Лекцию читает доктор исторических наук, научный консультант Тульского государственного музея оружия, Григорий Иванович Герасимов. Поговорим о великой трагической правде в её глубоком понимании, о судьбе, предназначении и идее, которую реализует Россия и её народ в истории.

Лекторий «Исторические субботы»