48 орудий), стояло поперек дороги, ведущей из Ольмюца в Брюнн, северо-восточнее селения Голубиц. В центре позиции, на высотах между деревнями Працен и Блазовиц располагалась 4-я союзная колонна, состоявшая из российской дивизии генерал-лейтенанта М. А. Милорадовича и австрийской дивизии фельдцейхмейстера графа И. Н. К. фон Коловрата (всего около 16 тыс. человек и 76 орудий). При ней находились император России Александр I, император Священной Римской империи германской нации Франц II и главнокомандующий войсками союзников генерал Голенищев-Кутузов. Левое крыло, которое возглавлял российский генерал от инфантерии граф Ф. Ф. Буксгевден, составляли 1-я, 2-я и 3-я колонны генерал-лейтенантов Д. С. Дохтурова, графа А. Ф. Ланжерона и П. Я. Пржибышевского, а также австрийский авангард фельдмаршал-лейтенанта барона М. фон Кинмайера. Эти войска, насчитывавшие около 39,5 тыс. человек при 136-ти орудиях, находились у деревни Аугезд (на реке Литтаве) и на высотах между Зачанским прудом и селением Працен. В резерве союзники имели 5-ю колонну фельдмаршал-лейтенанта князя И. Лихтенштейна (около 7 тыс. всадников австрийской и русской кавалерии при 18-ти орудиях конной артиллерии), бивакировавшую позади левого крыла, а также российскую гвардию цесаревича и великого князя Константина Павловича (около 10 тыс. человек и 40 орудий), расположенную на высотах впереди Аустерлица и за этим селением.

Французская Великая армия императора Наполеона I накануне сражения насчитывала около 70,5 тыс. человек и 145 орудий, но утром 20 ноября (2 декабря) 1805 г. (уже во время битвы) ее общая численность возросла до 74,8 тыс. человек и 157 орудий. Правое крыло этой армии, занимавшее позиции от Меницкого пруда до Кобельница, состояло вначале из пехотной дивизии генерала К. Ж. А. Леграна (1-й из IV корпуса маршала Н. Ж. Сульта) и легкой кавалерийской дивизии IV корпуса под командой бригадного генерала П. Маргарона (всего около 8,5 тыс. человек при 13-ти орудиях). После того, как эти войска были усилены пехотной дивизией генерала Л. Фриана (2-й из III корпуса) и 4-й драгунской дивизией генерала Ф. А. Л. Бурсье, спешно прибывшими из Райгерна, там было сосредоточено около 12,8 тыс. человек и 25 орудий под общим начальством маршала Л. Н. Даву, командира III корпуса. Левее их, между Пунтовицем и Гиржиковицем, располагалась группировка маршала Н. Ж. Сульта, в которой числилось более 16,6 тыс. человек и 22 орудия. Ее составляли пехотные дивизии генералов Л. В. Ж. Леблона де Сент-Илера и Д. Ж. Р. Вандамма (1-я и 3-я из IV корпуса). На левом крыле, между селением Гиржиковиц и горой Сантон, занимал свои позиции V корпус маршала Ж. Ланна, за которым размещались главные силы кавалерийского резерва маршала принца И. Мюрата и далее резервы: I корпус маршала Ж.-Б. Ж. Бернадотта, Императорская гвардия маршала Ж.-Б. Бессьера и сводная гренадерская дивизия генерала Н. Ш. М. Удино (она же 1-я дивизия V корпуса, прикомандированная к гвардии). Во всех этих соединениях насчитывалось около 45,3 тыс. человек и 110 орудий.

«КЛАССИЧЕСКАЯ» НАПОЛЕОНОВСКАЯ БИТВА

Наполеон притворился чрезвычайно встревоженным, укреплял свой лагерь, что и показал русским парламентерам, у которых сложилось совершенно ложное представление о положении французской армии.

Хитрость удалась. Император Александр, опасаясь «упустить» армию Наполеона, повелел Кутузову (как тот ни противился) перейти в наступление – и начальник штаба армии генерал Вейротер составил свою знаменитую диспозицию.

