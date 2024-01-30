Главная/Видеолекции/Тарковский за 22 минуты.Тарковский за 22 минуты. 30.01.2024Тарковский за 22 минуты.СоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииОборона Севастополя. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда у мыса Тендра. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииБородинская битва. Памятные даты военной истории России Популярное