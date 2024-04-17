Главная/Видеолекции/Меценат Иван МорозовМеценат Иван Морозов 17.04.2024Меценат Иван МорозовСоцсетиНовоеСеничев Вадим ЕвгеньевичКонь, колесница, боевой топор: начало Бронзового века в северной ЕвропеСеничев Вадим ЕвгеньевичАнтичность в красках, или о чем мы забываем, глядя на древние статуиЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)ВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииОсвобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории РоссииВидеоВторая мировая война на карте.Вторая мировая война на карте.ВидеоПамятные даты военной истории РоссииБородинская битва. Памятные даты военной истории России Популярное