Лекция: Освобождение Красной Армией Прибалтики осенью 1944 года: от Риги до Курляндии

Лектор: Исаев Алексей Валерьевич - кандидат исторических наук, военный историк

Выход к границам Прибалтики состоялся зимой 1943-1944 годов, когда Красная Армия отбросила немцев от Ленинграда, продвинулась на юг и запад и вышла к Нарве. Речь пойдет о военных действиях осени 1944 года, в результате которых от оккупации была освобождена Прибалтика. Победа на этом участке была, в первую очередь, связана с операцией «Багратион».

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.