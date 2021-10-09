«Ангелы в белых платочках». Как в Российской империи появились сестры милосердия Как в Российской империи появились сестры милосердия На чтение: 3 минуты

По слезным лестницам, как белка, прыгая,

Крепясь при публике, во сне рыдая,

Мелькает белая, святая, тихая,

Такая скромная и молодая.

И в годы-сумерки, и в зори вешние,

И в жизни вечером – одна и та же:

Всегда безвестная, всегда нездешняя,

Покоя раненых она на страже…

(Игорь Северянин, «Белая фея». 1915 г.)

В 1854 году светская дама, увлекавшаяся танцами и живописью, шокировала родственников заявлением: «Я уезжаю на войну» и самоотверженно помогала солдатам в минуты боли и отчаянья. В 1914-м школьная учительница отправилась на фронт, под свистящими пулями делала раненым перевязки, а затем сама повела роту в бой. Двумя годами позднее во время попадания вражеской мины в корабль хрупкие женщины отдали раненым спасательные средства, не боясь встретить смерть. Таких историй за полвека накопились сотни, если не тысячи. И объединяет их одно – героический труд русских сестер милосердия.

Опасное призвание

Сестры милосердия появились в Российской империи в 40-х годах XIX века. Тогда были основаны Свято-Троицкая и Никольская общины. Вступить в них могли женщины, готовые пройти серьезную медицинскую подготовку и приступить к работе в больницах и приютах. В годы Крымской войны Великая княгиня Елена Павловна открыла Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. Пройдя курс обучения, дамы отправлялись на фронт. Врачебного персонала не хватало, и выдающийся хирург Николай Пирогов ждал помощи. Впоследствии он напишет о первых сестрах Крымской войны: «Горжусь тем, что руководил их благословенной деятельностью».

В 1867 году в России появилось Общество попечения о больных и раненых – впоследствии его переименуют в Российское общество Красного Креста. На женские плечи легла тяжелая работа: дежурства у кроватей раненых, кормление, уход, перевязки, помощь врачам во время операций, а также ведение хозяйства при госпиталях. Жалование женщинам платили, но, как правило, вовсе не оно было главным мотивом вступления в общину. Многие сестры милосердия были весьма знатного происхождения и о деньгах не беспокоились; некоторые из них искренне мечтали посвятить жизнь медицине или отправлялись на фронт вслед за своими близкими – отцами, сыновьями и братьями.

Звание сестры милосердия было почетным, а требования к претенденткам на звание выдвигались очень строгие. Вступить в общину могла женщина возрастом от 18 до 40 лет, обученная грамоте и не имеющая серьезных проблем со здоровьем. Прежде чем стать сестрой милосердия, необходимо было пройти двухгодичное обучение (во время войны этот срок был короче) и успешно сдать экзамены. Сестры носили темное платье, белую косынку и белый передник с красным крестом на груди, а также повязку на левой руке. В 1916 году Главноуполномоченный Красного Креста внутреннего района империи А.Д. Самарин издал по всем подведомственным ему учреждениям циркуляр о порядке ношения формы сестрами милосердия. Форму запрещалось надевать для похода в театр, кино, на концерты и «всякого рода публичные увеселения и зрелища». А также не допускалось сочетание формы сестры милосердия с не относящимися к ней элементами гардероба и украшениями.

Героини «Нулевой» и Первой мировой войн

Судьбы сестер милосердия складывались по-разному. Во время Крымской войны отправиться на помощь раненым решила дворянка Екатерина Михайловна Бакунина – в будущем основательница госпитального дела в России. К началу боевых действий ей было 40 лет: казалось, жизнь устроена и осмеливаться на резкие перемены нет смысла. Однако Екатерина Бакунина твердо решила ехать на фронт добровольцем. Близкие были против и всячески препятствовали ее смелому порыву, пытались «через голову» Екатерины Михайловны связаться с общиной сестер милосердия и просили начальство не принимать туда Бакунину.

