28! Как быль стала легендой ...Сейчас, в 75-ю годовщину битвы за Москву, считаю необходимым расставить точки над «i»: что известно исторической науке о бое у разъезда Дубосеково, что означает бренд «28 панфиловцев», в чем причина всех этих спекуляций вокруг него. На чтение: 3 минуты

В Астане Президенты России и Казахстана посмотрели фильм «28 панфиловцев», который выйдет в прокат 24 ноября. Однако для подавляющего большинства СМИ эта новость стала поводом для того, чтобы приписать к ней напоминание не о подвиге защитников Москвы, а о «сомнениях некоторых историков»: мол, «28 панфиловцев – миф, который фактами не подтверждается».

В этих изложениях напутано всё. И сейчас, в 75-ю годовщину битвы за Москву, считаю необходимым расставить точки над «i»: что известно исторической науке о бое у разъезда Дубосеково, что означает бренд «28 панфиловцев», в чем причина всех этих спекуляций вокруг него.

Что было написано в «Красной звезде»

Передовая статья «Завещание 28 павших героев» (28 ноября 1941 г.) и очерк «О 28 павших героях» (А. Кривицкий, 22 января 1942 г.)

1. Под Москвой приняли бой 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии Панфилова. Названа дата: 16 ноября. Названо место: высота 251 – деревня Петелино – разъезд Дубосеково.

2. Против них шли волнами до 50 немецких танков.

3. Бой продолжался более 4 часов. Он описан в очерке.

4. Все участники боя погибли, но не пропустили врага. Имена всех 28 приведены в очерке.

5. В очерке приведены слова политрука Клочкова: «Тридцать танков, друзья, придется нам всем умереть, наверно. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва».

«Наши люди бились, помня старый девиз: "Гвардия умирает, но не сдаётся" И они сложили свои головы - все двадцать восемь. Погибли, но не пропустили врага!». («Завещание 28 павших героев»).

Накануне, 27 ноября, (до появления передовой) «Красная звезда» сообщила о бое ещё 5-й роты с 54 немецкими танками, в ходе которого было подбито 18 танков. «Погибли все до одного, но врага не пропустили», – сообщала газета о героях-панфиловцах.

(Хочу пояснить для наших юных читателей, которые не знакомы с особенностями репортёрской профессии, некоторые очевидные факты. Осенью-зимой 41-го советским фронтовым корреспондентам приходилось работать не в модных опен-спейсах с чашечкой капучино и интернетом, а в гуще кровавого месива, когда судьба страны, висела на волоске. Они передавали в редакцию не академические исследования, а оперативные материалы, основанные на данных, известных им к моменту сдачи номера в печать. Подчёркиваю: данные эти брались не «с потолка», а из сводок, из обрывков донесений, из обмена репликами в командирских землянках и штабных избах).

Что показало расследование Главной военной прокуратуры (ГВП) от 10 мая 1948 года

1. 21 июля всем 28 гвардейцам, перечисленным в очерке «Красной звезды», присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). В действительности погибли не все. Названы имена пяти выживших из списка «Красной звезды».

2. Двое из названных в очерке, будучи раненными, попали в немецкий плен. Один из них (Добробабин) оказался впоследствии изменником Родины (собственно, из-за него ГВП и предприняла расследование).

3. Бой у Дубосеково был. Вела его 4-я рота 1075 стрелкового полка. Здесь полк понес большие потери. Непосредственно в ходе боев о подвиге 28 никто не знал.

4. Корреспондент «Красной звезды», первым сообщивший о бое, назвал источником информации комиссара полка (который упомянул около 30 бойцов, оставшихся в роте, против 54 немецких танков).

5. Редактор «Красной звезды» Ортенберг сообщил, что так как два бойца оказались в плену, он счел неправильным включать их в число 30 героев. Так появилось число 28. Их имена и были предоставлены.

