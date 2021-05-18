Лекция: Органы самоуправления в России, 1864-1917 годы

Лектор: Петров Фёдор Александрович - российский историк, главный научный сотрудник Отдела письменных источников Исторического музея, доктор исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации

Речь пойдет о деятельности Земств. 1 января 1864 года Александр II утвердил «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». Это были выборные органы губернского и уездного самоуправления, состоящие из представителей всех сословий. По положению 1864 года земские учреждения были введены в 33 губерниях Российской империи. Они состояли из распорядительных и исполнительных органов управления. Распорядительными органами являлись выборные уездные и губернские земские собрания, депутаты которых назывались «гласные». Выборы в уездные земства проводились по трем куриям (группам избирателей): 1) землевладельческой, 2) городских избирателей, 3) выборных от крестьянских обществ. Если в первых двух куриях выборы были прямыми, то в крестьянской трехстепенными: сначала сельский сход выбирал представителей на волостной сход, на котором избирались выборщики, а затем уже уездный съезд выборщиков выбирал гласных в уездное земское собрание.

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