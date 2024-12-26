Главная/Видеолекции/Серия 13. Восточная политика империи (XVIII-XIX вв.)Серия 13. Восточная политика империи (XVIII-XIX вв.) 26.12.2024Серия 13. Восточная политика империи (XVIII-XIX вв.)СоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва за Кавказ. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииЧесменское сражение. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииКуликовская битва. Памятные даты военной истории России Популярное