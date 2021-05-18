О лекторе:

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Переход от сословно-представительной к абсолютной монархии; 2. Стрелецкий бунт 1682 г. и приход к власти клана Милославских; 3. Свержение Софьи и переход власти к Нарышкиным; 4. «Великое посольство» 1697-1698 гг. – ориентация на Запад; 5. Государственные реформы Петра I и новая (абсолютистская) модель государственности; 6. Дело царевича Алексея и Указ о престолонаследии 1722 г.; 7. Преобразования в области культуры и «европеизация быта»; 8. Церковная реформа; 9. Значение, последствия и цена петровских реформ.

Аннотация

В лекции рассмотрен период правления Петра I как время становления абсолютной монархии. Основное внимание обращено на реформы в области государственного управления (создание Сената, Синода, коллегий) и формирование бюрократического аппарата на принципах рационализации работы, унификации учреждений, централизации и дифференциации функций аппарата управления. При этом показывается неоднозначность петровского правления, опиравшегося на идею насильственного прогресса. Делается вывод, что при Петре I Русское государство представляло собой совокупность сословий, так или иначе связанных с государевой службой. В свою очередь, специфика петровских реформ в военной и экономической областях во многом объяснялась прагматическими целями обеспечения военных действий в условиях затянувшейся Северной войны. При Петре I произошло создание огромного дорогостоящего государственного аппарата, особое место в котором занимали органы политического сыска: Преображенский приказ, «майорские розыскные канцелярии» и, наконец, Тайная канцелярия. Преобразования в области культуры решали задачи дальнейшего обмирщения культуры, развитие личностного начала и преодоления национальной замкнутости русской культуры. Однако «европеизация России» охватила в основном высшие слои общества и проводилась, в ряде случаев, насильственно. В целом преобразовательная деятельность царя имела своей основой тотальную крепостную зависимость подавляющей части населения страны. На время правления Петра I пришлась и масштабная демографическая катастрофа.

Вопросы по теме лекции

1. Почему В.О. Ключевский охарактеризовал эпоху Петра I как «центральный пункт нашей истории»? 2. Почему Петра I называют «первым большевиком на троне»? 3. В чем суть бюрократического принципа управления? 4. В чем заключались реформы Петра в области военного строительства? 5. Каковы были правовые, политические и идеологические последствия принятие Петром I титула «император»?

Литература

1. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. М., 1997. 2. Богданов А.П. Россия при царевне Софье и Петре I. М., 1990 3. Буганов В.И. Петр Великий и его время. М., 1989. 4. Мавродин В.В. Рождение новой России. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 5. Павленко Н.И. Петр Великий. М., I990. 6. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: формирование бюрократии. М., 1999. 7. Семенова Л.Н. Очерки истории быта и культурной жизни России: Первая половина XVIII в. Л., 1982.