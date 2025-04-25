16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о воссоединении с Россией. Через два дня Крым был включён в состав Российской Федерации.

Между политическим событием и историческим фактом очень тонкая грань. Из тысяч политических событий попадают в вечерние новости десятки, а становятся главами в учебниках истории единицы. «Крымская весна», обернувшаяся сменой юрисдикции Автономной республики Крым и города-героя Севастополя, относится ко второй категории.

Это историческое событие, поэтому рассматривать его следует со всех точек зрения, а не только с пропагандистской. «Возвращение в родную гавань» – это, безусловно, красивая метафора, но в действительности содержание намного глубже и будет иметь последствия о которых мы сегодня пока что не догадываемся.