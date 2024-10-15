Главная/Видеолекции/Первая мировая: Поражение из-за ссоры генералов? / Юрий Бахурин и Егор ЯковлевПервая мировая: Поражение из-за ссоры генералов? / Юрий Бахурин и Егор Яковлев 15.10.2024 Первая мировая: Поражение из-за ссоры генералов? / Юрий Бахурин и Егор ЯковлевСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииКуликовская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда в Курской битве. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва при Молодях. Памятные даты военной истории России Популярное