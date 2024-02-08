Фавориты Екатерины II
Личную жизнь Екатерины II нельзя назвать ровной. У нее никогда не было тихого семейного счастья, брак с Петром III не принес ничего хорошего. Но, будучи красивой, умной и внимательной женщиной, Екатерина никогда не страдала от недостатка мужского внимания. О ее фаворитах и увлечениях ходят легенды. Мы же попробуем разобраться, что из этого правда, а что – откровенный вымысел.
01. Екатерина Вторая и ее фавориты
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02. Потемкин: О роли личного в истории
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03. Братья Орловы. Братья Зубовы
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04. Румянцев: мажор, новатор, полководец
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