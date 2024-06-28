Балтийская трагедия: как погиб линейный корабль «Лефорт» В 1857 году при переходе на зимнюю стоянку из Ревеля в Кронштадт затонул линейный корабль «Лефорт». Он попал в жестокий шторм и перевернулся. Из 843 человек бывших на борту не спасся никто. Корабль погиб в мирное время, и по количеству жертв это была крупнейшая катастрофа Российского военного флота. На чтение: 2 минуты

В 1857 году при переходе на зимнюю стоянку из Ревеля в Кронштадт затонул линейный корабль «Лефорт». Он попал в жестокий шторм и перевернулся. Из 843 человек бывших на борту не спасся никто. Корабль погиб в мирное время, и по количеству жертв это была крупнейшая катастрофа Российского военного флота.

В борьбе со стихией

Ежегодно море собирает свою кровавую жатву. С первых дней появления морского судоходства открыт счет, и жертвами стихии становится множество кораблей. И здесь совершенно не важно, какое они имеют назначение, под каким ходят флагом и насколько технически совершенны. Даже сегодня, когда прогресс, достигнутый людьми в этой сфере, кажется, должен обеспечить максимальную безопасность, число морских катастроф не сокращается и ежегодно колеблется в пределах 350-400 случаев. Что же приводит к этим катастрофам? Мировой океан за века не изобрел что-то новое, а использует старые хорошо зарекомендовавшие себя способы: морская стихия, столкновения, потеря остойчивости судна, посадка на мель, пожары и взрывы на борту – вот его арсенал. Как и прежде, на морских просторах гибнут люди и корабли, ценные грузы уходят на дно. Корабль можно застраховать, но страховка в лучшем случае вернет только деньги.

Естественно, ни один случай не остается без внимания. Создаются специальные комиссии, совершенствуется оборудование, принимаются новые правила плавания, но все равно многие катастрофы так и остаются неразгаданными. Примеров сколько хотите. В 1861 году в Индийском океане без вести пропал русский клипер «Опричник», а в октябре 1859 года в Амурском заливе погиб тендер «Камчадал» со всем экипажем. Но особое место в трагическом ряду катастроф занимает гибель линейного корабля «Лефорт» 10 сентября 1857 года.

Линейные корабли

Источник: https://www.rgo.ru

Линейный корабль «Лефорт»

К середине 20-х годов XIX века Балтийский флот оказался не в самом лучшем виде. Основные военные действия предыдущей войны проходили на полях Европы, и, естественно, финансирование флота не занимало первые строчки в планах казначейства. По штату в Балтийском море должно было быть 27 линейных кораблей, а несли службу только 5, хотя на бумаге в строю числилось 15.

Николай I , хорошо знавший флот, принял меры к срочным преобразованиям. Ради этого он отозвал из отставки одного из самых авторитетных флотоводцев вице-адмирала Д.Н. Синявина , присвоил ему звание адмирала. Были привлечены и другие заслуженные моряки и инженеры. На верфях закипела работа, которая позволила уже к 1833 году укомплектовать Балтийский флот по штатному расписанию. Кроме этого, император распорядился, чтобы ежегодно на воду спускались по два линейных корабля, одному фрегату и три малых корабля в Петербурге, дополнительно строились корабли в Архангельске. В 1833 году в Петербурге были заложены два линейных 84-пушечных кораблей. Одному из этих кораблей было присвоено имя «Лефорт» в честь первого адмирала русского флота. «Лефорт» прожил довольно спокойную жизнь для военного корабля. В Крымскую войну он оборонял Кронштадт, но в боевых действиях участия не принимал.

