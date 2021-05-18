В 19 веке, в Российской Империи, как и в мировой практике, наблюдается ренессанс дворянской нравственности. Представители исторических аристократических родов, благодаря общественной мысли и философским течениям тех лет, ощущают себя носителями высшей идеи. К тому же, теперь, помимо войны, государственной службы или повесничества благородному человеку не срамно заниматься наукой, политикой, путешествиями и искусствами. Лектор: Бокова Вера Михайловна российский историк, главный научный сотрудник Научно-экспозиционного отдела Исторического музея, доктор исторических наук

Лекторий «Исторические субботы»

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