(Конечно, любой пропагандист знает, насколько выигрышны в этом деле цифры и яркие образы. А советские спецы не глупее нынешних были - и легенда о "28 панфиловцах", основанная на реальных событиях, стала во время войны мощным мобилизационным фактором, а позже и ярким символом массового героизма советского солдата).

6. Вывод военной прокуратуры в 1948 г.: «Подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати (т.е. в дословной версии «Красной звезды»), является вымыслом»!.

Доклад был представлен Жданову.

Цитата: «Оказалось, что не все "двадцать восемь" оказались погибшими. Что из этого? То, что шестеро из двадцати восьми названных героев, будучи ранеными, контуженными, вопреки всему выжили в бою 16 ноября 1941 года, опровергает тот факт, что у разъезда Дубосеково была остановлена танковая колонна врага, рвавшаяся к Москве? Не опровергает». Академик РАН Г.А. Куманев

Какие ещё есть свидетельства

1. Балтабек Джетпысбаев (помощник командира 5-й роты, стенограмма беседы в Алма-Ате 2 января 1947 г.):

«Моя рота стояла метрах в 500 от Клочкова. С утра 16 ноября начали бой. К нам подошли 4 немецких танка. Два из них подбили, два вырвались. Два раза атака была отбита. Большинство танков пошло в район разъезда Дубосекова, где Клочков погиб. Мы видели: поворачиваются, и туда идут танки. Там шёл бой... Это происходило днем 16 ноября. У меня осталось 15 человек из 75».

2. Из политдонесения начальника политотдела 316-й стрелковой дивизии батальонного комиссара Галушко начальнику политотдела 16-й армии полковому комиссару Масленову. Село Гусенево, 17 ноября 1941 года:

«..16.11.41 года утром в 8.00 противник начал наступление на левом фланге нашей обороны в районе 1075 СП.

Противник наступал в количестве 50-60 танков тяжелых и средних и довольно большое количество пехоты и автоматчиков.

1075 СП понёс большие потери, 2 роты потеряны полностью, данные о потерях уточняются, сообщим в следующем донесении.

1075 СП дрался до последней возможности, командование полка оставило командный пункт только тогда, когда в расположении командного пункта появились танки пр-ка».

3. Командир 1075-го стрелкового полка И.В. Капров:

«В этот день у разъезда Дубосеково в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота, и действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах».

4. Выживший панфиловец И.Р. Васильев сообщал в конце 1942 года о том, что политрук Клочков перед знаменитым боем ободрял бойцов, говорил слова: «Ничего, сумеем отбить атаку танков: отступать некуда, позади Москва».

5. Генерал-полковник Эрих Гёпнер, командовавший 4-й танковой группой в донесении командующему группой Центр фон Боку называет 316-ю панфиловскую дивизию «дикой дивизией, воюющей в нарушение всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти».

Итак, обобщим

1. 16 ноября 1941 г. позиции дивизии Панфилова атаковали одна пехотная и две танковые дивизии вермахта. Немцы завязли в нашей обороне. В этот день, Жуков – Сталину: «За проявленную отвагу в боях, за стойкость, мужество и героизм всего личного состава дивизии в борьбе с фашистами, ходатайствую о присвоении 316 сд звания Гвардейской дивизии» .

В докладе командира 5-го пехотного корпуса вермахта о ней сказано: «316 русская дивизия имеет в своем составе много хорошо обученных солдат и ведёт поразительно упорную борьбу». Это более чем лестная характеристика для части, которая была сформирована в Алма-Ате только в августе 1941 года из необстрелянных (!) призывников – главным образом, рабочих, служащих и колхозников Казахстана и Киргизии. Василий Клочков, к примеру, стал ротным политруком прямо из заведующих трестом столовых Алма-Аты. А сам Панфилов (к слову, унтер-офицер русской армии в Первой мировой) занимал должность военного комиссара Киргизской ССР.

