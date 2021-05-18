Евпатий Коловрат стал национальным героем периода Ордынского ига во время феодальной раздробленности Древнерусского государства. Со своей дружиной он действовал в тылах ордынских войск во время их похода на княжества средневековой Руси. В исторической памяти широких масс Коловрат запомнился, как народный герой-мститель, однако, его образ сильно искажён и мифологизирован, он зачастую трактуется в угоду желанному, а не действительному.

Лектор: Рудаков Владимир Николаевич Кандидат филологических наук, Главный редактор журнала «Историк»

Лекторий «Исторические субботы»

Самое актуальное от федерального портала История.РФ в соцсетях:

VK: https://vk.com/rvio_ru

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJf5...

Telegram: https://t.me/rf_history

Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/histrf

Рутуб: https://rutube.ru/channel/23517827/