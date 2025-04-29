Лектор: Сморчков Андрей Михайлович – доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и кафедры истории древнего мира Высшей школы экономики (ВШЭ), профессор кафедры всеобщей истории Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

В лекции рассмотрим основные особенности римской армии в период от истоков до конца Республики, различные реформы, создавшие уникальную военную организацию. Проанализируем причины римских успехов на разных этапах римской экспансии, те процессы и факторы, которые сделали Рим мировой державой, т. е. империей, причем республиканской империей, чего в мировой истории еще не было. А главное внимание будет уделено воинской психологии («римский воин в бою»).