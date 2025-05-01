Войну 1853-1856 годов часто называют Крымской. Но битва за Крым была только эпизодом огромной войны. Противостояние Российской империи с объединенными силами союзников – Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства – затронуло огромную территорию: от Балтийского моря до Тихого океана. Фактически это была война за мировое господство – мировая война. Каковы были явные и скрытые причины развернувшегося в середине XIX века противоборства великих держав?

С чего всё началось и какую роль в итоге занимала Российская империя на мировой политической арене рассказывается в новом документально-игровом фильме «Нулевая Мировая».

Формат: историческая реконструкция

Жанр: докудрама

Год производства: 2016