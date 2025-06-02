Революция пришла в Крым сразу же после октябрьских событий 1917 года. В Ялте, Керчи, Севастополе, Евпатории одновременно заседали и Советы, и ревкомы, существовали остатки городской думы и отдельных партий. Каждая власть привносила в жизнь города что-то свое, новое. На смену большевикам пришли анархисты - и на улицах стали рваться бомбы. Затем анархистов всех в один день изловили и расстреляли под Джанкоем. Потом пришли немцы, потом - большевики.

В Крым, спасаясь от Революции, бежала и русская интеллигенция. Вот и семья Владимира Набокова в 1917 году оказалась в Гаспре.

«В Крыму, с не меньшей силой, чем в последующие годы, я ощутил горечь и вдохновение изгнания, - писал Набоков. Его воспоминания, как живого свидетеля, легли в основу фильма.