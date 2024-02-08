Фавориты Екатерины II

Личную жизнь Екатерины II нельзя назвать ровной. У нее никогда не было тихого семейного счастья, брак с Петром III не принес ничего хорошего. Но, будучи красивой, умной и внимательной женщиной, Екатерина никогда не страдала от недостатка мужского внимания. О ее фаворитах и увлечениях ходят легенды. Мы же попробуем разобраться, что из этого правда, а что – откровенный вымысел.