20-го ноября произошло сражение при Аустерлице – блестящая победа Наполеона и жестокое поражение союзников. Союзная армия употребила целых три дня для того, чтобы пройти 40 верст от Ольшан и Вишау до Пратценских высот – и Наполеон, сразу разгадавший намерение союзников, имел время изготовиться. У союзников было 83000, у Наполеона – 75000. Вейротер разделил силы союзной армии на 5 колонн и резерв, тогда как Наполеон, верный своему обычаю сосредоточения сил на решающем направлении, сосредоточил две трети своей армии в кулаке на левом фланге. Кутузов хотел было выждать соединения на поле предполагавшейся битвы возможно большого количества войск, но Государь не допустил этого. «Отчего вы не атакуете? – спросил он Кутузова. – Мы ведь не на Царицыном лугу, где не начинают парад, пока не прибудут все полки!». На это невероятное замечание Кутузов только и мог ответить: «Государь, я потому не атакую, что мы не на Царицыном лугу!» Волей-неволей Кутузову пришлось спустить войска с Пратценских высот (все громадное значение которых он понимал) на равнину. Диспозиция была составлена так плохо, что колонны перекрещивались и задерживали друг друга.

Командовавший главными силами Буксгевден проявил большую мешкотность и отсутствие инициативы, действуя согласно букве диспозиции и вопреки сложившейся обстановке. Наполеон своим кулаком бил наши колонны по очереди и с захватом Пратценских высот поймал в мешок значительную часть нашей армии, вышедшей из отчаянного положения лишь благодаря доблести войск и начальников (Дохтуров), особенно же самопожертвованию кавалерии (от Кавалергардского полка осталось всего 18 человек). Союзники лишились 15000 убитыми и ранеными, 12000 пленными, 51 знамени, 158 орудий, всего 27000 человек, из коих 21000 русских (133 орудия). У Наполеона убыло 8500 человек. Австрия пала духом, вышла из состава коалиции и подписала в Пресбурге мир, по которому уступала Наполеону свои владения в Италии (Милан, Венеция), а союзной ему Баварии – Тироль.

Россия продолжала борьбу. Два года героической борьбы Сенявина на Адриатике, защита Далмации и Иллирии принадлежат истории флота и составляют одну из славнейших ее страниц. На этом театре войны в 1805–1807 годы мы вышли победителями. Что касается до корпуса Толстого в северной Германии, то он выступил в поход, не дождавшись шведов и дошел было до Ганновера, но после Аустерлица получил повеление возвратиться.

Кампания 1805 года – одна из самых красивых в истории военного искусства. Ульмский маневр – «классический» образец стратегии Наполеона, тогда как Аустерлиц – «классическая» наполеоновская битва.

Керсновский А. А. История русской армии // в 4 томах . М., 1992–1994. Т. 2. 1993. http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/06.html

ЗЛОСЧАСТНОЕ СРАЖЕНИЕ

[…] Еще было знаменитое злосчастное сражение под Аустерлицем. В войне, начатой против Наполеона в 1805 году вместе с Австрией, у России, в сущности, не было никаких стратегических интересов. Кажется, что союзникам более хотелось «проучить нахала», который даже посмел стать императором в ряд с ними! Накануне сражений 1805 года Наполеон с искренним недоумением спрашивал у прибывшего к нему русского представителя: «Зачем мы ведем войну, какие сверхважные причины заставляют нас уничтожать друг друга?»

В 1806 году Россия начала новую войну против Наполеона, уже в союзе с Пруссией. После поражений при Йене и Ауэрштедте 14 октября 1806 года Пруссия фактически перестала существовать. При Прейсиш-Эйлау под Кенигсбергом 26—27 января 1807 года русским и пруссакам удалось со страшными потерями отразить натиск французов, но затем при Фридланде Наполеон разбил русских. Если под Аустерлицем погибло 12 тыс. солдат, то при Прейсиш-Эйлау жертв было в два раза больше. Наполеон говорил, что это была не битва, а резня!

Обложка: Франсуа Паскаль Симон Жерар : Битва при Аустерлице, 2 декабря 1805 г. 1810г.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org