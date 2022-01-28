28.01.2022
Позитивная история России. Идеалистический подход
Лекцию читает доктор исторических наук, научный консультант Тульского государственного музея оружия, Григорий Иванович Герасимов. Поговорим о великой трагической правде в её глубоком понимании, о судьбе, предназначении и идее, которую реализует Россия и её народ в истории.
Лекторий «Исторические субботы»
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