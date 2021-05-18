Первый русский военный пароход Говоря о первом русском военном пароходе, необходимо напомнить, что первый российский пароход был спущен на воду в 1815 году. И первопроходцем в этом новом деле стал Чарльз (Карл Николаевич) Берд (1766-1843 гг.) русский инженер шотландского происхождения. Первоначально он организовал завод, который изготавливал оборудование для сахарных заводов и паровые машины. Именно на заводе Берда и был изготовлен первый корабль с паровым двигателем, который так и был назван «пароход Берда». Для того чтобы начать изготовление пароходов, надо было получить государственную привилегию, а вот с ней возникли проблемы. Дело в том, что первоначально в 1813 году эту привилегию Александр I выдал американскому изобретателю... На чтение: 2 минуты

Говоря о первом русском военном пароходе, необходимо напомнить, что первый российский пароход был спущен на воду в 1815 году. И первопроходцем в этом новом деле стал Чарльз (Карл Николаевич) Берд (1766-1843 гг.) русский инженер шотландского происхождения. Первоначально он организовал завод, который изготавливал оборудование для сахарных заводов и паровые машины. Именно на заводе Берда и был изготовлен первый корабль с паровым двигателем, который так и был назван «пароход Берда».

Для того чтобы начать изготовление пароходов, надо было получить государственную привилегию, а вот с ней возникли проблемы. Дело в том, что первоначально в 1813 году эту привилегию Александр I выдал американскому изобретателю Роберту Фултону. В Америке он смог построить пароход, а в России за три года не смог сделать ничего. В результате контракт достался Берду. В то время все пароходы называли на английский манер стимботами или пироскафами. И вот в 1815 году на воду был спущен пироскаф «Елизавета».

На испытаниях корабль показал себя с лучшей стороны. Семь футов под килем паровому флоту были обеспечены. А завод Берда в дальнейшем вошёл в состав «Адмиралтейских верфей». Первый рейс «Елизавета» совершила 3 ноября 1815 года между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. Скорость парохода составила 9,3 км/ч. А новому слову «пароход» мы обязаны русскому адмиралу, путешественнику, учёному и дипломату Петру Ивановичу Рекорду. С 1817 года с введением в строй других пароходов было налажено регулярное сообщение между Петербургом и Ревелем, следом – и другими портами.

Новый флот России

Первый паровой корабль получил Балтийский флот, а ещё через два года – Черноморский флот. Корабли эти были не боевые, а вспомогательные, правда, с паровыми машинами и гребными колёсами. Задачи перед ними ставились простые: грузоперевозки и буксировка парусных судов военного флота.

Первый боевой паровой корабль создавался на Николаевской верфи. Закладка его произошла 29 марта 1823 года, а в 1825 году Черноморский флот пополнился первым пароходом, вооружённым 14 пушками, то есть он был приспособлен к боевым действиям.

Николаевская верфь прославилась и тем, что здесь в апреле 1914 года был спущен на воду последний корабль императорского флота «Император Александр Третий». Его боевая история могла бы закончиться на французской базе в Бизерте (Тунис), куда была отправлена русская эскадра. Однако совсем недавно корабль напомнил о себе. Российскому военно-историческому обществу удалось разыскать за границей, доставить на Родину, бережно отреставрировать и передать Черноморскому флоту Андреевский флаг с корабля «Император Александр III». Это был последний флаг русского флота в Бизерте, и он стал символом преемственности. Принял его лично Президент Российской Федерации.

У истоков создания парового военного флота на Чёрном море стоял вице-адмирал Алексей Самуилович Грейг. Это был опытный моряк, совершивший неоднократно дальние плавания и принимавший участие в боевых действиях. Адмирал Грейг поручил строительство боевого корабля одному из самых опытных корабелов полковнику Илье Степановичу Разумову. Илья Степанович обладал богатым судостроительным опытом, полученным на верфях Петербурга, в Англии и Голландии.

Портрет адмирала А.С. Грейга

Боевое крещение

Пароход получил название «Метеор» и уже через два года принял участие в боевых действиях. В 1828 году началась очередная Русско-турецкая война. Перед кораблями Черноморского флота была поставлена задача захвата турецких крепостей на побережье Кавказа. Основной крепостью турок на побережье была Анапа. В апреле 1828 года к крепости подошли семь линейных кораблей и четыре фрегата русского флота. Было большое количество и вспомогательных кораблей.

В составе русской эскадры был и боевой пароход «Метеор». В начавшейся десантной операции большую помощь оказал именно «Метеор». Большое количество отмелей и постоянный ветер с гор мешали парусному флоту проводить операции. Пароход, имевший небольшую осадку и свободу передвижения (не зависел от ветра), легко маневрировал и меткими выстрелами поражал противника. Через месяц Анапа стала русским морским портом.

На этом участие «Метеора» в боевых действиях не закончилось. На следующий год он участвовал в штурме турецких крепостей в Болгарии, в том числе и Варны. В 1828 году произошла капитуляция Варны, и русский император Николай I возвращался в Одессу на линейном корабле «Императрица Мария», а сопровождал его для непредвиденных обстоятельств пароход «Метеор».

Машинно-котельное отделение парохода «Метеор», продольный разрез

Так пароход «Метеор» с успехом вписал первую страницу в военную историю парового флота в России.

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