Екатерина Михайловна все же добилась своего. Желая показать окружающим, что не отступит от цели, она пришла в самую, по ее словам, «гнусную больницу» в Москве и предложила свою помощь. Сутки Бакунина провела среди больных и ни на секунду не сомневалась в своем решении. Близкие Екатерины Михайловны сдались, а врачи дали ей разрешение на фронтовую работу. «Ежедневно днем и ночью можно было застать ее в операционной, даже в то время, когда бомбы и ракеты ложились кругом. Она обнаруживала присутствие духа, едва совместимое с женской натурой» , – вспоминал Николай Пирогов. Многие сестры, с которыми довелось познакомиться Бакуниной, погибли на войне. Они выбивались из сил и заболевали, подхватывали инфекции (из-за скученного размещения раненых бушевал тиф). Екатерине Михайловне удалось выжить: она стала последней русской сестрой милосердия, покинувшей Севастополь.

В 1915 году молодая учительница Римма Иванова, записавшаяся в сестры милосердия, явила всей стране поразительный пример отваги. Во время боя близ деревни Малая Дубрава она оказывала помощь раненым, когда узнала, что никого из командования не осталось в живых. Оба офицера роты погибли, и солдат было некому вести в атаку. Девушка без раздумий приняла командование и под удивленными взглядами бойцов бросилась на окопы противника. Восхищенные смелостью сестры милосердия солдаты побежали за ней. Позицию удалось взять, но цена той победы была высока: Римма Иванова получила смертельное ранение разрывной пулей. Ей был всего 21 год. Николай II приказал посмертно наградить Римму Иванову орденом св. Георгия IV степени. Так она оказалась второй за всю историю женщиной (после Екатерины Второй), удостоенной этой награды.

На фронтах Первой мировой погибло немало сестер милосердия, сознательно жертвовавших собой. Хирург Владимир Андреевич Оппель рассказывал, как во время нападения турок на русский госпиталь девушки, трясясь от страха, закрывали собой раненых. В 1916 году немецкая подлодка U-33, презрев запрет Гаагской конвенции, потопила плавучий госпиталь Российского Общества Красного Креста в Черном море. Разорвавшись пополам, корабль мог продержаться на плаву всего несколько минут. Казалось, что судьбы неспособных передвигаться раненых предрешены, однако сестры милосердия (на судне их находилось двадцать) стали отдавать им свои спасательные средства. Выжили только семь сестер. Погибла старшая сестра милосердия баронесса Анна Мейендорф. Слова, сказанные ею при жизни, оказались пророческими: «Умирать стоит, только спасая других. Иначе обидно…».

Августейшие сестры милосердия

11 августа 1914 года был образован Верховный Совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов под председательством императрицы Александры Федоровны. Через два года супруга Николая II основала Комитет помощи русским военнопленным. Одной из выдающихся благотворительниц была и сестра императрицы, Великая княгиня Елизавета Федоровна. В августовском номере журнала «Женское дело» за 1914 год ее портрет в форме сестры милосердия был помещен на обложку. В начале войны, будучи председательницей Московского отдела Красного Креста, она занималась устройством госпиталей, аптечных складов, формированием санитарных поездов. Благодаря помощи раненым и увечным воинам Елизавета Федоровна стала образцом доброты и чуткости для множества женщин.

Беспрецедентным поступком в русской истории стало решение императрицы Александры Федоровны работать вместе со старшими дочерями, Ольгой и Татьяной, сестрами милосердия, ассистировать хирургам при операциях. В лазарете августейшие особы без каких-либо привилегий выполняли функции согласно полученной квалификации: Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна – в отделении для низших чинов, Александра Федоровна – в отделении для офицеров. Это оказывало сильное мотивирующее воздействие на женщин и добавляло престижа работе в больницах и лазаретах. В годы Первой мировой войны в России насчитывалось более 40 тысяч сестер милосердия, труд которых сложно переоценить. Им посвящали стихотворения и песни, а солдаты и офицеры уже после выписки отправляли «ангелам в белых платочках» трепетные письма со словами благодарности.