Плавание в вечность

Зиму 1856-1857 годов «Лефорт» стоял в Ревеле в составе Второй флотской дивизии. В конце лета 1857 года генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич решил перевести эту дивизию в Кронштадт. Переход этот был самым обычным, никаких сложностей не представлял. В Кронштадт отправились линейные корабли «Владимир», «Императрица Александра» и «Лефорт». Руководство переходом было возложено на контр-адмирала Нордмана. Буквально накануне в Кронштадт был отправлен на буксире у парохода «Гремящий» 74-пушечный корабль «Память Азова». Все прошло в штатном режиме.

Неизвестный художник. Корабль «Лефорт»

Источник: encyclopedia.mil.ru

И вот в последних числах августа все три линкора отправились в плавание. Они были укомплектованы по полной программе. Даже продовольствия было взято на месяц вперед. На борту «Лефорта» находилось 843 человека, в том числе 14 офицеров, 61 унтер-офицер, 683 рядовых.

Первоначально планировалось, что корабли будут буксировать пароходы, но они задержались, и контр-адмирал принял решение двигаться своим ходом. 8 сентября корабли снялись с якоря и при слабом попутном ветре двинулись вперед. К вечеру ветер стал менять направление и усилился. При подходе к острову Гогланд, командир отряда принял решение: маневрируя, оставаться в этом районе до рассвета и после продолжить путь. Утром, в 7 часов, корабли начали поворот на левый галс. В этот момент внезапный шквал накренил «Лефорт» на левый борт. Некоторое время корабль продолжал находиться в положении на борту, а затем в 7 часов 23 минуты он окончательно погрузился в воду. Корабли «Владимир» и «Императрица Мария» ничем не могли помочь гибнущему судну, так как сами еле справлялись со штормом. Весь экипаж погиб, а вместе с командой погибли и 66 женщин и 19 детей из их семей, которых тоже перевозили в Кронштадт.

Следствие показало…

Следствие ничего не показало. Были опрошены все свидетели, но к окончательной версии причины гибели комиссия не пришла. В своем заключении следователи писали: «...это очень редкое событие, и причины катастрофы, несмотря на все старания, остаются неразгаданными».

И.К. Айвазовский. Гибель «Лефорта»

Источник: encyclopedia.mil.ru

Все сходились во мнении, что при имевшихся парусах он не мог опрокинуться. Тем не менее среди возможных версий аварии фигурировали следующие: «в 1856 году корабль использовался при перевозке тяжелых грузов на орудийных палубах, и это привело к ослаблению связей корабля», «корабль был плохо проконопачен, а небольшой груз был неправильно расположен». Было даже предположение, что орудийные порты оставили открытыми, через них и поступила вода.

Проверить версии было невозможно, корабль затонул в глубоком месте, и точных координат не сохранилось. На основании имеющихся показаний следственная комиссия сделала вывод, что несчастье произошло с кораблем в результате рокового случая.

Поиски корабля

Линейный корабль «Лефорт» долгое время был объектом поиска как в царское время, так и при советской власти. Нашли его только 4 мая 2013 года совершенно случайно. Специальная экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» искала погибшую в 1942 году подводную лодку Щ-320. Поиски проходили севернее острова Большой Тютерс. Совершенно случайно в 5 милях севернее острова был обнаружен остов «Лефорта». Благодаря глубине залегания (70 метров) и особенностей воды Финского залива корабль сохранился очень хорошо. Не было только мачт, и был поврежден бушприт. Часть обшивки была ободрана рыбацкими сетями. Несмотря на хорошее состояние, поднять корабль не представляется возможным, так как он может разрушиться при подъеме.

Затонувший «Лефорт»

Источник: lefortship.ru

Корабль поднять нельзя, но необходимо сохранить память о моряках, отдавших свою жизнь за отечество. По предложению президента России Владимира Путина создана виртуальная экспозиция подводного музея линейного корабля «Лефорт».

В настоящее время место гибели корабля «Лефорт» объявлено массовым воинским захоронением, доступ в этот район для других судов запрещен.

Обложка: А.П. Боголюбов. Вид Ревеля. Обложка: https://ar.culture.ru

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