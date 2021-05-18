Лекция: Военное дело и вооружение на Руси, XIII-XV вв

Лектор: Жуков Клим Александрович - российский военный историк

Лекция строится вокруг общей мысли: нет отдельных исторических дисциплин, есть отдельная наука - история, которая посвящена разным этапам развития человеческого общества. Средневековое общество - это общество, организованное для войны, поэтому можно с уверенность сказать, что в этот период армия играла важнейшую роль в истории любого государства. О военном деле на Руси мы и поговорим в ходе лекции.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.