Лекция: Посольский приказ в XVI веке

Лектор: Лисейцев Дмитрий Владимирович - ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН, ученый секретарь Центра истории русского феодализма ИРИ РАН, доктор исторических наук

Мы поговорим о первом в истории России дипломатическом ведомстве - Посольском приказе - это было первое специальное учреждение, которое занималось исключительно вопросом обеспечения внешних контактов. Впер­вые Посольский приказ был упо­мянут в ис­точ­ни­ках как По­соль­ская из­ба в 1562 году. Воз­глав­лял­ся, в основном, дум­ны­ми дья­ка­ми. Подробности о работе приказа вы узнаете в ходе лекции.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.