Осада замка Шато-Гайяр в 1203-1204. Противостояние Иоанна Безземельного и Филиппа 2 Августа.
23.09.2024
Осада замка Шато-Гайяр в 1203-1204. Противостояние Иоанна Безземельного и Филиппа 2 Августа.
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