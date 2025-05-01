31 января танкисты 1-го Белорусского фронта в районе Кюстрина и Франкфурта вышли к Одеру. Не дожидаясь пехоты, танкисты форсировали реку и захватили плацдармы. И вот уже Берлин - логово фашистского зверя - всего в ста километрах. И тут ставка приняла решение остановить наступление на столицу Германии. Требовалось пополнить части, подтянуть тылы. Лишь очистив от фашистских войск Померанию и Силезию, Красная Армия продолжила наступление. Узнав о планах англо-американских войск по захвату Берлина, Ставка разработала операцию, предусматривавшую быстрое продвижение к городу по кратчайшему маршруту...

Проект посвящен Великой Победе. Фильм рассказывает о главных событиях и сражениях Великой Отечественной войны. Уникальность проекта в широком использовании компьютерной графики в сочетании с кинохроникой военных лет. Благодаря новейшим технологиям зритель, даже неискушенный в вопросах истории, привычный к современному киноязыку, получает возможность, с одной стороны, разобраться в подробностях событий, с другой, - в полной мере ощутить масштабность и драматизм великой войны.

Цикл сделан с использованием 3D-анимации, которая в сочетании с кинохроникой позволит воспроизвести масштабность происходивших событий и их драматизм, дать необходимые пояснения, понятные даже неискушенному в вопросах военной истории зрителю. Применение постановочной реконструкции в сочетании со средствами компьютерной графики позволяют восстановить те события, которые не могла зафиксировать кинохроника.

Режиссер: Анна Граждан

Сценарий: Артем Драбкин, Алексей Исаев

Художник-постановщик: Валерий Бабич

Композитор: Борис Кукоба

Продюсеры: Валерий Бабич, Влад Ряшин, Сергей Титинков, Константин Эрнст