Самоотверженность бойцов была подкреплена новаторской «противотанковой тактикой», которую умело применял генерал Панфилов. Это, во-первых, «отсечные позиции» в глубине обороны, «артиллерийские засады» – когда расчёты на направлении вражеского удара располагаются так, чтобы прорвавшиеся танки попадали под фланговый обстрел. Во-вторых, создание троек бойцов, вооружённых противотанковым ружьём, гранатами и «коктейлями Молотова» и встречавших лобовую атаку на полевых позициях: «одна тройка – на один танк», но получалось и на два, и на три...

То, что призывники стали «хорошо обученными солдатами» – это результат каждодневной подготовки, которую командиры проводили буквально «на марше». То, что на подступах к столице стояла намертво дивизия, укомплектованная казахами и киргизами, украинцами и великороссами, – это к вопросу о том, что такое настоящая «дружба народов» и их единая историческая судьба.

2. Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го батальона 1075 сп, оборонявшимся у разъезда Дубосеково и д. Петелино. Обе роты проявили себя стойко в этом неравном бою, отбив несколько танковых атак с помощью ПТР, гранат и бутылок с зажигательной смесью, уничтожив при этом вместе 24 танка.

3. Наиболее массированным атакам подверглись позиции именно 4-й роты во главе с политруком Василием Георгиевичем Клочковым. Именно этот бой вошел в историю, как подвиг 28 героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково и стал символом массового героизма, проявленного воинами панфиловской дивизии. Именно остатки (ко второй половине дня) роты Клочкова (число неизвестно) уничтожили большую часть из 24 танков. По разным версиям, до 18.

4. Уже 18 ноября 1941 г. дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую и награждена орденом Красного Знамени. В этот же день погиб её легендарный командир генерал Панфилов.

Где правда

Правда в том, что в тот самый миг, когда упал, сражённый пулей или осколком, первый боец, держащий в своем сердце, как пример – как надо Родину защищать, – подвиг 28 панфиловцев, эта красивая легенда перестала быть легендой. И правда в том, что все её ниспровергатели стали врагами и этого бойца, и миллионов других погибших, для которых память 28 была свята.

Мы не знаем, какими политическими соображениями руководствовался т. Жданов, получая заключение военного прокурора. Можно только предполагать, что это связано с новой волной репрессий против генералитета.

Что же до сегодняшних ниспровергателей... Не будем наивными, за ними стоит тонкий расчёт: доказав несостоятельность истории 28-ми, равно как и подвига Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло, возможно поставить под сомнение не только нашу пропаганду в годы Великой Отечественной, но и весь смысл жертвенной борьбы советского народа за свою Родину.

Раз не было подвигов, не было и людей, которые были готовы на них идти. Народ сражался из-под палки, солдаты являлись «пушечным мясом», а не воинами-освободителями. Оправданными тогда станут такие тезисы: в 1941 году «армия не воевала», напротив, было «массовое неисполнение приказов, массовое дезертирство (как явное, так и скрытное), массовая сдача в плен» (М. Солонин), «Войну выиграли не уменьем, а завалив противника горами трупов своих солдат» (Б. Соколов).

Вывод напрашивается сам собой: зачем надо было защищать свою страну, если её руководство упорно вело своих солдат на убой? Не лучше было бы, повернуть штыки против собственного режима: «Досадно, что Сталин не проиграл войну Гитлеру, – говорит историк А.Б. Зубов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). – Потому что все равно, в конце концов, союзники бы нас освободили, но тогда бы англичане и американцы установили бы у нас демократию».

Но это история профессора Зубова. К сожалению, на ту же мельницу лили воду некоторые наши публицисты и даже архивисты, не понимающие, что их мнение просто в силу должности воспринимается людьми как абсолютная истина... А вот в нашу, отечественную историю, повторюсь, бой 16 ноября 1941 г. 4-й роты политрука Клочкова вошел как подвиг 28 героев Панфиловцев.

Миллионы панфиловцев остановили и разгромили непобедимый вермахт у стен Москвы в 1941-м, миллионы панфиловцев в конце концов взяли Берлин в 1945-м.

Им, 28-ми, поимённо каждому, мы все сегодня – обязаны нашей жизнью.

Опубликовано: «Российская газета»