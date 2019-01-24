24.01.2019
Русская армия в освободительном походе в Европе в 1813-1814 годах
Лектор: Безотосный Виктор Михайлович Доктор исторических наук, заведующий научно-экспозиционным отделом Государственного исторического музея
Лекторий "Исторические субботы"
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