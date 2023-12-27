Главная/Видеолекции/Сталинградская битва. Оборонительный этап. 17 июля – 18 ноября 1942 годаСталинградская битва. Оборонительный этап. 17 июля – 18 ноября 1942 года 27.12.2023Сталинградская битва. Оборонительный этап. 17 июля – 18 ноября 1942 годаСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииОборона Севастополя. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда у мыса Тендра. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииБородинская битва. Памятные даты военной истории России Популярное