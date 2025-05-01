Полуостров Крым – удивительное место, где смешались самые разнообразные мировые культуры и религии. В разное время здесь жили скифы и греки, готы и гунны, римляне и татаро-монголы.

Кинокомпания «Феликс Фильм» представляет документальное кино об истории Крыма. В трех сериях фильма будет рассказана история освоения полуострова, начиная с глубокой древности – от первых поселений скифов до присоединения Крыма к России императрицей Екатериной II и создания могущественного Черноморского флота.

Первая серия познакомит зрителей с историей возникновения Крыма и расскажет о природной катастрофе, благодаря которой он обрел вид полуострова, а также о первых поселенцах. Создатели картины расскажут, откуда взялось второе название Крыма – Таврия, кто и когда стал возводить здесь крепости и почему культура прибрежных городов отличается от культуры степных поселений полуострова. В первой части фильма будут описаны события, происходившие на территории Крыма вплоть до начала эпохи Средневековья.