Главная/Видеолекции/В поисках Южного континента: от Магеллана до Беллинсгаузена/ Ксения ЧепиковаВ поисках Южного континента: от Магеллана до Беллинсгаузена/ Ксения Чепикова 15.10.2024В поисках Южного континента: от Магеллана до Беллинсгаузена/ Ксения ЧепиковаСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда в Курской битве. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииДень партизан и подпольщиков.ВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва за Кавказ. Памятные даты военной истории России Популярное