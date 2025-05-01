Документально-исторический цикл фильмов под рабочим названием «Страна Советов. Забытые вожди» - это проект, рассказывающий о ключевых фигурах в руководстве Советского Союза в период с 1917 по 1953 годы. Феликс Дзержинский, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Вячеслав Молотов, Андрей Жданов, Виктор Абакумов, Лаврентий Берия. Их имена известны всей стране и сегодня. Но мало кто помнит, как именно эти фигуры вошли в историю; что сделали для своего государства. Герои цикла находились в пучине гражданского противостояния и социальных потрясений, они меняли ход истории. В их честь называли города, улицы и горные вершины, им возводили памятники, об их победах рассказывали в школах, но они не могли знать, что спустя годы их биографии подвергнутся тщательной редактуре, а все достижения предадутся забвению.

Герои цикла «Страна Советов. Забытые вожди» – военачальники, государственные и партийные деятели, чьи судьбы стали отражением эпохи. Февральская революция, Гражданская война, «красный террор», репрессии, Великая Отечественная война – эти сложные, а порой страшные для страны события проходят красными линиями в биографиях «забытых вождей», формируют их характеры и объясняют многие поступки. Эти непростые времена были для героев цикла не просто фоном жизни, они стали самой их жизнью.

Семь человек. Семь жизней. Одна эпоха. Что стоит за их решениями, и какую цену они заплатили за свои поступки..?