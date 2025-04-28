28 мая 1987 года немецкий пилот-любитель Матиас Руст посадил легкомоторный самолет Cessna 172R на Красной площади. 18-летний Руст видел себя посланцем свободного мира и хотел встретиться с самим Михаилом Горбачевым. Но все было не так просто, как кажется. Гладкий полет, отключение системы управления ПВО, снятие троллейбусных проводов с Большого Москворецкого моста, легкий суд – череда случайностей или продуманная провокация? Как мощная система ПВО СССР могла пропустить небольшой самолет? К чему привел скандальный перелет юного немца? Что Матиас Руст сказал Юрию Кнутову при личной встрече? Обо всем этом вы узнаете в нашем выпуске. Рассказывает Юрий Кнутов – военный историк, директор Музея войск ПВО – на канале Лекторий Dостоевский.